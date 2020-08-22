Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком

Тестируемые сегодня наушники Canyon Nightfall относятся к недорогому сегменту, но при этом предлагают технологию объемного звучания Virtual Surround Sound 7.1, микрофон, подсветку, надежную конструкцию и универсальное подключение по USB.

Canyon Nightfall обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид наушников еще до распаковки. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Оголовье наушников выполнено по двухсоставной схеме. Основу составляют две металлические дуги в оранжевой оплетке.

Они крепче и гибче, чем распространённый вариант с пластиком. Места крепления в чашках усилены и защищены от излома.

Второй составляющей является вставка из кожзама с мягким наполнителем. Она подпружинена, что обеспечивает оптимальную силу прижима к голове.

Необходимости выбирать длину оголовья нет. Наушники Canyon Nightfall подходят под разный объем головы.

Чашки из пластика с матовым покрытием. На верхней грани можно обратить внимание на стилизованную решетку.

В центре металлическая решетка, за которой скрывается подсвечиваемое изображение логотипа производителя.

Во время работы активируется оранжевая подсветка, удачно подчеркивая общую цветовую схему, используемую в этих наушниках.

На задней грани левой чашки находится барабан регулировки громкости. Здесь же находится гибкая ножка микрофона.

Амбушюры из кожзама. Внутри наполнитель с памятью формы. По периметру аккуратный стежок. Решетку динамика защищает ярко-оранжевая ткань.

Тесты

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 2 метра. Универсальный интерфейс USB. Ферритовая защита.Встроенная обработка звука обеспечивает одинаковое качество звучания на разных источниках звука. Начинают работать сразу после подключения, не требуя установки программного обеспечения драйвера. За воспроизведение отвечают 40 мм неодимовые динамики. Запас по громкости высокий.

Поддерживается технология виртуального звучания Virtual Surround Sound 7.1. В шутерах она дает преимущество в виде улучшенного позиционирования противников на карте. Во время фильмов получаем эффект присутствия. В звуковой сцене акцент сделан на средние и низкие частоты.

Итоги по Canyon Nightfall

На голове сидят удобно. На уши не давят. Запас по длине кабеля дает возможность свободно подключиться к удаленно размещенному системному блоку. При длительном ношении уши запотевают.Микрофон всенаправленный. Голос передает без искажений. Подойдет для общения в мессенджерах и играх.Canyon Nightfall – недорогая игровая гарнитура с виртуальным объемным звучанием. USB-подключение, надежная конструкция с металлическим оголовьем, микрофон с гибкой ножкой, подсветка на чашках, привлекательный внешний вид.