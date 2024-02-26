Квестовое приключение в приятной рисовке. Обзор CAT AND GHOSTLY ROAD

Есть что-то притягивающее в игровых проектах от студий с небольшим штатом, в такие проекты чаще всего вкладывается частица души. Сегодня хочу поделиться опытом прохождения такого проекта от российской студии - CAT AND GHOSTLY ROAD в которое предлагается погрузиться в мир духов, играя за кота и помочь своему хозяин вернуть свою душу.

Начинается она с того что кота от мороза спасает самурай, далее спустя время ему становится плохо и игрок отправляется уже чтобы помочь ему. Проходить все основные события будут в потустороннем мире и кот сможет использовать свое умение с возможностью видеть духов. Это «третий глаз», также в качестве умения позже можно будет обретать форму человека с маской кота.

Разделен мир на несколько тематичных зон, оформленных в различающейся стилистикой. Общая рисовка понравилось, симпатичная обстановка. Мягкая цветовая палитра, подобие объема и выставленное освещение. Все дополнено ненавязчивой музыкой.

Само повествование линейно, от игрока в зонах требуется решение головоломок с поиском предметов и объектов для последующего взаимодействия с ними. Немного сложности добавляет отсутствие явного подсвечивания активных элементов на фоне остального фона, это стимулирует более детальное изучение локации.

Главный герой кот перемещается по локациям довольно размеренно и когда требуется возврат на несколько зон назад, такая меланхоличность может раздражать. Особенно заметно ближе к финалу, где решение квеста требует пройти несколько экранов и вернуться обратно.

CAT AND GHOSTLY ROAD обзор

Итоги

CAT AND GHOSTLY ROAD – квестовое приключение на 1.5-2 часа с размеренным повествованием. Главный персонаж – кот, непринужденная звуковая атмосфера, приятная рисовка, оптимальная продолжительность с учетом жанра.