Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком

Тестируемые сегодня наушники Canyon Nightfall относятся к недорогому сегменту, но при этом предлагают технологию объемного звучания Virtual Surround Sound 7.1, микрофон, подсветку, надежную конструкцию и универсальное подключение по USB.

Canyon Nightfall

К моменту публикации продажи уже стартовали. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Canyon Nightfall обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид наушников еще до распаковки. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

Canyon Nightfall

Внешний вид

Оголовье наушников выполнено по двухсоставной схеме. Основу составляют две металлические дуги в оранжевой оплетке.

Canyon Nightfall

Они крепче и гибче, чем распространённый вариант с пластиком. Места крепления в чашках усилены и защищены от излома.

Canyon Nightfall

Второй составляющей является вставка из кожзама с мягким наполнителем. Она подпружинена, что обеспечивает оптимальную силу прижима к голове.

Canyon Nightfall

Необходимости выбирать длину оголовья нет. Наушники Canyon Nightfall подходят под разный объем головы.

Canyon Nightfall

Чашки из пластика с матовым покрытием. На верхней грани можно обратить внимание на стилизованную решетку.

Canyon Nightfall

В центре металлическая решетка, за которой скрывается подсвечиваемое изображение логотипа производителя.

Canyon Nightfall

Во время работы активируется оранжевая подсветка, удачно подчеркивая общую цветовую схему, используемую в этих наушниках.

Canyon Nightfall

На задней грани левой чашки находится барабан регулировки громкости. Здесь же находится гибкая ножка микрофона.

Canyon Nightfall

Амбушюры из кожзама. Внутри наполнитель с памятью формы. По периметру аккуратный стежок. Решетку динамика защищает ярко-оранжевая ткань.

Canyon Nightfall

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 2 метра. Универсальный интерфейс USB. Ферритовая защита.

Тесты

Встроенная обработка звука обеспечивает одинаковое качество звучания на разных источниках звука. Начинают работать сразу после подключения, не требуя установки программного обеспечения драйвера. За воспроизведение отвечают 40 мм неодимовые динамики. Запас по громкости высокий.

Canyon Nightfall

Поддерживается технология виртуального звучания Virtual Surround Sound 7.1. В шутерах она дает преимущество в виде улучшенного позиционирования противников на карте. Во время фильмов получаем эффект присутствия. В звуковой сцене акцент сделан на средние и низкие частоты.

Canyon Nightfall

На голове сидят удобно. На уши не давят. Запас по длине кабеля дает возможность свободно подключиться к удаленно размещенному системному блоку. При длительном ношении уши запотевают.

Микрофон всенаправленный. Голос передает без искажений. Подойдет для общения в мессенджерах и играх.

Итоги по Canyon Nightfall

Canyon Nightfall – недорогая игровая гарнитура с виртуальным объемным звучанием. USB-подключение, надежная конструкция с металлическим оголовьем, микрофон с гибкой ножкой, подсветка на чашках, привлекательный внешний вид.
Комментарии и отзывы Canyon Nightfall
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