Обзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимков

2018-07-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ-6015L Universe; [280]
Российская компания BQ продолжает радовать нас новинками, расширяя модельную линейку. Не так давно они сообщили о старте продаж BQ-6015L Universe, относящегося к среднему ценовому сегменту. Заявленный функционал, используемая платформа и набор железа, позволяют успешно конкурировать с “одноклассниками” и серыми китайскими смартфонами, включая решения от Xiaomi.

BQ-6015L Universe

К моменту публикации он уже стал доступен для покупки, как на официальном сайте производителя, так и в российской рознице. Ниже представлен список актуальных предложений, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ-6015L Universe обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по смартфону. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ-6015L Universe

Внешний вид

BQ-6015L Universe выглядит позитивно и премиально. Подобрана удачная цветовая гамма: золотистый и серо-голубой.

BQ-6015L Universe

Задняя крышка из стекла с закругленными краями. В руке лежит удобно, внешняя поверхность приятна тактильно. Периодически необходимо будет удалять накопившиеся следы пальцев.

BQ-6015L Universe

Каркас у смартфона из металла, с достаточно высоким уровнем жесткости. При сдавливании корпус не люфтит и не скрипт.

BQ-6015L Universe

Конструкция неразборная, справа скрывается выдвижной гибридный лоток. Поставить можно будет две SIM или SIM + карту памяти объемом до 128 Гбайт.

BQ-6015L Universe

Справа качелька громкости и кнопка включения. Для упрощения поиска кнопки включения ее внешняя поверхность с текстурным рисунком.

BQ-6015L Universe

Лицевая сторона BQ-6015L Universe защищена стеклом с эффектом 2.5D. Есть олеофобное покрытие.

BQ-6015L Universe

Экран вытянутый с соотношением сторон 18:9. Рамки с уменьшенной шириной. На верхней рамке выступает в зону экрана объектив фронтальной камеры.

BQ-6015L Universe

Линза больше по диаметру, чем мы привыкли видеть. Связано это с тем, что установлен полноценный модуль с разрешением 16 Мп.

BQ-6015L Universe

Правильно и ожидаемо с учетом того, что очень часто именно фронтальная камера используется активнее для подготовки фотографий для социальных сетей и мессенджеров.

BQ-6015L Universe

Ряд нижних кнопок перенесен в интерфейс. Ближе к верхнему торцу скрывается компактный светодиодный индикатор. Разговорная решетка смещена максимально вверх, негативно на качество голосовых вызовов не повлияло. На нижнем торце microUSB, разделяющий аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и основной микрофон.

BQ-6015L Universe

Сверху микрофон шумоподавления и аудиоразъем под наушники. Все разъемы и кнопки находятся в пределах быстрой доступности.

BQ-6015L Universe

Объектив основной камеры, обрамленный хромированной окантовкой, смещен левее. Он выступает за пределы корпуса, при обычном размещении на столе, камеры выступают точкой опоры.

BQ-6015L Universe

Под блоком камеры зона сканера отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом. Дополнительно к нему поддерживается технология FaceUnlock.

Экран

BQ-6015L Universe получил 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9. Разрешение экрана 1528 на 720 пикселей. Во включенном состоянии создается эффект безграничного экрана, занимающего всю площадь лицевой стороны смартфона.

BQ-6015L Universe

Настроен экран хорошо, предлагается запас по уровню максимальной яркости. Углы обзора широкие, используется S-IPS матрица без воздушной прослойки. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.

Начинка

В качестве платформы выбран восьмиядерный Qualcomm 8940. Группы по четыре ядра Cortex-A53 работают на разных частотах, используются они в зависимости от текущей нагрузки. На борту 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Уровня быстродействия хватит для современных игр с высокой графикой, PUBG и WOT BLITZ работают без лагов.

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

Связь

LTE-модуль с оптимизированным под российских операторов спектром частот, включая VoLTE. Скорость загрузки файлов высокая, проблем с качеством приема нет. Bluetooth 4.1, Wi-Fi 2.4 ГГц. Навигационный модуль позволит использовать смартфон в качестве автомобильного навигатора. Есть NFC-модуль с поддержкой бесконтактных платежей, за время тестов мы использовали смартфон для оплаты покупок в терминалах оплаты.

Аккумулятор

BQ-6015L Universe располагает необслуживаемой батарейкой с емкостью 3000 мАч. Ее хватает в смешанной нагрузке на 10.7 часов.

BQ-6015L Universe

В обычном сценарии это весь день работы без подзарядки. На восстановление комплектным адаптером уйдет 2.5 часа.

BQ-6015L Universe

Камера

Предлагаются хорошие фото возможности. Фронтальная - 16 Мп с диафрагмой F/2.0 , основная - 13 Мп. Демонстрируется высокая резкость получаемых снимков. Фазовый автофокус работает быстро и точно.

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

Есть режимы украшения лица, искусственного размытия фона и обработки с помощью пресета фильтров.

BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe

Загрузить исходные снимки можно с нашего OneDrive - https://1drv.ms/f/s!AtaaWBJ4otcEyRQo6jsrsdoeo-Ck

Софт

BQ-6015L Universe порадует владельца актуальной версией операционной системы Android 8.0 без стороннего лаунчера. В память предустановлено несколько приложений, которые можно будет удалить после начала эксплуатации. Сразу рекомендуем удалить NineStore.

BQ-6015L Universe

Итоги по BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe получился хорошо сбалансированным решением в ценовом сегменте от 10 до 13 тысяч рублей. К его конкурентным преимуществам можно отнести NFC с бесконтактными платежами и фронтальную камеру с высоким разрешением. К его плюсам отнесем стильный дизайн, высокое качество сборки, безграничный дисплей, 3 и 32 Гбайт памяти, LTE с VoLTE, Android 8.0 и хорошую автономность. Не устроить могут microUSB и предустановленный софт.

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Обзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимковОбзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимков
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