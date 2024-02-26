Квестовое приключение в приятной рисовке. Обзор CAT AND GHOSTLY ROAD

Есть что-то притягивающее в игровых проектах от студий с небольшим штатом, в такие проекты чаще всего вкладывается частица души. Сегодня хочу поделиться опытом прохождения такого проекта от российской студии - CAT AND GHOSTLY ROAD в которое предлагается погрузиться в мир духов, играя за кота и помочь своему хозяин вернуть свою душу.

Начинается она с того что кота от мороза спасает самурай, далее спустя время ему становится плохо и игрок отправляется уже чтобы помочь ему. Проходить все основные события будут в потустороннем мире и кот сможет использовать свое умение с возможностью видеть духов. Это «третий глаз», также в качестве умения позже можно будет обретать форму человека с маской кота.

Разделен мир на несколько тематичных зон, оформленных в различающейся стилистикой. Общая рисовка понравилось, симпатичная обстановка. Мягкая цветовая палитра, подобие объема и выставленное освещение. Все дополнено ненавязчивой музыкой.

Само повествование линейно, от игрока в зонах требуется решение головоломок с поиском предметов и объектов для последующего взаимодействия с ними. Немного сложности добавляет отсутствие явного подсвечивания активных элементов на фоне остального фона, это стимулирует более детальное изучение локации.

Главный герой кот перемещается по локациям довольно размеренно и когда требуется возврат на несколько зон назад, такая меланхоличность может раздражать. Особенно заметно ближе к финалу, где решение квеста требует пройти несколько экранов и вернуться обратно.

CAT AND GHOSTLY ROAD обзор

Итоги

CAT AND GHOSTLY ROAD – квестовое приключение на 1.5-2 часа с размеренным повествованием. Главный персонаж – кот, непринужденная звуковая атмосфера, приятная рисовка, оптимальная продолжительность с учетом жанра.
Ретро платформер в двух частях. Обзор The Adventures of Panz…
Сегодня в центре внимания коллекция из двух игр о генерале Панзер, возвратившемся после долго отсутствия …
Театр с бумажными актерами для PS5 VR2. Обзор Paper Beast EN…
Несколькими годами ранее владельцы первого шлема PS VR получили возможность поиграть в Paper Beast, прове…
Красивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo V…
Перед новым годом в мое распоряжение попал трехмерный платформер Raccoo Venture, стартовавший в декабре н…
Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League…
Сегодня на консолях стартовало приключение о мальчике Нуно и его друге Виллумпе, последнем йети. Это игра…
Метроидвания с приятным сеттингом на консолях. Обзор игры Fe…
Мы уже знакомились с целым рядом проектов от небольших студий, которые изначально были доступны на ПК, а …
Шутер от первого лица в ретро с простой платиной. Обзор Witc…
Сегодня у нас в центре внимания игра от Ratalaika Games про маленькую девочку, которая встала на борьбу с…
Выживалка в мире крошечных существ. Обзор Smalland: Survive …
На выходных ознакомился со стартовавшей на консолях Smalland: Survive the Wilds, игре в жанре выживания. …
Впечатления по рогалику Без возврата. Обзор The Last of Us P…
Игра The Last of Us за время своего существования получила больше переизданий, чем вышло частей. Выход вт…
Обзор Bright Lights of Svetlov. История с антуражем СССР и неожиданным финалом теперь и на консоляхОбзор Bright Lights of Svetlov. История с антуражем СССР и неожиданным финалом теперь и на консолях
Обзор F1 Manager 2023. Зрелищные гонки и детальный менеджмент командыОбзор F1 Manager 2023. Зрелищные гонки и детальный менеджмент команды
Обзор BOSS RUSH: MYTHOLOGY. Сражения с богами с боевкой Souls-LikeОбзор BOSS RUSH: MYTHOLOGY. Сражения с богами с боевкой Souls-Like
Красивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo VentureКрасивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo Venture
Инди-рогалик с приятным визуалом. Обзор Hero SurvivalИнди-рогалик с приятным визуалом. Обзор Hero Survival
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor