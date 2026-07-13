Обзор PCCooler FG120 ARGB. Недорогие корпусные вентиляторы с эффектом зеркала

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением вентилятора и данными по характеристикам на обратной стороне. Комплект включает корпусные саморезы.
Представлены в черном и белом вариантах исполнения. Интересным элементом внешнего оформления стали зеркальные боковые панели.
При подаче питания они подсвечиваются с эффектом бесконечности. Также подсвечиваются акцентные полосы по краям и по периметру фронтальной стороны, а также вокруг крышки двигателя.
Подсветка ARGB и для ее работы необходимо будет подключить к 3-пиновому 5В-разъему на материнской плате или к совместимому контроллеру. Визуально подсветка реализована эффектно и подойдет под разный сеттинг, собираемых систем.
Сам корпус PCCooler FG120 ARGB в виде ровной рамки с антивибрационными накладками на местах крепления. Установлен гидродинамический подшипник. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Создает статическое давление до 18.8 Па.
От вентилятора отходит два кабеля: c 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Оба кабеля Y-образные, давая возможность подключать вентиляторы общей группой к материнской плате.