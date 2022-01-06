Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4

Тестируемая сегодня материнской плата Biostar Z690GTA, ориентирована на сборку игровых систем с процессорами Intel последнего поколения. Из особенностей ее отмечаются 17-фазная подсистема питания, PCIe 5.0 и инструменты для проведения разгона. Она может быть интересна еще и с учетом того, что позволяет установить оперативную память DDR4, позволяя провести апгрейд или сэкономить при покупке комплектующих.

Комплектация

На момент начала 2022 года продажи еще не стартовали, рассчитывать можно на уровень в 329 долларов (26 тысяч рублей).комплект включает четыре SATA кабеля, диски ПО и руководство пользователя. Собрано все в коробке с тематическим оформлением.

Внешний вид

Выполнена в ATX типоразмере. Нанесен интересный рисунок в стилистике фильма «ТРОН».

Черный цвет печатной платы и радиаторов отлично сочетается с неоново-синим. Это ряды линий и геометрические рисунки.

Есть несколько зон с управляемой подсветкой. Одна на декоративном кожухе в районе панели портов ввода/вывода и радиатор на чипсете.

Помимо этого, можно подключить дополнительные внешние элементы с питанием 5V и 12V. Управляются все эти элементы общим инструментом VIVID LED DJ.

Установлена 17-фазная подсистема питания с качественной элементной базой. Питание подается через один 24-пиновый ATX, а также 8-пиновый и 4-пиновый CPU.

За отвод тепла отвечают два металлических радиатора. Один из них дополнен двумя вентиляторами. Как показала практика тестов, отвод тепла с силовой части осуществляется эффективно.

Biostar Z690GTA оснащена четырьмя слотами DDR4 c рабочей частотой выше 5000 МГц и максимальным объемом до 128 Гбайт.

Три отдельных радиатора в районе расположения М.1 разъемов. Два из них PCIe 4.0, один PCI 3.0.

Помимо них доступны сразу восемь SATA для организации дисковой подсистемы. При гибридном подключении рекомендуем предварительно изучить информацию по распределению линий в комплектной инструкции.

Два PCIe дополнительно армированы, предотвращая излом при установке массивной видеокарты. Ближайший к сокету со спецификацией PCIe 5.0 x16. Второй PCIe 4.0 x16, и еще два PCIe x1.

Для подключения лицевой панели доступны USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1, два USB 2.0 и Thunderbolt. Есть слот для М.2 платы Wi-Fi 6e, приобретается она отдельно, выбор за самим пользователям, на плате готова только разводка с разъемом и разъемами для антенны.

Под подключение вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения доступны пять 4-пиновых разъемов с регулировкой скоростью вращения.

Установлен аудиокодек ALC1220 с выделенным аудиотрактом. Сетевой кодек Realtek RTL8125B со скоростью 2500 Mb/s.

Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода. Доступен набор, состоящий из DisplayPort, HDMI, DVI-D, два USB 2.0, пять скоростных USB 3.2, один USB.C, три аудиоразъема, гнездо RJ-45.

BIOS

Графический интерфейс BIOS при запуске отображает экран быстрых настроек. Вывод технической информации, активация профиля, управление приоритетом загрузки. Управление подсветкой.

Экран с общим списком информации.

Дополнительные настройки параметрами работы системы.

Управление чипсетом.

Параметры загрузки системы.

Софт

Инструменты по разгону процессора и памяти. Есть как ручные параметры, так и автоматические режимы.Для Windows доступна утилита управления, в которой можно просматривать технические данные.

Управление усилителем для акустики.

Выбор профилей с предустановками для процессора и памяти: нормальный, экологичный и спортивный.

Эффекты и поведение подсветки.

Управление режимами работы вентиляторами.

Мониторинг параметров работы процессора, чипсета и силовой подсистемы.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K. Для отвода тепла была установлена жидкостная система охлаждения.

Установлена оперативная память TeamGroup с тактовой частотой 4200 МГц. Проведен набор синтетических тестов.

Разгон

Мы также разогнали память до частоты 4400 МГц с сохранением таймингов.

Итоги

Biostar Z690GTA – материнская плата, которая может использована для сборки системы как среднего, так и топового уровня. При ожидаемой невысокой стоимости она предлагает актуальный набор разъемов под накопители, периферию и платы расширения. В целом же она выступает переходным решением, когда проводится апгрейд с системы в которой устанавливалась память DDR4 или в то время, когда цены на DDR5 завышены и в целом потребуется время для раскрытия всего потенциала нового поколения памяти с повышением частоты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".