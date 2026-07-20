Обзор и тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB. Двухсекционная башня с TDP 265 Вт

Двухсекционное башенное охлаждение PCCOOLER RT620Pro TC ARGB рассеивает до 265 Вт тепла и может использоваться в сборках со всеми распространёнными типами сокетов AMD и Intel. Из особенностей отмечаются шесть тепловых трубок, простота установки, автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов и адресная подсветка с синхронизацией.

Комплектация

Поставляется в разобранном виде в коробке из плотного картона с нанесенными изображениями в нескольких ракурсах и подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает четыре скобы для крепления вентиляторов, два вентилятора, бекплейт для Intel, крепежные элементы для разнрых типов сокетов, тюбик с термопастой, Y-кабель для совместного подключения вентиляторов, руководство по сборке.

Внешний вид

Двухсекционная конструкция с шестью тепловыми трубками. Вся конструкция окрашена в черный цвет. В верхней части установлена съемная декоративная крышка, для ее снятия нужно приложить небольшое усилие и также легко возвращается на место. Высота в сборе 158 мм.

Она скрывает концы медных трубок, часть крепежа вентиляторов и верхнюю грань самих вентиляторов. С ней конструкция смотрится цельной и эффектной.

U-образные трубки распределены по всей ширине секций радиаторов. На алюминиевые пластины трубки нанизаны без применения пайки. Часть нижних пластин меньше по площади для исключения проблем с монтажом планок оперативной памяти с высокими радиаторами.

Края с двух сторон срезаны под углами, образуя вместе шахматную доску, снижая сопротивление воздуху. По краям секций углубления под комплектные скобы вентиляторов.

Основание медное, поверхность с хорошим качеством обработки и ровной плоскостью.

Размеры 44 на 37 мм. Верхняя часть с дополнительным оребрением и крепежными винтами, используемыми для прижима башенной конструкции к крышке процессора.

Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами с квадратными рамками. Лопасти и крышка моторного блока из полупрозрачного пластика, равномерно рассеивающего свет от диодов, расположенных по периметру центральной части.

Это ARGB-подсветка, при этом с подсветкой идут оба вентилятора, но из-за особенности конструкции свечение расположенного видно не будет. Оба вентилятора с регулируемой скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту.

От вентиляторов отходит по два кабеля с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Есть возможность подключить общей группой.

Сборка

Совместим с сокетами Intel LGA 115X/1200/1700/1851 и AMD AM4/AM5, все необходимое для проведения монтажа предусмотрели в заводском комплекте. Монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA 1851. На платах Intel используется усиливающая пластина.

Со стороны сокета пластиковые опорные винты. На них металлические планки. Наносим термопасту из комплектного шприца.

Для прижима PCCOOLER RT620Pro TC ARGB необходимо снять центральный вентилятор. Потребуется крестовая отвертка с удлиненным жалом. Пространство под вентилятором можно использовать для размещения лишней длины кабелей от вентиляторов.

Последним шагом устанавливается декоративная крышка. Собранной система смотрится привлекательно, не создает проблем с доступом к слотам оперативной памяти и совместима с высокими радиаторами VRM-цепи материнской платы.

Тесты

Тестирование башенного кулера велось с процессором Intel Core Ultra 5 225 в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

Систему можно использовать с «горячими» процессорами AMD и Intel.

Замер уровня шума велся на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда.

Итоги

PCCOOLER RT620Pro TC ARGB – хороший выбор для процессоров Intel и AMD, обеспечивающий эффективный отвод тепла при умеренном уровне шума. Система проста в сборке и комплектуется термопастой, совместима с актуальными сокетами и высокими радиаторами оперативной памяти, смотрится интересно с предлагает адресную подсветку.