Обзор Children of Silentown. Приключенческий инди хоррор…

Мы ее полностью прошли на PlayStation, собрав все коллекционные предметы и посмотрев все четыре доступные концовки, получив платиновый трофей.
Игра разбита на несколько глав в ходе которых игроку предстоит разобраться в происходящем, продвигаясь по сюжету разгадывая загадки по принципу point-and-click. Помимо традиционной квестовой, составляющей в Children of Silentown, используется составляющая с взаимодействием используя песни, открывая дополнительные головоломки.
Всего их здесь три вида. Это прокладывание пути через пуговицы без пересечения линий, поворотные блоки и закрытие площади световыми линиями. Зоны для их активации четко заданы, миксовать песни при прохождении сюжета нельзя.
Также помимо них есть несколько отличных головоломок, например, складывание мозаики и прохождение лабиринта. Подобный подход заметно оживляет прохождение игры, не превращая его в рутину с повторением однообразных действий.
Сам сюжет подается в виде диалогов. Игра полностью локализована на русский язык. Текста тут много, хотя в целом и без его чтения суть происходящего понятна. Переходы между главами сопровождаются мрачными рисовками, поддерживающими статус хоррора.
Как и отмечали вначале у Children of Silentown несколько концовок, а если быть точнее четыре. Выход на них зависит от выбора одной из четырех песен, три из них будут собраны и получены сюжетно, четвертая, которая наиболее интересна, связана с секретной песней
Мира, не используемой для взаимодействия с предметами и персонажами в игре. При этом любые диалоги или действия на них не влияют, а еще если взять отсутствие возможности перезапустить главы или сохранить их отдельно, то придется полностью перепроходить игру четыре раза и все четыре раза в режиме «новой игры+» будут идентичными, отличий в сложности загадок – нет, пропускаемых диалогов – нет.
Рисованная графика хорошо передает атмосферу происходящего. Приятный и нераздражающий стиль дополнен спокойными музыкальными композициями. Помимо деревни, будут несколько локаций, отличающихся стилем рисовки. Ожидаемо нагрузки на систему эта игра накладывать не будет, поиграть можно будет и на системах со встроенным в процессор видеоядром, поддерживающим DirectX 10.