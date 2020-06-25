Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией

Итальянский бренд Candy хорошо известен нашим читателям по стиральным и сушильным машинам, а также по встраиваемой технике для кухни. Особенно тем читателям, которые подходят к выбору кухонной техники разумно, желая получить максимум с каждого потраченного рубля. Не так давно компания расширила товарный ассортимент бренда, выпустив сразу линейку проводных пылесосов. Сам выбор этого сегмента не случаен, ведь у входящегов группу компаний бренда Hoover уже имеется база наработок, отлаженное производство и зарекомендовавшие себя технологии.

Candy CAF1020 019

Опытом эксплуатации одного из новых пылесосов Candy линейки ALL FLOORS 10 мы сегодня поделимся с вами. Рекомендованная стоимость Candy CAF1020 019 составляет 4 790 рублей.

Candy CAF1020 019 обзор

Комплектация

Упакован пылесос в коробку, оформленную в фирменных цветах бренда. На ней представлена общая информация по ключевым особенностям и характеристикам. Комплект поставки включает в себя насадки MultiFloors Plus и Easy Parquet, щелевую насадку 2-в-1, гибкий шланг, телескопическую трубу и руководство пользователя.

Candy CAF1020 019

Внешний вид

Данный пылесос относится к циклонному типу. Конструкция и внешний вид имеют вполне традиционное исполнение для пылесосов данного типа. Все основные детали выполнены из пластика.

Candy CAF1020 019

Корпус пылесоса аккуратный и практичный, внешние поверхности немаркие. В оформлении используется сочетание темно-синего и серебристого цветов. Нижняя часть корпуса выполнена из износоустойчивого черного пластика. Во фронтальной части расположено поворотное колесо.

Candy CAF1020 019

Дополняют его два массивных прорезиненных колеса, обеспечивающие Candy CAF1020 019 хорошую проходимость и тихий ход.

Candy CAF1020 019

Хранить пылесос можно как горизонтально, так и вертикально. Для двух этих вариантов предусмотрены свои отдельные пазы для удобной фиксации шланга с насадкой.

Candy CAF1020 019

Длина шнура составляет пять метров, который обеспечивает рабочий радиус примерно в восемь метров. Кнопка сматывания шнура скрывается под ручкой.

Candy CAF1020 019

На тыльной стороне помимо съемной решетки выходного фильтра также расположен пенал под щелевую насадку, которая не затеряется в ходе эксплуатации.

Candy CAF1020 019

Пылесос включается с помощью сдвигаемой кнопки по направляющей. Не самый удобный вариант из возможных.

Candy CAF1020 019

Большая часть блока контейнера выполнена из прозрачного пластика. Объем контейнера составляет 1.7 литра. В центре расположен циклон с фильтром.

Candy CAF1020 019

Чтобы снять крышку контейнера для пыли, ее необходимо повернуть против часовой стрелки. Для удобства извлечения и обслуживания на контейнере предусмотрена дополнительная широкая ручка.

Candy CAF1020 019

Сам же пылесос можно будет переносить с место на место с помощью удобной откидной ручки серебристого цвета.

Candy CAF1020 019

Пылесос имеет гофрированный шланг с пластиковой ручкой, на котором предусмотрен регулятор мощности потока воздуха.

Candy CAF1020 019

Как отмечали ранее, в комплект входят три насадки: основная MultiFloors Plus, паркетная Easy Parquet и насадка 2-в-1 (щелевая и щеточка для пыли).

Candy CAF1020 019

Тесты

Система фильтрации в Candy CAF1020 019 многоступенчатая. Первоначально воздух попадает в механический фильтр-циклон. На этом этапе отсеиваются крупные частицы. Далее воздух проходит через моющийся фильтр с защитной сеткой и выходитчерез фильтр из вспененного материала. Все фильтры моющиеся. Общая эффективность фильтрации высокая.

Candy CAF1020 019

Собирается интуитивно: традиционная схема с гофрированным шлангом и телескопической трубой. Доступен выбор из насадок. Конструкция у них простая и надежная. Закрывают все ключевые сценарии уборки и типы покрытия в квартирах и домах.

Candy CAF1020 019

Управление тоже не вызывает вопросов. После сборки остается сдвинуть механическую кнопку. Мощность не регулируется. Максимальная составляет 2000 Вт. Уровень шума во время уборки умеренный. Контролировать уровень наполнения контейнера пылью и грязью можно визуально. Объем позволяет провести уборку многокомнатной квартиры без прерывания на очистку контейнера. Сам процесс очистки исключает контакт с пылью. Нам такая реализация со съемной крышкой понравилась больше, чем откидное дно, часто встречаемое в пылесосах такого типа.

Candy CAF1020 019

За время тестов пылесос продемонстрировал эффективность при уборке разных типов половых покрытий, включая ковры с высоким ворсом. Также использовали для уборки мягкой мебели. Длина кабеля дает возможность перемещать его в пределах комнаты без переключения между розетками. Между уборками пылесос можно будет заместить в шкафу в вертикальном положении, заняв минимум места.

Итоги по Candy CAF1020 019

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy CAF1020 019 – весьма недорогой и мощный циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией. Три насадки в комплекте, привлекательный внешний вид, большой объем контейнера и простое удаление собранной пыли, умеренный уровень шума, моющийся выходной фильтр, просто и интуитивное управление. Не устроить может реализация кнопки включения и отсутствие регулировки мощности всасывания.
Candy CAF1020 019 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy CAF1020 019
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