Обзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FM

Средняя стоимость акустики – 4 500 рублей.
На его боковой стороне отверстие фазоинвертора. При близком размещении к стене оно не перекрывается. Ближе к фронтальной стороне полноразмерный USB.
Панель разъемов включает разъемы RCA, используемые для подключения сателлитов, AUX-вход. Отдельное гнездо под комплектную антенну FM-тюнера.
Блок питания у акустики встроенный. Работает бесшумно, длительная работа не сопровождалась заметным нагревом.
По центру основания низкочастотный динамик диаметром 127 мм. Для его правильной работы и распространения звуковых волн по краям корпуса распределены четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на полу или столе.
Фронтальная сторона CREATIVE SBS E2500 сочетает панели с разной геометрией. В одной из них расположен интегрирован символьно-цифровой дисплей с красной подсветкой.
Для управления воспроизведением и громкостью доступны четыре механические клавиши. Действия, выполняемые при нажатии нанесены на сами клавиши, наглядно.
Также акустическая система комплектуется пультом управления, выполненным в компактном корпусе. На нем есть цифровая клавиатура, упрощающая управление воспроизведением и выбором нужной частоты для радио. Отдельные клавиши для быстрой активации одного из источников воспроизведения.
Корпус колонок сателлитов выполнен из черного пластика. На лицевой панели обыгрывается геометрия основного блока.
В центре расположен 76 мм излучатель. Он не сопровождается декоративной или защитной решеткой.
На основании четыре прорезиненные ножки. Боковые грани корпуса колонок закруглены. Общий внешний вид аккуратный.
Подключаются при помощи кабеля с RCA-разъемом. Длины достаточно для того, чтобы разместить их по краям от телевизора или монитора, расположив при этом основной блок на полу.
Также подключали смартфон OnePlus 8T, с него прослушивали музыку и смотрели ролики на Youtube. Дальность до колонок при прямой видимости до 10 метров. Проблем со стабильностью соединения выявлено не было.
CREATIVE SBS E2500 выступает также самостоятельным мультимедийным центром. К USB-разъему можно подключить накопитель или флешку. Считывает популярные форматы аудиофайлов. Есть FM-тюнер, сопровождаемый внешней антенной. Качество приема в городе демонстрировал хорошее.
Общая мощность системы 30 Вт и в пике она может достигать 60 Вт. Громкость оптимальна для эксплуатации в квартире. В повседневных сценариях и просмотре фильмов хватает 30-40% от максимальной. Владелец может проводить балансировку по частотному спектру, используя эквалайзер. Звук хороший. Есть выраженная детализация. Посторонние звуки и шумы отсутствовали.