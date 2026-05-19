Обзор и тесты PCCooler RT720 TC ARGB. Двухсекционный кулер с подсветкой для Intel и AMD

Особенностью изучаемого сегодня двухсекционного охлаждения PCCooler RT720 TC ARGB стали адресная подсветка, совместимость с актуальными сокетами AMD и Intel, рассеиваемая мощность 270 Вт. Напомним, представлена эта серия также в версии без подсветки, протестированная нами ранее.

Комплектация

На упаковке представлено изображение кулера в сборе с примером работающей подсветки. В комплект входит два вентилятора, скобы для установки вентиляторов, Y-кабель для совместного подключения, тюбик с термопастой EX85, усиливающая пластина, монтажные элементы на два сокета.

Внешний вид

Высота системы 157.5 мм, вес 1180 граммов. Конструкция башни окрашена в черный цвет в виде кубика.

На верхней грани декоративная пластиковая крышка, фиксируемая при помощи магнитов. Снятие потребуется для проведения монтажа и снятия/установки вентиляторов.

Состоит из двух секций с алюминиевыми ребрами, размещенными симметрично относительно основания. Один из вентиляторов размещается между секциями.

Вдоль всей длины распределены медные трубки диаметром 6 мм в количестве семи штук. Трубки, как и пластины окрашены в черный цвет.

Одна из сторон радиатора с вырезом в виде шахматной доски, разбивая воздушный поток и снижая сопротивление. Пять нижних пластин меньше по площади для обеспечения совместимости с габаритными радиаторами силовой цепи материнской платы и высокими планками оперативной памяти.

Основание у PCCooler RT720 TC ARGB медное. Плоскость ровная, прижим к крышке процессора по всей его площади. В верхней части основания дополнительное оребрение.

Для крепления вентиляторов применяются металлические скобы. В комплекте два 120 мм со скоростью вращения от 500 до 2200 оборотов в минуту. На уголках рамки для гашения вибрации нанесены резиновые накладки.

От вентиляторов отходит два кабеля, c 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Кабель для работы адресной подсветки можно соединить последовательно к одному разъему на плате, а для основного питающего и управляющего оборотами идет в комплекте Y-переходник.

Сборка

Установить можно на сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851. Сборка велась на материнской плате Intel, на них потребуется усиливающая пластина.

Прижимаем с помощью накатанных винтов и на них металлические опорные планки.

Комплектную термопасту наносим на крышку процессора.

Радиатор без вентиляторов равномерном затягиваем при помощи крестовой отвертки с двух сторон.

Финальным шагом монтируются два вентилятора и сверху декоративную крышку. Подключаем к материнской плате.

Тесты

Тестирование PCCooler RT720 TC ARGB вели с процессором Intel Core i5-13400.

Замер уровня шума в условиях открытого стенда на скорости 1200 оборотов в минуту.

Замер на максимальных 2200 оборотах в минуту.

Итоги

PCCooler RT720 TC ARGB – двухсекционная башня с адресной подсветкой для процессоров AMD и Intel с простой установкой, совместимостью с высокими планками оперативной памяти, эффективной конструкцией и умеренным шумом.
