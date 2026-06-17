Обзор и тесты PCCooler GT360M ARGB Display. Жидкостное охлаждение процессора с IPS-экраном

Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения PCCooler GT360M ARGB Display ориентирована на игровые и рабочие сборки с акцентированием внешнего вида. Одним из ключевых элементов у него является цветной IPS дисплей с поддержкой вывода данных мониторинга, видео и анимаций. Это решение представлено в доступном ценовом сегменте, поддерживает проведение монтажа на все актуальные сокеты AMD и Intel.

Обзор и тесты PCCooler GT360M ARGB Display

Комплектация

На упаковке представлено изображение системы в сборе и подробная таблица с характеристиками. Внутри подложка из вспененного картона, надежно фиксирующего систему и комплектующие.

комплектация PCCooler GT360M ARGB Display

Комплект включает бекплейт, фиксирующую пластину на помпу, опорные планки, крепежные винты, тюбик с термопастой EX90, руководство по проведению сборки.

комплектация PCCooler GT360M ARGB Display

Внешний вид

Относится система к необслуживаемому типу. На выбор доступна в белом и черном вариантах исполнения, наиболее распространённые цвета корпусов.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Данная система охлаждения подойдет под корпуса разных типоразмеров. Длина шлангов 390 мм и диаметр 12 мм. Защитная нейлоновая оплетка и основа из EPDM, обеспечивает надежную длительную эксплуатацию и герметичность.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Схема традиционная, состоит из водоблока с помпой и радиатора. Фитинги со стороны радиатора под углом 90 градусов, а на помпе можно поворачивать для укладки при проведении сборки.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Типоразмер 360 мм, выполнен из алюминия. 12 плоских каналов с заполненным между ними пространством с помощью гофроленты. Толщина тела радиатора 27.5 мм.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Комплектуется тремя вентиляторами типоразмера 120 мм с ARGB-подсветкой, изначально предустановленными на радиаторе. Скорость оборотов у них регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Гидродинамический подшипник. На уголки с внутренней стороны рамки нанесены антивибрационные накладки.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Используется скрытая система подключения вентиляторов между собой с одним общим кабелем с ARGB- и PWM-разъемами.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Водоблок у PCCooler GT360M ARGB Display состоит из основной части и съемного блока с дисплеем. Сделано это для того чтобы крышка скрывала крепежные элементы и делала в итоге внешний вид аккуратнее. Снимается и ставится при проведении сборки, для фиксации используются четыре магнита.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Большую часть крышки занимает цветной IPS-дисплей с разрешением 320х240 и диагональю 2.8-дюймов. Анимированное изображение несет декоративную и информационную функции. Подключается к материнской плате к USB 2.0 разъему.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Основная часть в виде кубика с контактной группой на крышке. Ротор помпы вращается со скоростью 2600 оборотов в минуты. Подключается при помощи кабеля с PWM-разъемом.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Основание у нее медное, 54 на 60 мм. Ровная плоскость с хорошим качеством обработки. Сбоку в блок помпы уставится прижимная стальная пластина, для INTEL изначально предустановлена, для AMD идет в комплекте и замена проходит не сложно.

внешний вид PCCooler GT360M ARGB Display

Сборка

Список поддерживаемых сокетов у PCCooler GT360M ARGB Display включает Intel LGA1851/1700/1200/115x и AMD Socket AM4/AM5. Все необходимое для проведения сборки идет в комплекте. Сборка проводилась на сокет LGA1700 и на нем первым шагом ставится бекплейт.

сборка PCCooler GT360M ARGB Display

На крышку процессора термопасту. Комплектная хорошего качества и ее объема хватит на несколько сборок.

сборка PCCooler GT360M ARGB Display

Со снятой декоративной крышкой помпы, прижимаем равномерно с четырех сторон с помощью подпружиненных винтов. Возвращаем декоративную крышку.

сборка PCCooler GT360M ARGB Display

Фиксируем радиатор на стенке корпуса, оптимально для этого использовать верхнюю. И останется подключить к материнской плате кабели от группы вентиляторов и помпы.

Софт

Система жидкостного охлаждения сопровождается поддержкой программного обеспечения. На ее главной странице выводятся данные по мониторингу загрузки процессора и видеокарты, температурам, частоте и скорости вращения.

софт PCCooler GT360M ARGB Display

Основной же интерес представляет управление дисплеем. Для него выставляется яркость, проводится поворот изображения шагом в 90 градусов. Загружаются собственные статичные изображения, GIF-анимации, видеоролики MP4.

софт PCCooler GT360M ARGB Display

Информационный блок для дисплея с данными по температуре процессора и видеокарты. Доступна встроенная библиотека с картинками и анимациями.

Подсветка и экран

PCCooler GT360M ARGB Display эффектно смотрится в корпусе. Адресная подсветка по всей площади лопастей вентиляторов с возможностью синхронизации с другими компонентами.

подсветка и экран PCCooler GT360M ARGB Display

Основной акцент задает дисплей. На него можно вывести изображение любимых персонажей, свой логотип или текст, данные по мониторингу. Сборка с такой системой жидкостного охлаждения выглядит премиально.

подсветка и экран PCCooler GT360M ARGB Display

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5 13400, возможности рассеивания тепла явно превосходят и ее можно использовать с флагманскими процессорами.

тесты PCCooler GT360M ARGB Display

Замер уровня шума в условиях открытого стенда на расстоянии 20 сантиметров при работе с офисными приложениями.

тесты PCCooler GT360M ARGB Display

Замер на максимальной нагрузке. Работает система тихо, в закрытом корпусе раздражающего шума от нее не будет.

тесты PCCooler GT360M ARGB Display

Итоги

PCCooler GT360M ARGB Display – эффективная и надежная система жидкостного охлаждения с IPS-дисплеем. Простая сборка, аккуратная организация кабелей на вентиляторах, термопаста в комплекте, надежность и долговечность, умеренный шум в нагрузке, ARGB-подсветка на вентиляторах, доступный ценник.
Обзор 4FAN F55. Корпусные вентиляторы с подсветкой…
Чаще всего при сборке системы в корпусе заводского набора вентиляторов может быть недостаточно, а те что …
Обзор и тесты PCCooler RT720 TC. Двухсекционная башня с TDP …
Тестируемый сегодня двухсекционный башенный кулер PCCooler RT720 TC рассеивает тепло до 270 Вт. Совместим…
Обзор и тесты PCCooler RT400 ARGB. Недорогое охлаждение для …
Не так давно тестировали башенный кулер Pccooler RT400 и тогда отмечали, что в линейке есть несколько его…
Обзор и тесты PCCooler RZ700D. Односекционный башенный кулер…
Односекционный башенный кулер PCCooler RZ700D является одним из старших в модельной линейке производителя…
Обзор и тесты PCCooler RT720 TC ARGB. Двухсекционный кулер с…
Особенностью изучаемого сегодня двухсекционного охлаждения PCCooler RT720 TC ARGB стали адресная подсветк…
PCCooler RT400 обзор и тесты недорогого башенного охлаждения…
Тестируемый сегодня башенный кулер PCCooler RT400 относится к доступному ценовому сегменту. Использовать …
Noctua рассказала о процессе покраски вентиляторов…
Австрийская компания Noctua опубликовала технический блог, в котором объяснила, почему выпуск тёмных верс…
Обзор Bloody AC-12. Тесты башенного охлаждения с процессором…
Тестируемый сегодня башенный кулер Bloody AC-12 поддерживает актуальные процессорные сокеты и рассеивает …
PCCooler R400 обзор и тесты охлаждения для процессора до 1500 рублейPCCooler R400 обзор и тесты охлаждения для процессора до 1500 рублей
Обзор Bloody AC-12. Тесты башенного охлаждения с процессором Intel Core Ultra 5 250K PlusОбзор Bloody AC-12. Тесты башенного охлаждения с процессором Intel Core Ultra 5 250K Plus
Обзор и тесты PCCOOLER RZ500. Простое и надежное охлаждение для AMD и IntelОбзор и тесты PCCOOLER RZ500. Простое и надежное охлаждение для AMD и Intel
Обзор и тесты PCCooler RZ700D. Односекционный башенный кулер с семью трубкамиОбзор и тесты PCCooler RZ700D. Односекционный башенный кулер с семью трубками
Обзор и тесты PCCooler RT720 TC ARGB. Двухсекционный кулер с подсветкой для Intel и AMDОбзор и тесты PCCooler RT720 TC ARGB. Двухсекционный кулер с подсветкой для Intel и AMD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor