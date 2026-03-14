Обзор и тесты COOLER4U L815. Доступное двухсекционное охлаждение процессоров AMD и Intel

Габариты для двухсекционной модели умеренные. Высота 154 мм позволит рассматривать под монтаж в корпусах с разным типоразмером. Вес 1230 грамм.
Рабочее тело двух радиаторов набрано окрашенными в черный цвет пластинами. В верхней части декоративная накладка с логотипом бренда и краями с текстурой под карбон.
Этот элемент съемный, под ним находятся два отверстия, которые используются для затягивания подпружиненных винтов во время монтажа, они помечены стрелками и в комплекте есть отвертка с длинным жалом. Крепится при помощи четырех магнитов.
U-образные медные трубки у COOLER4U L815 окрашены в черный цвет. Расположены симметрично и вдоль все ширины радиатора. Дополнительная пайка в месте контакта трубок и радиатора не применяется.
Основание с прямым контактом с теплораспределительной крышкой процессора. Плоскость ровная, видны следы обработки фрезой. Прижим равномерен.
Для отведения тепла используются два вентилятора типоразмера 120 мм с диапазоном скоростью вращения от 800 до 1900 оборотов в минуту.
Крепятся на радиаторе при помощи металлических скоб, подключаются к материнской плате общим Y-образным кабелем к 4-пиновому PWM-разъему. Установленными на радиаторе смотрятся как общая часть конструкции.
Для начала устанавливаем бэкплейт. Прижимается со стороны сокета при помощи опорных винтов. На них металлические балки.
Наносим термопасту из комплекта и распределяем ее с помощью лопатки.
Прижимаем равномерно с двух сторон при помощи отвертки из комплекта.
Возвращаем на место декоративную пластину.
Установленным COOLER4U L815 не перекрывает ближайшей слот оперативной памяти и дает возможность собирать систему с высокими планками.
Замер уровня шума в условиях открытого стенда при запуске рабочих приложений. Шум на уровне 36 дБ.
На максимальных оборотах поднимается до 50 дБ.