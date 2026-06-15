Обзор Bloody AC-12. Тесты башенного охлаждения с процессором Intel Core Ultra 5 250K Plus

Тестируемый сегодня башенный кулер Bloody AC-12 поддерживает актуальные процессорные сокеты и рассеивает тепло до 230 Вт. Компактные габариты, совместимость с высокими планками оперативной памяти и корпусами разных типоразмеров. Представлена система охлаждения в двух версиях: без подсветки и с ARGB-подсветкой.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе. С обратной приведена подробная таблица с характеристиками.

В комплекте бекплейт, опорные пластины, набор для монтажа на сокеты AMD и Intel, тюбик с термопастой, руководство по проведению сборки.

Внешний вид

У системы классический строгий внешний вид, подходящий под разные сеттинги. Высота 154 мм расширит подбор корпусов для проведения сборок.

Односекционная конструкция с шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм. Они, как и секция с пластинами, окрашены в черный цвет.

49 пластин нанизаны на трубки без дополнительной пайки, характерное исполнение для башен начального и среднего ценовых сегментов. Относительно центральной оси смещены назад и за счет этого при установке вентилятора он не перекрывает слоты оперативной памяти.

В верхней части декоративная пластиковая крышка с карбоновым рисунком по краям и логотипом бренда в центре.

На основание предустановлена прижимная пластина с подпружиненными винтами. В Bloody AC-12 используется технология прямого контакта медных трубок с крышкой процессора.

Плоскость ровная, 42 на 34 мм. Поверхность отполирована фрезой, распределяет термопасту равномерно по всей площади.

Для фиксации вентилятора используются металлические скобы. В комплекте только одна пара, но исполнение радиатора позволит установить самостоятельно второй.

Сборка

Комплектуется вентилятором типоразмера 120 мм с маркировкой AC-12-230-BK. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 800 до 1900 оборотов в минуту. Подключается при помощи кабеля с 4-пиновым PWM. На уголках рамки нанесены антивибрационные накладки.Список поддерживаемых сокетов Bloody AC-12 включает Intel LGA115X/1200/1700/1851/1366/2011/2066 и AMD AM5/AM4. Схема установки описана в комплектной инструкции. Монтаж проводил на материнскую плату с LGA 1851, процесс сборки прост и проходит быстро.

Начинаем с фиксации усиливающей пластины, к которой через пластиковые опорные стойки прижимаются опорные пластины из стали. Потребуется типовая крестовая отвертка.

Наносим термопасту из комплекта, ее объема хватит на несколько установок. Прижим башенной секции проводится с предварительно снятым вентилятором.

Возвращаем вентилятор и подключаем к материнской плате.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core Ultra 5 250K Plus. Температура в нагрузочном тесте AIDA64 со стрессом CPU/FPU не превышала 83 градусов при 38 градусах в простое.

Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда.

Итоги

Bloody AC-12 – недорогое башенное охлаждение с высокой эффективностью отвода тепла, умеренным шумом, простой сборкой и совместимостью с актуальными сокетами AMD и Intel.