Обзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FM

Несколько недель назад в наше распоряжение попала новая акустическая система CREATIVE SBS E2500. Выполнена она в формате 2.1 и обеспечивает до 60 Вт пиковой мощности воспроизведения. Из особенностей отмечаются поддержка беспроводного соединения Bluetooth 5.0 и FM-тюнер, а также пульт управления с предустановленными пресетами эквалайзера.

Комплектация

Средняя стоимость акустики – 4 500 рублей.Упакован в коробку с изображением системы и данными по ее характеристикам. Комплект включает аудиокабель, радиоантенну, пульт ДУ с батарейками и различную документацию.

CREATIVE SBS E2500 обзор

Внешний вид

Начнем рассмотрение с изучение центрального элемента акустической системы, он же сабвуфер. Корпус из окрашенного в черный цвет МДФ.

На его боковой стороне отверстие фазоинвертора. При близком размещении к стене оно не перекрывается. Ближе к фронтальной стороне полноразмерный USB.

Панель разъемов включает разъемы RCA, используемые для подключения сателлитов, AUX-вход. Отдельное гнездо под комплектную антенну FM-тюнера.

Блок питания у акустики встроенный. Работает бесшумно, длительная работа не сопровождалась заметным нагревом.

По центру основания низкочастотный динамик диаметром 127 мм. Для его правильной работы и распространения звуковых волн по краям корпуса распределены четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на полу или столе.

Фронтальная сторона CREATIVE SBS E2500 сочетает панели с разной геометрией. В одной из них расположен интегрирован символьно-цифровой дисплей с красной подсветкой.

Для управления воспроизведением и громкостью доступны четыре механические клавиши. Действия, выполняемые при нажатии нанесены на сами клавиши, наглядно.

Также акустическая система комплектуется пультом управления, выполненным в компактном корпусе. На нем есть цифровая клавиатура, упрощающая управление воспроизведением и выбором нужной частоты для радио. Отдельные клавиши для быстрой активации одного из источников воспроизведения.

Корпус колонок сателлитов выполнен из черного пластика. На лицевой панели обыгрывается геометрия основного блока.

В центре расположен 76 мм излучатель. Он не сопровождается декоративной или защитной решеткой.

На основании четыре прорезиненные ножки. Боковые грани корпуса колонок закруглены. Общий внешний вид аккуратный.

Тесты

Подключаются при помощи кабеля с RCA-разъемом. Длины достаточно для того, чтобы разместить их по краям от телевизора или монитора, расположив при этом основной блок на полу.Основное время система использовалась с компьютером. При просмотре фильмов, работе или прослушивании музыки оптимальным выбором будет Bluetooth 5.0 подключение. Оно стабильное и звук с ним передается без искажений. Кабельный вариант подключения можно использовать в сетевых играх с целью снижения возможных задержек в передаче звука.

Также подключали смартфон OnePlus 8T, с него прослушивали музыку и смотрели ролики на Youtube. Дальность до колонок при прямой видимости до 10 метров. Проблем со стабильностью соединения выявлено не было.

CREATIVE SBS E2500 выступает также самостоятельным мультимедийным центром. К USB-разъему можно подключить накопитель или флешку. Считывает популярные форматы аудиофайлов. Есть FM-тюнер, сопровождаемый внешней антенной. Качество приема в городе демонстрировал хорошее.

Итоги

Общая мощность системы 30 Вт и в пике она может достигать 60 Вт. Громкость оптимальна для эксплуатации в квартире. В повседневных сценариях и просмотре фильмов хватает 30-40% от максимальной. Владелец может проводить балансировку по частотному спектру, используя эквалайзер. Звук хороший. Есть выраженная детализация. Посторонние звуки и шумы отсутствовали.CREATIVE SBS E2500 – акустическая система формата 2.1, поддерживающая актуальный набор источников звука и позволяющая работать ей как в паре с ПК или телевизором, а также в качестве самостоятельной мультимедийной системой дома с подключением смартфона, вывода эфирной сетки FM-радиостанций и MP3-плеера с внешним накопителем. Пульт ДУ в комплекте, привлекательный внешний вид, экран и кнопки управления, эквалайзер.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".