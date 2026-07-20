Обзор и тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB. Двухсекционная башня с TDP 265 Вт

Двухсекционное башенное охлаждение PCCOOLER RT620Pro TC ARGB рассеивает до 265 Вт тепла и может использоваться в сборках со всеми распространёнными типами сокетов AMD и Intel. Из особенностей отмечаются шесть тепловых трубок, простота установки, автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов и адресная подсветка с синхронизацией.

Обзор и тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Комплектация

Поставляется в разобранном виде в коробке из плотного картона с нанесенными изображениями в нескольких ракурсах и подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает четыре скобы для крепления вентиляторов, два вентилятора, бекплейт для Intel, крепежные элементы для разнрых типов сокетов, тюбик с термопастой, Y-кабель для совместного подключения вентиляторов, руководство по сборке.

комплектация PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Внешний вид

Двухсекционная конструкция с шестью тепловыми трубками. Вся конструкция окрашена в черный цвет. В верхней части установлена съемная декоративная крышка, для ее снятия нужно приложить небольшое усилие и также легко возвращается на место. Высота в сборе 158 мм.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Она скрывает концы медных трубок, часть крепежа вентиляторов и верхнюю грань самих вентиляторов. С ней конструкция смотрится цельной и эффектной.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

U-образные трубки распределены по всей ширине секций радиаторов. На алюминиевые пластины трубки нанизаны без применения пайки. Часть нижних пластин меньше по площади для исключения проблем с монтажом планок оперативной памяти с высокими радиаторами.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Края с двух сторон срезаны под углами, образуя вместе шахматную доску, снижая сопротивление воздуху. По краям секций углубления под комплектные скобы вентиляторов.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Основание медное, поверхность с хорошим качеством обработки и ровной плоскостью.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Размеры 44 на 37 мм. Верхняя часть с дополнительным оребрением и крепежными винтами, используемыми для прижима башенной конструкции к крышке процессора.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами с квадратными рамками. Лопасти и крышка моторного блока из полупрозрачного пластика, равномерно рассеивающего свет от диодов, расположенных по периметру центральной части.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Это ARGB-подсветка, при этом с подсветкой идут оба вентилятора, но из-за особенности конструкции свечение расположенного видно не будет. Оба вентилятора с регулируемой скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

От вентиляторов отходит по два кабеля с 3-пиновым ARGB и 4-пиновым PWM. Есть возможность подключить общей группой.

внешний вид PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Сборка

Совместим с сокетами Intel LGA 115X/1200/1700/1851 и AMD AM4/AM5, все необходимое для проведения монтажа предусмотрели в заводском комплекте. Монтаж велся на материнскую плату с сокетом LGA 1851. На платах Intel используется усиливающая пластина.

сборка PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Со стороны сокета пластиковые опорные винты. На них металлические планки. Наносим термопасту из комплектного шприца.

сборка PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Для прижима PCCOOLER RT620Pro TC ARGB необходимо снять центральный вентилятор. Потребуется крестовая отвертка с удлиненным жалом. Пространство под вентилятором можно использовать для размещения лишней длины кабелей от вентиляторов.

сборка PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Последним шагом устанавливается декоративная крышка. Собранной система смотрится привлекательно, не создает проблем с доступом к слотам оперативной памяти и совместима с высокими радиаторами VRM-цепи материнской платы.

сборка PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

сборка PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

сборка PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Тесты

Тестирование башенного кулера велось с процессором Intel Core Ultra 5 225 в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Систему можно использовать с «горячими» процессорами AMD и Intel.

тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Замер уровня шума велся на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда.

тесты PCCOOLER RT620Pro TC ARGB

Итоги

PCCOOLER RT620Pro TC ARGB – хороший выбор для процессоров Intel и AMD, обеспечивающий эффективный отвод тепла при умеренном уровне шума. Система проста в сборке и комплектуется термопастой, совместима с актуальными сокетами и высокими радиаторами оперативной памяти, смотрится интересно с предлагает адресную подсветку.
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