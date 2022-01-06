Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4

Тестируемая сегодня материнской плата Biostar Z690GTA, ориентирована на сборку игровых систем с процессорами Intel последнего поколения. Из особенностей ее отмечаются 17-фазная подсистема питания, PCIe 5.0 и инструменты для проведения разгона. Она может быть интересна еще и с учетом того, что позволяет установить оперативную память DDR4, позволяя провести апгрейд или сэкономить при покупке комплектующих.

Biostar Z690GTA

На момент начала 2022 года продажи еще не стартовали, рассчитывать можно на уровень в 329 долларов (26 тысяч рублей).

Комплектация

комплект включает четыре SATA кабеля, диски ПО и руководство пользователя. Собрано все в коробке с тематическим оформлением.

Biostar Z690GTA

Внешний вид

Выполнена в ATX типоразмере. Нанесен интересный рисунок в стилистике фильма «ТРОН».

Biostar Z690GTA

Черный цвет печатной платы и радиаторов отлично сочетается с неоново-синим. Это ряды линий и геометрические рисунки.

Biostar Z690GTA

Есть несколько зон с управляемой подсветкой. Одна на декоративном кожухе в районе панели портов ввода/вывода и радиатор на чипсете.

Biostar Z690GTA

Помимо этого, можно подключить дополнительные внешние элементы с питанием 5V и 12V. Управляются все эти элементы общим инструментом VIVID LED DJ.

Biostar Z690GTA

Установлена 17-фазная подсистема питания с качественной элементной базой. Питание подается через один 24-пиновый ATX, а также 8-пиновый и 4-пиновый CPU.

Biostar Z690GTA

За отвод тепла отвечают два металлических радиатора. Один из них дополнен двумя вентиляторами. Как показала практика тестов, отвод тепла с силовой части осуществляется эффективно.

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA оснащена четырьмя слотами DDR4 c рабочей частотой выше 5000 МГц и максимальным объемом до 128 Гбайт.

Biostar Z690GTA

Три отдельных радиатора в районе расположения М.1 разъемов. Два из них PCIe 4.0, один PCI 3.0.

Biostar Z690GTA

Помимо них доступны сразу восемь SATA для организации дисковой подсистемы. При гибридном подключении рекомендуем предварительно изучить информацию по распределению линий в комплектной инструкции.

Biostar Z690GTA

Два PCIe дополнительно армированы, предотвращая излом при установке массивной видеокарты. Ближайший к сокету со спецификацией PCIe 5.0 x16. Второй PCIe 4.0 x16, и еще два PCIe x1.

Biostar Z690GTA

Для подключения лицевой панели доступны USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1, два USB 2.0 и Thunderbolt. Есть слот для М.2 платы Wi-Fi 6e, приобретается она отдельно, выбор за самим пользователям, на плате готова только разводка с разъемом и разъемами для антенны.

Biostar Z690GTA

Под подключение вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения доступны пять 4-пиновых разъемов с регулировкой скоростью вращения.

Biostar Z690GTA

Установлен аудиокодек ALC1220 с выделенным аудиотрактом. Сетевой кодек Realtek RTL8125B со скоростью 2500 Mb/s.

Biostar Z690GTA

Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода. Доступен набор, состоящий из DisplayPort, HDMI, DVI-D, два USB 2.0, пять скоростных USB 3.2, один USB.C, три аудиоразъема, гнездо RJ-45.

Biostar Z690GTA

BIOS

Графический интерфейс BIOS при запуске отображает экран быстрых настроек. Вывод технической информации, активация профиля, управление приоритетом загрузки. Управление подсветкой.

Biostar Z690GTA

Экран с общим списком информации.

Biostar Z690GTA

Дополнительные настройки параметрами работы системы.

Biostar Z690GTA

Управление чипсетом.

Biostar Z690GTA

Параметры загрузки системы.

Biostar Z690GTA

Инструменты по разгону процессора и памяти. Есть как ручные параметры, так и автоматические режимы.

Софт

Для Windows доступна утилита управления, в которой можно просматривать технические данные.

Biostar Z690GTA

Управление усилителем для акустики.

Biostar Z690GTA

Выбор профилей с предустановками для процессора и памяти: нормальный, экологичный и спортивный.

Biostar Z690GTA

Эффекты и поведение подсветки.

Biostar Z690GTA

Управление режимами работы вентиляторами.

Biostar Z690GTA

Мониторинг параметров работы процессора, чипсета и силовой подсистемы.

Biostar Z690GTA

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K. Для отвода тепла была установлена жидкостная система охлаждения.

Biostar Z690GTA

Установлена оперативная память TeamGroup с тактовой частотой 4200 МГц. Проведен набор синтетических тестов.

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Biostar Z690GTA

Разгон

Мы также разогнали память до частоты 4400 МГц с сохранением таймингов.

Biostar Z690GTA

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorBiostar Z690GTA – материнская плата, которая может использована для сборки системы как среднего, так и топового уровня. При ожидаемой невысокой стоимости она предлагает актуальный набор разъемов под накопители, периферию и платы расширения. В целом же она выступает переходным решением, когда проводится апгрейд с системы в которой устанавливалась память DDR4 или в то время, когда цены на DDR5 завышены и в целом потребуется время для раскрытия всего потенциала нового поколения памяти с повышением частоты.
Biostar Z690GTA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Biostar Z690GTA
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