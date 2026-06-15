Обзор Bloody AC-12. Тесты башенного охлаждения с процессором Intel Core Ultra 5 250K Plus

В комплекте бекплейт, опорные пластины, набор для монтажа на сокеты AMD и Intel, тюбик с термопастой, руководство по проведению сборки.
Односекционная конструкция с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм. Они, как и секция с пластинами, окрашены в черный цвет.
49 пластин нанизаны на трубки без дополнительной пайки, характерное исполнение для башен начального и среднего ценовых сегментов. Относительно центральной оси смещены назад и за счет этого при установке вентилятора он не перекрывает слоты оперативной памяти.
В верхней части декоративная пластиковая крышка с карбоновым рисунком по краям и логотипом бренда в центре.
На основание предустановлена прижимная пластина с подпружиненными винтами. В Bloody AC-12 используется технология прямого контакта медных трубок с крышкой процессора.
Плоскость ровная, 42 на 34 мм. Поверхность отполирована фрезой, распределяет термопасту равномерно по всей площади.
Для фиксации вентилятора используются металлические скобы. В комплекте только одна пара, но исполнение радиатора позволит установить самостоятельно второй.
Комплектуется вентилятором типоразмера 120 мм с маркировкой AC-12-230-BK. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 800 до 1900 оборотов в минуту. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM. На уголках рамки нанесены антивибрационные накладки.
Начинаем с фиксации усиливающей пластины, к которой через пластиковые опорные стойки прижимаются опорные пластины из стали. Потребуется типовая крестовая отвертка.
Наносим термопасту из комплекта, ее объема хватит на несколько установок. Прижим башенной секции проводится с предварительно снятым вентилятором.
Возвращаем вентилятор и подключаем к материнской плате.
Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда.