Обзор BQ-6015L Universe. Смартфон с высоким качеством фронтальных снимков

Российская компания BQ продолжает радовать нас новинками, расширяя модельную линейку. Не так давно они сообщили о старте продаж BQ-6015L Universe, относящегося к среднему ценовому сегменту. Заявленный функционал, используемая платформа и набор железа, позволяют успешно конкурировать с “одноклассниками” и серыми китайскими смартфонами, включая решения от Xiaomi.

BQ-6015L Universe обзор

К моменту публикации он уже стал доступен для покупки, как на официальном сайте производителя, так и в российской рознице. Ниже представлен список актуальных предложений, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по смартфону. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

BQ-6015L Universe выглядит позитивно и премиально. Подобрана удачная цветовая гамма: золотистый и серо-голубой.

Задняя крышка из стекла с закругленными краями. В руке лежит удобно, внешняя поверхность приятна тактильно. Периодически необходимо будет удалять накопившиеся следы пальцев.

Каркас у смартфона из металла, с достаточно высоким уровнем жесткости. При сдавливании корпус не люфтит и не скрипт.

Конструкция неразборная, справа скрывается выдвижной гибридный лоток. Поставить можно будет две SIM или SIM + карту памяти объемом до 128 Гбайт.

Справа качелька громкости и кнопка включения. Для упрощения поиска кнопки включения ее внешняя поверхность с текстурным рисунком.

Лицевая сторона BQ-6015L Universe защищена стеклом с эффектом 2.5D. Есть олеофобное покрытие.

Экран вытянутый с соотношением сторон 18:9. Рамки с уменьшенной шириной. На верхней рамке выступает в зону экрана объектив фронтальной камеры.

Линза больше по диаметру, чем мы привыкли видеть. Связано это с тем, что установлен полноценный модуль с разрешением 16 Мп.

Правильно и ожидаемо с учетом того, что очень часто именно фронтальная камера используется активнее для подготовки фотографий для социальных сетей и мессенджеров.

Ряд нижних кнопок перенесен в интерфейс. Ближе к верхнему торцу скрывается компактный светодиодный индикатор. Разговорная решетка смещена максимально вверх, негативно на качество голосовых вызовов не повлияло. На нижнем торце microUSB, разделяющий аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и основной микрофон.

Сверху микрофон шумоподавления и аудиоразъем под наушники. Все разъемы и кнопки находятся в пределах быстрой доступности.

Объектив основной камеры, обрамленный хромированной окантовкой, смещен левее. Он выступает за пределы корпуса, при обычном размещении на столе, камеры выступают точкой опоры.

Экран

Под блоком камеры зона сканера отпечатка пальца. Он хорошо определяется слепым методом. Дополнительно к нему поддерживается технология FaceUnlock.BQ-6015L Universe получил 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9. Разрешение экрана 1528 на 720 пикселей. Во включенном состоянии создается эффект безграничного экрана, занимающего всю площадь лицевой стороны смартфона.

Начинка

Настроен экран хорошо, предлагается запас по уровню максимальной яркости. Углы обзора широкие, используется S-IPS матрица без воздушной прослойки. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.В качестве платформы выбран восьмиядерный Qualcomm 8940. Группы по четыре ядра Cortex-A53 работают на разных частотах, используются они в зависимости от текущей нагрузки. На борту 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Уровня быстродействия хватит для современных игр с высокой графикой, PUBG и WOT BLITZ работают без лагов.

Связь

Аккумулятор

LTE-модуль с оптимизированным под российских операторов спектром частот, включая VoLTE. Скорость загрузки файлов высокая, проблем с качеством приема нет. Bluetooth 4.1, Wi-Fi 2.4 ГГц. Навигационный модуль позволит использовать смартфон в качестве автомобильного навигатора. Есть NFC-модуль с поддержкой бесконтактных платежей, за время тестов мы использовали смартфон для оплаты покупок в терминалах оплаты.BQ-6015L Universe располагает необслуживаемой батарейкой с емкостью 3000 мАч. Ее хватает в смешанной нагрузке на 10.7 часов.

В обычном сценарии это весь день работы без подзарядки. На восстановление комплектным адаптером уйдет 2.5 часа.

Камера

Предлагаются хорошие фото возможности. Фронтальная - 16 Мп с диафрагмой F/2.0 , основная - 13 Мп. Демонстрируется высокая резкость получаемых снимков. Фазовый автофокус работает быстро и точно.

Есть режимы украшения лица, искусственного размытия фона и обработки с помощью пресета фильтров.

Софт

Загрузить исходные снимки можно с нашего OneDrive - https://1drv.ms/f/s!AtaaWBJ4otcEyRQo6jsrsdoeo-Ck BQ-6015L Universe порадует владельца актуальной версией операционной системы Android 8.0 без стороннего лаунчера. В память предустановлено несколько приложений, которые можно будет удалить после начала эксплуатации. Сразу рекомендуем удалить NineStore.

Итоги по BQ-6015L Universe

BQ-6015L Universe получился хорошо сбалансированным решением в ценовом сегменте от 10 до 13 тысяч рублей. К его конкурентным преимуществам можно отнести NFC с бесконтактными платежами и фронтальную камеру с высоким разрешением. К его плюсам отнесем стильный дизайн, высокое качество сборки, безграничный дисплей, 3 и 32 Гбайт памяти, LTE с VoLTE, Android 8.0 и хорошую автономность. Не устроить могут microUSB и предустановленный софт.