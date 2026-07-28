Обзор PCCooler F3 T120. Доступные корпусные вентиляторы с ARGB-контроллером

Изучаемые сегодня корпусные 120 мм вентиляторы PCCooler F3 T120 можно приобрести по одному или комплектом из трех. Относятся они к недорогому ценовому сегменту, но при этом в наборе из трех идет идет ARGB-контроллер. Скорость оборотов у них регулируется в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту.

Комплектация

Поставляются в привлекательно оформленной коробке из плотного картона с изображением, демонстрирующим пример работы подсветки. На обратной стороне подробная таблица с характеристиками.

В комплекте корпусные саморезы, контроллер подсветки.

Внешний вид

У вентиляторов интересное внешнее исполнение с кольцевой формой корпуса и выступающими по четырем сторонам ушки крепления.

Большая часть площади вентиляторов подсвечивается. За счет светорассеивания полупрозрачного пластика выглядит все это достаточно эффектно. В каждом вентиляторе установлено 24-светодиода.

На верхней части крышки моторного блока нанесена наклейка с логотипом бренда. Девять лопастей. Весь вращающийся элемент, как и круглая рамка, из полупрозрачного пластика.

Установлен гидродинамический подшипник. Максимальное статическое давление 15.7 Па, со скоростью воздушного потока до 42.7 CFM. Данные вентиляторы не подходят для монтажа на радиатор жидкостной системы охлаждения.

Два кабеля у PCCooler F3 T120 с Y-разветвлением, позволяющим подключать все три вентилятора общей группой. Два типа разъемов: 4-пиновый PWM для вращения, 3-пиновый ARGB для адресной подсветки.

Комплектуется собственным 3-кнопочным контроллером. Питание на него подается через разъем SATA. Три кнопки переключают эффекты, переключают цвета и скорость эффекта.

Тесты

Тестирование велось в условии открытого стенда. Шум на максимальных оборотах умеренный.

Итоги

PCCooler F3 T120 – доступный комплект корпусных вентиляторов с ARGB-подсветкой и контроллером в комплекте. Интересное внешнее исполнение, эффектная подсветка с 24 светодиодами, возможность подключения общей группой.