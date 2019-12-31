Обзор Beats Pill+. Громче, чем кажется

2019-12-31, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Beats Pill+; [141]
На рынке беспроводных колонок возникла такая ситуация, что подавляющее большинство моделей либо чересчур компактные, либо слишком большие. Найти же оптимальный по размерам вариант да чтобы и играл качественно и выглядел достойно действительно непросто. У нас на тесте оказалась Beats Pill+, которая сохранила в себе все эти свойства. В этом обзоре мы проверим, все ли с ней так хорошо.

Комплектация

Первое знакомство с устройством всегда начинается с его распаковки. На этом этапе по увесистой коробке сразу понятно, что внутри находится не какой-то второсортный продукт. Внутри неё находится сама колонка, черный lightning кабель для зарядки, блок питания, три наклейки Beats и различная документация.

Форма имеет значение

Название колонки «Pill+» полностью оправдывает ее форму в виде пилюли. Такое решение оказалось удачным с точки зрения внешнего вида и того, как ее удобно держать в руках.

Beats Pill+ можно прибрести в трех различных цветах: черный, белый и красный (PRODUCT)RED.

Колонка с двух сторон выполнена из добротного перфорированного алюминия, который при любом воздействии руками не прогибается. Посередине же используется прорезиненный софт тач пластик, имеющий приятную фактуру. Советуем вам быть с ней аккуратным, так как данная поверхность легко царапается.

Сзади находится резиновая заглушка за которой прячется разъем lightning, AUX вход и USB вход, а значит колонку также можно использовать, как внешний аккумулятор.

Все органы управления находятся сверху. Оно состоит из кнопки включения с индикатором уровня зарядки, клавиш регулировки громкости и многофункциональной кнопки «b», отвечающая за переключение треков и принятие входящих вызовов.

Первое подключение и приложение Beats

Чтобы подключить Beats Pill+ к смартфону достаточно зажать клавишу «b» и после чего начнется поиск устройств. После характерного звука станет понятно, что все прошло успешно. Мы проводили тестирование колонки вместе с Google Pixel XL и iPhone XR и обоих случаях не было никаких проблем с качеством соединения.

Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями колонки, нужно скачать приложение Beats из PlayMarket или AppStore. Через него можно объединить две колонки в стереосистему, усилить звук и включить режим DJ, позволяющий одновременно с двух смартфонов запускать различную музыку.

Играет на все деньги

Все аудиоустройства от компании Beats славятся своим басом. В Pill+ он есть и его действительно много, причем даже на высоких значениях громкости продолжает оставаться глубоким и отчетливым.

В целом, ее можно спокойно использовать в качестве основной колонки в небольшой квартире. Кстати запас громкости здесь большой и его будет более чем достаточно, чтобы вынудить соседей попросить сделать звук потише. Проверено.

Если посветить фонариком, то станет понятно, что колонка состоит из 4 динамиков. Двое из них отвечают воспроизведение низких частот и еще два оставшихся за высокие. За счет этого и удалось добиться большого динамического диапазона частот.

Время работы

Заряда аккумулятора Beats Pill+ хватает на 12 часов непрерывной работы. Чтобы зарядить полностью разряженную колонку через комплектный блок питания с кабелем Lightning понадобится около 3 часов.

Очень полезной опцией Beats Pill+ является возможность с помощью нее подзарядить любые другие устройства. Это особенно спасает во время выездов на природу.

Итоги

Сейчас Beats Pill+ в среднем стоит 11 990 рублей. Это адекватная стоимость за добротную беспроводную колонку, в которую заложен большой срок эксплуатации. Ее можно спокойно использовать, как основную колонку для дома и без стыда взять с собой пикник или на другое времяпровождение.

Среди прочих плюсов мы выделили качественный звук с акцентом на бас, большой запас громкости, удобную систему управления, запас автономности на 12 часов и возможность подзарядить от колонки другие устройства. Из минусов отметим верхнюю панель из софт тач пластика, которая легко собирает царапины.

Комментарии и отзывы Beats Pill+
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