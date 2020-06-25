Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией

Опытом эксплуатации одного из новых пылесосов Candy линейки ALL FLOORS 10 мы сегодня поделимся с вами. Рекомендованная стоимость Candy CAF1020 019 составляет 4 790 рублей.
Candy CAF1020 019 обзор
КомплектацияУпакован пылесос в коробку, оформленную в фирменных цветах бренда. На ней представлена общая информация по ключевым особенностям и характеристикам. Комплект поставки включает в себя насадки MultiFloors Plus и Easy Parquet, щелевую насадку 2-в-1, гибкий шланг, телескопическую трубу и руководство пользователя.
Внешний видДанный пылесос относится к циклонному типу. Конструкция и внешний вид имеют вполне традиционное исполнение для пылесосов данного типа. Все основные детали выполнены из пластика.
Корпус пылесоса аккуратный и практичный, внешние поверхности немаркие. В оформлении используется сочетание темно-синего и серебристого цветов. Нижняя часть корпуса выполнена из износоустойчивого черного пластика. Во фронтальной части расположено поворотное колесо.
Дополняют его два массивных прорезиненных колеса, обеспечивающие Candy CAF1020 019 хорошую проходимость и тихий ход.
Хранить пылесос можно как горизонтально, так и вертикально. Для двух этих вариантов предусмотрены свои отдельные пазы для удобной фиксации шланга с насадкой.
Длина шнура составляет пять метров, который обеспечивает рабочий радиус примерно в восемь метров. Кнопка сматывания шнура скрывается под ручкой.
На тыльной стороне помимо съемной решетки выходного фильтра также расположен пенал под щелевую насадку, которая не затеряется в ходе эксплуатации.
Пылесос включается с помощью сдвигаемой кнопки по направляющей. Не самый удобный вариант из возможных.
Большая часть блока контейнера выполнена из прозрачного пластика. Объем контейнера составляет 1.7 литра. В центре расположен циклон с фильтром.
Чтобы снять крышку контейнера для пыли, ее необходимо повернуть против часовой стрелки. Для удобства извлечения и обслуживания на контейнере предусмотрена дополнительная широкая ручка.
Сам же пылесос можно будет переносить с место на место с помощью удобной откидной ручки серебристого цвета.
Пылесос имеет гофрированный шланг с пластиковой ручкой, на котором предусмотрен регулятор мощности потока воздуха.
Как отмечали ранее, в комплект входят три насадки: основная MultiFloors Plus, паркетная Easy Parquet и насадка 2-в-1 (щелевая и щеточка для пыли).
ТестыСистема фильтрации в Candy CAF1020 019 многоступенчатая. Первоначально воздух попадает в механический фильтр-циклон. На этом этапе отсеиваются крупные частицы. Далее воздух проходит через моющийся фильтр с защитной сеткой и выходитчерез фильтр из вспененного материала. Все фильтры моющиеся. Общая эффективность фильтрации высокая.
Собирается интуитивно: традиционная схема с гофрированным шлангом и телескопической трубой. Доступен выбор из насадок. Конструкция у них простая и надежная. Закрывают все ключевые сценарии уборки и типы покрытия в квартирах и домах.
Управление тоже не вызывает вопросов. После сборки остается сдвинуть механическую кнопку. Мощность не регулируется. Максимальная составляет 2000 Вт. Уровень шума во время уборки умеренный. Контролировать уровень наполнения контейнера пылью и грязью можно визуально. Объем позволяет провести уборку многокомнатной квартиры без прерывания на очистку контейнера. Сам процесс очистки исключает контакт с пылью. Нам такая реализация со съемной крышкой понравилась больше, чем откидное дно, часто встречаемое в пылесосах такого типа.
За время тестов пылесос продемонстрировал эффективность при уборке разных типов половых покрытий, включая ковры с высоким ворсом. Также использовали для уборки мягкой мебели. Длина кабеля дает возможность перемещать его в пределах комнаты без переключения между розетками. Между уборками пылесос можно будет заместить в шкафу в вертикальном положении, заняв минимум места.
Итоги по Candy CAF1020 019Candy CAF1020 019 – весьма недорогой и мощный циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией. Три насадки в комплекте, привлекательный внешний вид, большой объем контейнера и простое удаление собранной пыли, умеренный уровень шума, моющийся выходной фильтр, просто и интуитивное управление. Не устроить может реализация кнопки включения и отсутствие регулировки мощности всасывания.
Candy CAF1020 019 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".