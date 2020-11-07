Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD

Несмотря на широкое распространение беспроводной акустики, поддержка Bluetooth есть далеко не в каждом устройстве. Плюс накопилось большое количество девайсов с устаревшими протоколами и ограниченным числом поддерживаемых кодеков. Эту проблему призван решить аудио трансмиттер CREATIVE BT-W3. Для него заявлены Bluetooth 5.0 и кодеки aptX Low Latency и aptX HD.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4 600 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в компактную коробку с подробной информацией по характеристикам и особенностям. Комплект включает адаптер, аналоговый микрофон, переходник на USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По габаритам он меньше обычной флешки. В качестве интерфейса выбран USB Type-C. Этот разъем сейчас получил широкое распространение в смартфонах и планшетах, ноутбуках и материнских платах, а также консолях нового поколения.

На материнских платах чаще всего он остается не задействуемый. Здесь же можно будет установить адаптер, не перекрывая соседние разъемы.

SBX – синий цвет,

aptX – зеленый цвет,

aptX HD – желтый цвет,

aptX Low Latency – белый цвет.

Конструкция простая. На боковой грани CREATIVE BT-W3 находится светодиодный индикатор активности. В зависимости от цвета подсветки отображается текущий активный кодек:Сверху единственная механическая кнопка, отвечающая за процесс сопряжения. Она же переключает кодеки.

Тесты

В комплекте также идет компактный аналоговый микрофон, который можно будет подключить к смартфону или геймпаду.При использовании со смартфонами и платформами CREATIVE BT-W3 позволяет получить поддержку кодека с передачей звука высокой четкости. Это могут быть как недорогие смартфоны на Qualcomm, так и все решения на MediaTek. Разница заметна даже для неискушенных пользователей.

Но важно учитывать, что в подключаемой акустике также должна быть поддержка aptX или aptX HD. Только в этом случае будет работать этот кодек. SBX встречается чаще в наушниках.

Мы тестировали также с материнской платой и ноутбуком. Для работы не требуется установка драйвера. Определяется автоматически. Дополнительные настройки не требуются.

Микрофон может быть полезен для смартфонов с плохим качеством встроенного микрофона, например, для записи подкастов. Также проверяли работу с геймпадом Sony PlayStation 4 Pro. С ним можно будет общаться в играх без гарнитуры. Определилось без ручных настроек.

Итоги по CREATIVE BT-W3

CREATIVE BT-W3 решает проблему отсутствия поддержки aptX и aptX HD на источнике звука. Также станет хорошим выбором для настольных ПК и ноутбуков, добавив поддержку актуальной версии Bluetooth для передачи звука на беспроводные наушники. Бонусом станет аналоговый микрофон в комплекте. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".