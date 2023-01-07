Обзор Children of Silentown. Приключенческий инди хоррор

Одним из первых интересных игровых релизов в 2023 году стал приключенческий инди хоррор Children of Silentown, демоверсию которого можно было оценить еще в 2020. 11 января он станет доступным на консолях текущего и прошлых поколений, а также ПК. Разрабатывают его студии Luna2 Studio и Elf Games, издатель Daedalic Entertainment.

Children of Silentown

Мы ее полностью прошли на PlayStation, собрав все коллекционные предметы и посмотрев все четыре доступные концовки, получив платиновый трофей.

Children of Silentown

Сюжет и геймплей

Сюжет игры развивается в деревне Тихомолк (Silentown), главная героиня девочка – Люся, пытается разобраться в том почему пропадают люди и их не пытаются искать. На начальном этапе идет знакомство с другими детьми, родителями и котом Сквинти.

Children of Silentown

Игра разбита на несколько глав в ходе которых игроку предстоит разобраться в происходящем, продвигаясь по сюжету разгадывая загадки по принципу point-and-click. Помимо традиционной квестовой, составляющей в Children of Silentown, используется составляющая с взаимодействием используя песни, открывая дополнительные головоломки.

Children of Silentown

Всего их здесь три вида. Это прокладывание пути через пуговицы без пересечения линий, поворотные блоки и закрытие площади световыми линиями. Зоны для их активации четко заданы, миксовать песни при прохождении сюжета нельзя.

Children of Silentown

Также помимо них есть несколько отличных головоломок, например, складывание мозаики и прохождение лабиринта. Подобный подход заметно оживляет прохождение игры, не превращая его в рутину с повторением однообразных действий.

Children of Silentown

Сам сюжет подается в виде диалогов. Игра полностью локализована на русский язык. Текста тут много, хотя в целом и без его чтения суть происходящего понятна. Переходы между главами сопровождаются мрачными рисовками, поддерживающими статус хоррора.

Children of Silentown

Как и отмечали вначале у Children of Silentown несколько концовок, а если быть точнее четыре. Выход на них зависит от выбора одной из четырех песен, три из них будут собраны и получены сюжетно, четвертая, которая наиболее интересна, связана с секретной песней

Children of Silentown

Мира, не используемой для взаимодействия с предметами и персонажами в игре. При этом любые диалоги или действия на них не влияют, а еще если взять отсутствие возможности перезапустить главы или сохранить их отдельно, то придется полностью перепроходить игру четыре раза и все четыре раза в режиме «новой игры+» будут идентичными, отличий в сложности загадок – нет, пропускаемых диалогов – нет.

Children of Silentown

Графика и музыка

Children of Silentown

Рисованная графика хорошо передает атмосферу происходящего. Приятный и нераздражающий стиль дополнен спокойными музыкальными композициями. Помимо деревни, будут несколько локаций, отличающихся стилем рисовки. Ожидаемо нагрузки на систему эта игра накладывать не будет, поиграть можно будет и на системах со встроенным в процессор видеоядром, поддерживающим DirectX 10.

Children of Silentown

Проблемы

Мы играли в предрелизную версию игры, при этом явных проблем и багов замечено не было. При этом сюжет был пройден полностью два раза.

Children of Silentown обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorИгрой Children of Silentown остались довольны как в плане сюжета и стиля рисовки, так и набора головоломок и заданий, все это здесь сбалансировано. Не затянутый сюжет на 6-7 часов прохождения, возможность разобраться во всех загадках самостоятельно, элемент с коллекционированием предметов, разные виды головоломок. Из минусов выделим необходимость одинакового перепрохождения для просмотра всех четырех концовок.
Children of Silentown получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор Children of Silentown. Приключенческий инди хоррор…
Одним из первых интересных игровых релизов в 2023 году стал приключенческий инди хоррор Children of Silen…
Обзор Shredders. Добротный симулятор сноуборда…
Если на брать в расчет спортивные игровые серии, скатившиеся в продажу лутбоксов, персонажей и шкурок, от…
Обзор WAVETALE. Милый платформер теперь на консолях и ПК…
Сегодня на консолях актуального и прошлых поколений, а также ПК состоялся релиз игры WAVETALE от студии T…
Обзор God of War: Ragnarok. Конец миров или лучшая игра года…
Господа, да грядет Рагнарек! На прошлой неделе прошел запуск одной из самых ожидаемых игр 2022 года - God…
Обзор Goat Simulator 3. Сатира, графика и сетевой режим…
Состоялся релиз песочницы Goat Simulator 3 от студии Coffee Stain North на PlayStation 5, Xbox X|S, а так…
Обзор Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion. …
Спустя год после выхода игры Jurassic World Evolution 2 вышло обновление Dominion Malta Expansion. Это уж…
Обзор The Callisto Protocol. Атмосферный хоррор, но с целым …
В 2 декабря состоялся старт хоррора The Callisto Protocol на консолях прошлого и текущего поколений, а та…
Обзор DOG'S DONUTS. Недорогая головоломка с 40 яровнями…
Сегодня мы рассмотрим головоломку DOG'S DONUTS, доступную на консолях Nintendo, PlayStation и Xbox. В игр…
Обзор GTA: The Trilogy. DE для Switch. Не прошло и полгодаОбзор GTA: The Trilogy. DE для Switch. Не прошло и полгода
Обзор FAR: CHANGING TIDES. Качественная инди-играОбзор FAR: CHANGING TIDES. Качественная инди-игра
Обзор Zombie Rollerz: Pinball Heroes. Лучшая пинбольная игра против зомбиОбзор Zombie Rollerz: Pinball Heroes. Лучшая пинбольная игра против зомби
Обзор Horizon: Forbidden West. Рецепт правильного сиквела для эксклюзива SonyОбзор Horizon: Forbidden West. Рецепт правильного сиквела для эксклюзива Sony
Обзор Way of the Hunter. Лучший симулятор охотникаОбзор Way of the Hunter. Лучший симулятор охотника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor