Обзор коврика COUGAR SPEED 2 M и держателя для провода COUGAR Bunker

2018-05-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - COUGAR SPEED 2 M ; [190]
На прошлой неделе мы проводили тестирование флагманской игровой мышки Cougar Minos X5, оставившей положительные впечатления в итоге. Тогда же внимательные читатели могли заметить, что в тестах участвовало два аксессуара от этого же производителя. Это коврик COUGAR SPEED 2 M со средними размерами и держатель провода для мышки COUGAR Bunker. Сегодня мы изучим эти аксессуары, призванные повысить удобство эксплуатации манипулятора в играх и рабочих приложениях.

COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker

К моменту публикации COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker находятся в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker обзор

Комплектация

Поставляется COUGAR Bunker в компактной коробке с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает набор документации.

COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker

Коврик покупатель получает в продолговатой коробке с темным оформлением. На боковой стороне присутствует окошко, позволяющее оценить тип и качество покрытия еще до распаковки.

Внешний вид

Одно из частых проблем при организации рабочего пространства под игровую периферию является аккуратная укладка проводов подключения. В случае с мышкой кабель часто мешает свободному перемещению по коврику и запутывается.

COUGAR Bunker

Все это решает установка держателя провода мышки. COUGAR Bunker выступает поводком под провод манипулятора.

COUGAR Bunker

COUGAR Bunker

Состоит аксессуар из основания, выполненного из матового пластика, и резиновой ручки. В основании ручки есть канавка под укладку провода от манипулятора.

COUGAR Bunker

Для крепления основания используется клейкая вакуумная присоска, которая в паре с прижимной ножкой, дает надежный уровень фиксации на столе.

COUGAR Bunker

COUGAR Bunker

Как результат даже при резких движениях мышки, фиксатор провода остается неподвижным. Свободу перемещения дает только гибкая ручка, длину провода ограничивает сам пользователь.

COUGAR Bunker

На крышке можно обратить внимание на логотип производителя и металлические винты с шестигранными головками.

COUGAR Bunker

COUGAR SPEED 2 у нас на тестах в Medium габаритах, помимо этого с тем же покрытием можно выбрать SMALL, LARGE и EXTRA LARGE. Длина и ширина составляет 320 на 270 мм

COUGAR SPEED 2 M

Толщина покрытия 5 мм. Это тканевый коврик с прорезиненным основанием. Края коврика прошиты нитками.

COUGAR SPEED 2 M

В углу коврика нанесен логотип производителя и название серии. Качество исполнение высокое, посторонние запахи отсутствуют.

COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker

Скольжение мышки по этому коврику равномерное по всем осям. Мышка двигается по нему легко, без какого-либо сопротивления. Ход ровный и стабильный.

COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker

Итоги по COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker

Золото. Выбор редакции MegaObzorCOUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker показали себя достойно. Эта пара станет хорошим дополнением к игровой периферии, обеспечив легкое скольжение, контролируемую работу сенсора и удобную организацию расположения кабеля от мышки. Отдельном хотим отметить использование клейкой основы и прижимной ножки для устойчивого расположения на ровной поверхности.
COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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