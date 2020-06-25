Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией

Итальянский бренд Candy хорошо известен нашим читателям по стиральным и сушильным машинам, а также по встраиваемой технике для кухни. Особенно тем читателям, которые подходят к выбору кухонной техники разумно, желая получить максимум с каждого потраченного рубля. Не так давно компания расширила товарный ассортимент бренда, выпустив сразу линейку проводных пылесосов. Сам выбор этого сегмента не случаен, ведь у входящегов группу компаний бренда Hoover уже имеется база наработок, отлаженное производство и зарекомендовавшие себя технологии.

Candy CAF1020 019 обзор

Опытом эксплуатации одного из новых пылесосов Candy линейки ALL FLOORS 10 мы сегодня поделимся с вами. Рекомендованная стоимость Candy CAF1020 019 составляет 4 790 рублей.

Комплектация

Упакован пылесос в коробку, оформленную в фирменных цветах бренда. На ней представлена общая информация по ключевым особенностям и характеристикам. Комплект поставки включает в себя насадки MultiFloors Plus и Easy Parquet, щелевую насадку 2-в-1, гибкий шланг, телескопическую трубу и руководство пользователя.

Внешний вид

Данный пылесос относится к циклонному типу. Конструкция и внешний вид имеют вполне традиционное исполнение для пылесосов данного типа. Все основные детали выполнены из пластика.

Корпус пылесоса аккуратный и практичный, внешние поверхности немаркие. В оформлении используется сочетание темно-синего и серебристого цветов. Нижняя часть корпуса выполнена из износоустойчивого черного пластика. Во фронтальной части расположено поворотное колесо.

Дополняют его два массивных прорезиненных колеса, обеспечивающие Candy CAF1020 019 хорошую проходимость и тихий ход.

Хранить пылесос можно как горизонтально, так и вертикально. Для двух этих вариантов предусмотрены свои отдельные пазы для удобной фиксации шланга с насадкой.

Длина шнура составляет пять метров, который обеспечивает рабочий радиус примерно в восемь метров. Кнопка сматывания шнура скрывается под ручкой.

На тыльной стороне помимо съемной решетки выходного фильтра также расположен пенал под щелевую насадку, которая не затеряется в ходе эксплуатации.

Пылесос включается с помощью сдвигаемой кнопки по направляющей. Не самый удобный вариант из возможных.

Большая часть блока контейнера выполнена из прозрачного пластика. Объем контейнера составляет 1.7 литра. В центре расположен циклон с фильтром.

Чтобы снять крышку контейнера для пыли, ее необходимо повернуть против часовой стрелки. Для удобства извлечения и обслуживания на контейнере предусмотрена дополнительная широкая ручка.

Сам же пылесос можно будет переносить с место на место с помощью удобной откидной ручки серебристого цвета.

Пылесос имеет гофрированный шланг с пластиковой ручкой, на котором предусмотрен регулятор мощности потока воздуха.

Как отмечали ранее, в комплект входят три насадки: основная MultiFloors Plus, паркетная Easy Parquet и насадка 2-в-1 (щелевая и щеточка для пыли).

Тесты

Система фильтрации в Candy CAF1020 019 многоступенчатая. Первоначально воздух попадает в механический фильтр-циклон. На этом этапе отсеиваются крупные частицы. Далее воздух проходит через моющийся фильтр с защитной сеткой и выходитчерез фильтр из вспененного материала. Все фильтры моющиеся. Общая эффективность фильтрации высокая.

Собирается интуитивно: традиционная схема с гофрированным шлангом и телескопической трубой. Доступен выбор из насадок. Конструкция у них простая и надежная. Закрывают все ключевые сценарии уборки и типы покрытия в квартирах и домах.

Управление тоже не вызывает вопросов. После сборки остается сдвинуть механическую кнопку. Мощность не регулируется. Максимальная составляет 2000 Вт. Уровень шума во время уборки умеренный. Контролировать уровень наполнения контейнера пылью и грязью можно визуально. Объем позволяет провести уборку многокомнатной квартиры без прерывания на очистку контейнера. Сам процесс очистки исключает контакт с пылью. Нам такая реализация со съемной крышкой понравилась больше, чем откидное дно, часто встречаемое в пылесосах такого типа.

Итоги по Candy CAF1020 019

За время тестов пылесос продемонстрировал эффективность при уборке разных типов половых покрытий, включая ковры с высоким ворсом. Также использовали для уборки мягкой мебели. Длина кабеля дает возможность перемещать его в пределах комнаты без переключения между розетками. Между уборками пылесос можно будет заместить в шкафу в вертикальном положении, заняв минимум места.Candy CAF1020 019 – весьма недорогой и мощный циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией. Три насадки в комплекте, привлекательный внешний вид, большой объем контейнера и простое удаление собранной пыли, умеренный уровень шума, моющийся выходной фильтр, просто и интуитивное управление. Не устроить может реализация кнопки включения и отсутствие регулировки мощности всасывания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".