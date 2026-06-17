Обзор и тесты PCCooler GT360M ARGB Display. Жидкостное охлаждение процессора с IPS-экраном

Комплект включает бекплейт, фиксирующую пластину на помпу, опорные планки, крепежные винты, тюбик с термопастой EX90, руководство по проведению сборки.
Данная система охлаждения подойдет под корпуса разных типоразмеров. Длина шлангов 390 мм и диаметр 12 мм. Защитная нейлоновая оплетка и основа из EPDM, обеспечивает надежную длительную эксплуатацию и герметичность.
Схема традиционная, состоит из водоблока с помпой и радиатора. Фитинги со стороны радиатора под углом 90 градусов, а на помпе можно поворачивать для укладки при проведении сборки.
Типоразмер 360 мм, выполнен из алюминия. 12 плоских каналов с заполненным между ними пространством с помощью гофроленты. Толщина тела радиатора 27.5 мм.
Комплектуется тремя вентиляторами типоразмера 120 мм с ARGB-подсветкой, изначально предустановленными на радиаторе. Скорость оборотов у них регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.
Гидродинамический подшипник. На уголки с внутренней стороны рамки нанесены антивибрационные накладки.
Используется скрытая система подключения вентиляторов между собой с одним общим кабелем с ARGB- и PWM-разъемами.
Водоблок у PCCooler GT360M ARGB Display состоит из основной части и съемного блока с дисплеем. Сделано это для того чтобы крышка скрывала крепежные элементы и делала в итоге внешний вид аккуратнее. Снимается и ставится при проведении сборки, для фиксации используются четыре магнита.
Большую часть крышки занимает цветной IPS-дисплей с разрешением 320х240 и диагональю 2.8-дюймов. Анимированное изображение несет декоративную и информационную функции. Подключается к материнской плате к USB 2.0 разъему.
Основная часть в виде кубика с контактной группой на крышке. Ротор помпы вращается со скоростью 2600 оборотов в минуты. Подключается при помощи кабеля с PWM-разъемом.
Основание у нее медное, 54 на 60 мм. Ровная плоскость с хорошим качеством обработки. Сбоку в блок помпы уставится прижимная стальная пластина, для INTEL изначально предустановлена, для AMD идет в комплекте и замена проходит не сложно.
На крышку процессора термопасту. Комплектная хорошего качества и ее объема хватит на несколько сборок.
Со снятой декоративной крышкой помпы, прижимаем равномерно с четырех сторон с помощью подпружиненных винтов. Возвращаем декоративную крышку.
Фиксируем радиатор на стенке корпуса, оптимально для этого использовать верхнюю. И останется подключить к материнской плате кабели от группы вентиляторов и помпы.
Основной же интерес представляет управление дисплеем. Для него выставляется яркость, проводится поворот изображения шагом в 90 градусов. Загружаются собственные статичные изображения, GIF-анимации, видеоролики MP4.
Информационный блок для дисплея с данными по температуре процессора и видеокарты. Доступна встроенная библиотека с картинками и анимациями.
Основной акцент задает дисплей. На него можно вывести изображение любимых персонажей, свой логотип или текст, данные по мониторингу. Сборка с такой системой жидкостного охлаждения выглядит премиально.
Замер уровня шума в условиях открытого стенда на расстоянии 20 сантиметров при работе с офисными приложениями.
Замер на максимальной нагрузке. Работает система тихо, в закрытом корпусе раздражающего шума от нее не будет.