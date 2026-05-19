Обзор и тесты PCCooler RT720 TC ARGB. Двухсекционный кулер с подсветкой для Intel и AMD

На упаковке представлено изображение кулера в сборе с примером работающей подсветки. В комплект входит два вентилятора, скобы для установки вентиляторов, Y-кабель для совместного подключения, тюбик с термопастой EX85, усиливающая пластина, монтажные элементы на два сокета.
На верхней грани декоративная пластиковая крышка, фиксируемая при помощи магнитов. Снятие потребуется для проведения монтажа и снятия/установки вентиляторов.
Состоит из двух секций с алюминиевыми ребрами, размещенными симметрично относительно основания. Один из вентиляторов размещается между секциями.
Вдоль всей длины распределены медные трубки диаметром 6 мм в количестве семи штук. Трубки, как и пластины окрашены в черный цвет.
Одна из сторон радиатора с вырезом в виде шахматной доски, разбивая воздушный поток и снижая сопротивление. Пять нижних пластин меньше по площади для обеспечения совместимости с габаритными радиаторами силовой цепи материнской платы и высокими планками оперативной памяти.
Основание у PCCooler RT720 TC ARGB медное. Плоскость ровная, прижим к крышке процессора по всей его площади. В верхней части основания дополнительное оребрение.
Для крепления вентиляторов применяются металлические скобы. В комплекте два 120 мм со скоростью вращения от 500 до 2200 оборотов в минуту. На уголках рамки для гашения вибрации нанесены резиновые накладки.
От вентиляторов отходит два кабеля, c 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Кабель для работы адресной подсветки можно соединить последовательно к одному разъему на плате, а для основного питающего и управляющего оборотами идет в комплекте Y-переходник.
Прижимаем с помощью накатанных винтов и на них металлические опорные планки.
Комплектную термопасту наносим на крышку процессора.
Радиатор без вентиляторов равномерном затягиваем при помощи крестовой отвертки с двух сторон.
Финальным шагом монтируются два вентилятора и сверху декоративную крышку. Подключаем к материнской плате.
Замер уровня шума в условиях открытого стенда на скорости 1200 оборотов в минуту.
Замер на максимальных 2200 оборотах в минуту.