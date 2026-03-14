Обзор и тесты COOLER4U L815. Доступное двухсекционное охлаждение процессоров AMD и Intel

Сегодня рассмотрим детально новый башенный процессорный кулер COOLER4U L815 от 4FAN. Данная система поддерживает монтаж на все актуальные сокеты от AMD и Intel. Заявленный максимальный теплоотвод для него составляет 280 Вт. Относится решение к доступному ценовому сегменту.

Комплектация

На лицевой стороне упаковки изображение кулера в сборе. Комплект включает усиливающую пластину, крестовую отвертку с удлиненным жалом, тюбик с термопастой и лопатку для ее распределения, крепежные элементы на две платформы и руководство по сборке.

Внешний вид

Система башенного охлаждения с двумя секциями, восемью тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Внешний вид ее выдержан в строгом стиле с минимумом декора в оформлении и без подсветки. Подобное решение подойдет под разный сеттинг.

Габариты для двухсекционной модели умеренные. Высота 154 мм позволит рассматривать под монтаж в корпусах с разным типоразмером. Вес 1230 грамм.

Рабочее тело двух радиаторов набрано окрашенными в черный цвет пластинами. В верхней части декоративная накладка с логотипом бренда и краями с текстурой под карбон.

Этот элемент съемный, под ним находятся два отверстия, которые используются для затягивания подпружиненных винтов во время монтажа, они помечены стрелками и в комплекте есть отвертка с длинным жалом. Крепится при помощи четырех магнитов.

U-образные медные трубки у COOLER4U L815 окрашены в черный цвет. Расположены симметрично и вдоль все ширины радиатора. Дополнительная пайка в месте контакта трубок и радиатора не применяется.

Основание с прямым контактом с теплораспределительной крышкой процессора. Плоскость ровная, видны следы обработки фрезой. Прижим равномерен.

Для отведения тепла используются два вентилятора типоразмера 120 мм с диапазоном скоростью вращения от 800 до 1900 оборотов в минуту.

Крепятся на радиаторе при помощи металлических скоб, подключаются к материнской плате общим Y-образным кабелем к 4-пиновому PWM-разъему. Установленными на радиаторе смотрятся как общая часть конструкции.

Сборка

Список поддерживаемых сокетов включает AM2; AM3; AM4; FM1; FM2; LGA1150; LGA1151; LGA1151-v2; LGA1200; LGA1356; LGA1366; LGA1700; LGA1851; LGA2011; LGA2066. В стартовом комплекте идет все необходимое для проведения монтажа. Мы вели монтаж на сокет Intel LGA-1851. Сборка проста.

Для начала устанавливаем бэкплейт. Прижимается со стороны сокета при помощи опорных винтов. На них металлические балки.

Наносим термопасту из комплекта и распределяем ее с помощью лопатки.

Прижимаем равномерно с двух сторон при помощи отвертки из комплекта.

Возвращаем на место декоративную пластину.

Установленным COOLER4U L815 не перекрывает ближайшей слот оперативной памяти и дает возможность собирать систему с высокими планками.

Тесты

Тестирование кулера велось с процессором Intel Core Ultra 7 265K на тактовой частоте 5200 МГц. В стрессовой продолжительной нагрузке его температура не превышала 89 градусов. Для этого чипа результаты хорошие.

Замер уровня шума в условиях открытого стенда при запуске рабочих приложений. Шум на уровне 36 дБ.

На максимальных оборотах поднимается до 50 дБ.

Итоги

COOLER4U L815 – доступная башенная система охлаждения для процессоров Intel и AMD с TDP до 280 Вт. Строгий внешний вид, совместимость с разными платформами и термопаста в комплекте, простая сборка, хорошее качество исполнения, невысокий профиль, совместимость с высокими планками оперативной памяти.