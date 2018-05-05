Обзор коврика COUGAR SPEED 2 M и держателя для провода COUGAR Bunker

На прошлой неделе мы проводили тестирование флагманской игровой мышки Cougar Minos X5, оставившей положительные впечатления в итоге. Тогда же внимательные читатели могли заметить, что в тестах участвовало два аксессуара от этого же производителя. Это коврик COUGAR SPEED 2 M со средними размерами и держатель провода для мышки COUGAR Bunker. Сегодня мы изучим эти аксессуары, призванные повысить удобство эксплуатации манипулятора в играх и рабочих приложениях.

COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker обзор

К моменту публикации COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker находятся в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется COUGAR Bunker в компактной коробке с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает набор документации.

Внешний вид

Коврик покупатель получает в продолговатой коробке с темным оформлением. На боковой стороне присутствует окошко, позволяющее оценить тип и качество покрытия еще до распаковки.Одно из частых проблем при организации рабочего пространства под игровую периферию является аккуратная укладка проводов подключения. В случае с мышкой кабель часто мешает свободному перемещению по коврику и запутывается.

Все это решает установка держателя провода мышки. COUGAR Bunker выступает поводком под провод манипулятора.

Состоит аксессуар из основания, выполненного из матового пластика, и резиновой ручки. В основании ручки есть канавка под укладку провода от манипулятора.

Для крепления основания используется клейкая вакуумная присоска, которая в паре с прижимной ножкой, дает надежный уровень фиксации на столе.

Как результат даже при резких движениях мышки, фиксатор провода остается неподвижным. Свободу перемещения дает только гибкая ручка, длину провода ограничивает сам пользователь.

На крышке можно обратить внимание на логотип производителя и металлические винты с шестигранными головками.

COUGAR SPEED 2 у нас на тестах в Medium габаритах, помимо этого с тем же покрытием можно выбрать SMALL, LARGE и EXTRA LARGE. Длина и ширина составляет 320 на 270 мм

Толщина покрытия 5 мм. Это тканевый коврик с прорезиненным основанием. Края коврика прошиты нитками.

В углу коврика нанесен логотип производителя и название серии. Качество исполнение высокое, посторонние запахи отсутствуют.

Скольжение мышки по этому коврику равномерное по всем осям. Мышка двигается по нему легко, без какого-либо сопротивления. Ход ровный и стабильный.

Итоги по COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker

COUGAR SPEED 2 M и COUGAR Bunker показали себя достойно. Эта пара станет хорошим дополнением к игровой периферии, обеспечив легкое скольжение, контролируемую работу сенсора и удобную организацию расположения кабеля от мышки. Отдельном хотим отметить использование клейкой основы и прижимной ножки для устойчивого расположения на ровной поверхности.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".