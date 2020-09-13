Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии

Оптимальный набор игровой периферии включает мышку, клавиатуру, наушники и коврик. Обычно все это приобретается отдельно, но есть и варианты готовых комплектов, преимуществом которых является общая стилистика. Такие же наборы хороши в качестве подарка геймеру. Тестируемый сегодня набор Canyon Argama GS-3 CND-SGS03M-RU ориентирован на начинающих и уже опробовавших свои силы игроков.

Canyon Argama GS-3

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 5890 рублей. Продажи уже стартовали.

Canyon CND-SGS03M-RU обзор

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке из плотного картона, оформленной в военной тематике. Здесь же можно обратить внимание на предоставление бонуса в игре LOSTARK. Внутри комплектующие зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект помимо периферии включает общее руководство пользователя.

Наушники

Поставляемые в наборе наушники. Предлагают схожий с Canyon Nightfall тип исполнения оголовье. Металлическая дуга в защитной оплетке.

Canyon Argama GS-3

Оформлены наушники Canyon Argama в милитари тематике. Камуфляж нанесен на внешнюю поверхность чашек.

Canyon Argama GS-3

Сами чашки круглой формы. В центре расположена вставка с металлической решеткой. Эта зона подсвечивается.

Canyon Argama GS-3

Многоцветная RGB-подсветка. Цвета последовательно сменяют друг друга. Включить или выключить можно с помощью кнопок на комплектном пульте.

Canyon Argama GS-3

Глубокие амбушюры из экокожи с мягким наполнителем. Решетку динамиков защищает ткань с сеткой.

Canyon Argama GS-3

Конструкция наушников с запасом по прочности. Оголовье устойчиво к скручиванию и деформации. Внутренняя мягкая часть оголовья автоматически прижимает наушники к голове пользователя.

Canyon Argama GS-3

Микрофон выполнен в виде гибкой ножки. На капсюле расположен светодиодный индикатор, отображающий текущий статус микрофона.

Canyon Argama GS-3

Кабель подключения с широким сечением. Для передачи звука используется два классических 3.5мм аудиоразъемов. Дополнительная USB линия отвечает за работу подсветки. На кабеле зафиксирован пульт управления. Помимо включения подсветки, регулируется уровень громкости.

Клавиатура

Внешняя панель клавиатуры Canyon Argama с тем же рисунком в виде камуфляжа. Визуально она отделяется от основной части корпуса.

Canyon Argama GS-3

В верхней части находится ряд вырезов. По периметру распределены металлические винты крепления.

Canyon Argama GS-3

Есть несъемная подставка под запястья. Она выше по высоте, чем основная плоскость клавиатуры.

Canyon Argama GS-3

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Вся поверхность переключателей расположены выше плоскости.

Canyon Argama GS-3

Как и у наушников, есть многоцветная подсветка. Зоны зафиксированы за определенными цветами. Динамических эффектов нет, но можно регулировать уровень яркости.

Canyon Argama GS-3

Символы на клавиши нанесены белой краской. Кириллица и латиница хорошо читаются.

Canyon Argama GS-3

На основании две откидные ножки, изменяющие угол наклона клавиатуры. Нанесено водоотталкивающее покрытие. Подключается при помощи кабеля длиной 1.65 метра.

Мышка

Мышка выполнена в эргономичном корпусе, рассчитанном на правшей. Визуально обыгран дизайн брони с отдельными элементами. Они разделены канавками.

Canyon Argama GS-3

Внутренняя часть из прозрачного пластика подсвечивается красной подсветкой. Также подсвечивается центральная часть колесика прокрутки.

Canyon Argama GS-3

Позади колесико выведено две дополнительные клавиши, по умолчанию изменяющие уровни чувствительности сенсора.

Canyon Argama GS-3

В зоне под большой палец слева расположено четыре кнопки. К двум ВПЕРЕД и НАЗАД добавлено еще две кнопки. Все они программируемые.

Canyon Argama GS-3

На основании четыре тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке.

Canyon Argama GS-3

Коврик

В комплекте Canyon Argama GS-3 идет коврик с мягким исполнение. Прорезиненное основание и текстурированное переплетение.

Canyon Argama GS-3

Нанесен тематический рисунок. Края прошиты нитками, предотвращающими нарушение целостности покрытия.

Canyon Argama GS-3

Рабочая площадь составляет 350 на 250 мм.

Софт

С официального сайта для мышки можно загрузить утилиту управления, поддерживающую распределение настроек по профилям. В главном окне можно задать действие для девяти кнопок.

Canyon Argama GS-3

Готовые наборы и возможность задать действие, записанное в редакторе макросов. Сам редактор предлагает традиционный набор настроек для записи последовательности нажатия клавиш и временного интервала между ними.

Canyon Argama GS-3

Выставляются до восьми уровней чувствительности сенсора. Скорость прокрутки и двойного клика. Частота опроса сенсора. Есть отдельные настройки по режимам стрельбы.

Canyon Argama GS-3

Тесты

Мышка оснащена с настраиваемым разрешением сенсора. Настройки пользователя хранятся во внутренней памяти. Мы проводили тестирование мышки на комплектном мягком коврике. Его площадь позволяет свободно перемещать мышку по всем направлениям.

Canyon Argama GS-3

Дрожания курсора и срывов замечено не было. В шутерах можно будет использовать дополнительные режимы стрельбы, среди которых серия из нескольких выстрелов или стрельба очередью.

Canyon Argama GS-3

Клавиатура с мембранными переключателями подойдет как для игр, так и работы с офисными приложениями. Традиционная раскладка. Распознаются корректно одновременно нажатые несколько клавиш.

Canyon Argama GS-3

По удобству ношения наушников проблемы не возникло. Подходят под разные объемы головы. Уши обхватывают полностью.

Canyon Argama GS-3

Хороший уровень пассивной звукоизоляции. В звуковой сцене акцент сделан на низкие и средние частоты. Передает в деталях спецэффекты в играх. Микрофон позволяет поддерживать контакт с сокомандниками.

Итоги по Canyon Argama GS-3

Набор Canyon Argama GS-3, выполненный в общей милитари стилистике с многоцветной подсветкой, обеспечивает эффективную работу с ПК и получение хороших результатов в играх. Наушники с микрофоном и металлическим оголовьем, мышка с дополнительными клавишами и поддержкой программного обеспечения, полноразмерная клавиатура с подставкой под запястья, а также коврик.
Комментарии и отзывы Canyon CND-SGS03M-RU
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