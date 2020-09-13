Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии

Оптимальный набор игровой периферии включает мышку, клавиатуру, наушники и коврик. Обычно все это приобретается отдельно, но есть и варианты готовых комплектов, преимуществом которых является общая стилистика. Такие же наборы хороши в качестве подарка геймеру. Тестируемый сегодня набор Canyon Argama GS-3 CND-SGS03M-RU ориентирован на начинающих и уже опробовавших свои силы игроков.

Canyon CND-SGS03M-RU обзор

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 5890 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Наушники

Поставляется в эффектно оформленной коробке из плотного картона, оформленной в военной тематике. Здесь же можно обратить внимание на предоставление бонуса в игре LOSTARK. Внутри комплектующие зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект помимо периферии включает общее руководство пользователя.Поставляемые в наборе наушники. Предлагают схожий с Canyon Nightfall тип исполнения оголовье. Металлическая дуга в защитной оплетке.

Оформлены наушники Canyon Argama в милитари тематике. Камуфляж нанесен на внешнюю поверхность чашек.

Сами чашки круглой формы. В центре расположена вставка с металлической решеткой. Эта зона подсвечивается.

Многоцветная RGB-подсветка. Цвета последовательно сменяют друг друга. Включить или выключить можно с помощью кнопок на комплектном пульте.

Глубокие амбушюры из экокожи с мягким наполнителем. Решетку динамиков защищает ткань с сеткой.

Конструкция наушников с запасом по прочности. Оголовье устойчиво к скручиванию и деформации. Внутренняя мягкая часть оголовья автоматически прижимает наушники к голове пользователя.

Микрофон выполнен в виде гибкой ножки. На капсюле расположен светодиодный индикатор, отображающий текущий статус микрофона.

Клавиатура

Кабель подключения с широким сечением. Для передачи звука используется два классических 3.5мм аудиоразъемов. Дополнительная USB линия отвечает за работу подсветки. На кабеле зафиксирован пульт управления. Помимо включения подсветки, регулируется уровень громкости.Внешняя панель клавиатуры Canyon Argama с тем же рисунком в виде камуфляжа. Визуально она отделяется от основной части корпуса.

В верхней части находится ряд вырезов. По периметру распределены металлические винты крепления.

Есть несъемная подставка под запястья. Она выше по высоте, чем основная плоскость клавиатуры.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Вся поверхность переключателей расположены выше плоскости.

Как и у наушников, есть многоцветная подсветка. Зоны зафиксированы за определенными цветами. Динамических эффектов нет, но можно регулировать уровень яркости.

Символы на клавиши нанесены белой краской. Кириллица и латиница хорошо читаются.

Мышка

На основании две откидные ножки, изменяющие угол наклона клавиатуры. Нанесено водоотталкивающее покрытие. Подключается при помощи кабеля длиной 1.65 метра.Мышка выполнена в эргономичном корпусе, рассчитанном на правшей. Визуально обыгран дизайн брони с отдельными элементами. Они разделены канавками.

Внутренняя часть из прозрачного пластика подсвечивается красной подсветкой. Также подсвечивается центральная часть колесика прокрутки.

Позади колесико выведено две дополнительные клавиши, по умолчанию изменяющие уровни чувствительности сенсора.

В зоне под большой палец слева расположено четыре кнопки. К двум ВПЕРЕД и НАЗАД добавлено еще две кнопки. Все они программируемые.

На основании четыре тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке.

Коврик

В комплекте Canyon Argama GS-3 идет коврик с мягким исполнение. Прорезиненное основание и текстурированное переплетение.

Нанесен тематический рисунок. Края прошиты нитками, предотвращающими нарушение целостности покрытия.

Софт

Рабочая площадь составляет 350 на 250 мм.С официального сайта для мышки можно загрузить утилиту управления, поддерживающую распределение настроек по профилям. В главном окне можно задать действие для девяти кнопок.

Готовые наборы и возможность задать действие, записанное в редакторе макросов. Сам редактор предлагает традиционный набор настроек для записи последовательности нажатия клавиш и временного интервала между ними.

Выставляются до восьми уровней чувствительности сенсора. Скорость прокрутки и двойного клика. Частота опроса сенсора. Есть отдельные настройки по режимам стрельбы.

Тесты

Мышка оснащена с настраиваемым разрешением сенсора. Настройки пользователя хранятся во внутренней памяти. Мы проводили тестирование мышки на комплектном мягком коврике. Его площадь позволяет свободно перемещать мышку по всем направлениям.

Дрожания курсора и срывов замечено не было. В шутерах можно будет использовать дополнительные режимы стрельбы, среди которых серия из нескольких выстрелов или стрельба очередью.

Клавиатура с мембранными переключателями подойдет как для игр, так и работы с офисными приложениями. Традиционная раскладка. Распознаются корректно одновременно нажатые несколько клавиш.

По удобству ношения наушников проблемы не возникло. Подходят под разные объемы головы. Уши обхватывают полностью.

Итоги по Canyon Argama GS-3

Хороший уровень пассивной звукоизоляции. В звуковой сцене акцент сделан на низкие и средние частоты. Передает в деталях спецэффекты в играх. Микрофон позволяет поддерживать контакт с сокомандниками.Набор Canyon Argama GS-3, выполненный в общей милитари стилистике с многоцветной подсветкой, обеспечивает эффективную работу с ПК и получение хороших результатов в играх. Наушники с микрофоном и металлическим оголовьем, мышка с дополнительными клавишами и поддержкой программного обеспечения, полноразмерная клавиатура с подставкой под запястья, а также коврик.