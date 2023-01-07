Обзор Children of Silentown. Приключенческий инди хоррор…

Одним из первых интересных игровых релизов в 2023 году стал приключенческий инди хоррор Children of Silentown, демоверсию которого можно было оценить еще в 2020. 11 января он станет доступным на консолях текущего и прошлых поколений, а также ПК. Разрабатывают его студии Luna2 Studio и Elf Games, издатель Daedalic Entertainment.

Мы ее полностью прошли на PlayStation, собрав все коллекционные предметы и посмотрев все четыре доступные концовки, получив платиновый трофей.

Сюжет и геймплей

Сюжет игры развивается в деревне Тихомолк (Silentown), главная героиня девочка – Люся, пытается разобраться в том почему пропадают люди и их не пытаются искать. На начальном этапе идет знакомство с другими детьми, родителями и котом Сквинти.

Игра разбита на несколько глав в ходе которых игроку предстоит разобраться в происходящем, продвигаясь по сюжету разгадывая загадки по принципу point-and-click. Помимо традиционной квестовой, составляющей в Children of Silentown, используется составляющая с взаимодействием используя песни, открывая дополнительные головоломки.

Всего их здесь три вида. Это прокладывание пути через пуговицы без пересечения линий, поворотные блоки и закрытие площади световыми линиями. Зоны для их активации четко заданы, миксовать песни при прохождении сюжета нельзя.

Также помимо них есть несколько отличных головоломок, например, складывание мозаики и прохождение лабиринта. Подобный подход заметно оживляет прохождение игры, не превращая его в рутину с повторением однообразных действий.

Сам сюжет подается в виде диалогов. Игра полностью локализована на русский язык. Текста тут много, хотя в целом и без его чтения суть происходящего понятна. Переходы между главами сопровождаются мрачными рисовками, поддерживающими статус хоррора.

Как и отмечали вначале у Children of Silentown несколько концовок, а если быть точнее четыре. Выход на них зависит от выбора одной из четырех песен, три из них будут собраны и получены сюжетно, четвертая, которая наиболее интересна, связана с секретной песней

Мира, не используемой для взаимодействия с предметами и персонажами в игре. При этом любые диалоги или действия на них не влияют, а еще если взять отсутствие возможности перезапустить главы или сохранить их отдельно, то придется полностью перепроходить игру четыре раза и все четыре раза в режиме «новой игры+» будут идентичными, отличий в сложности загадок – нет, пропускаемых диалогов – нет.

Графика и музыка

Рисованная графика хорошо передает атмосферу происходящего. Приятный и нераздражающий стиль дополнен спокойными музыкальными композициями. Помимо деревни, будут несколько локаций, отличающихся стилем рисовки. Ожидаемо нагрузки на систему эта игра накладывать не будет, поиграть можно будет и на системах со встроенным в процессор видеоядром, поддерживающим DirectX 10.

Проблемы

Children of Silentown обзор

Итоги

Мы играли в предрелизную версию игры, при этом явных проблем и багов замечено не было. При этом сюжет был пройден полностью два раза.Игрой Children of Silentown остались довольны как в плане сюжета и стиля рисовки, так и набора головоломок и заданий, все это здесь сбалансировано. Не затянутый сюжет на 6-7 часов прохождения, возможность разобраться во всех загадках самостоятельно, элемент с коллекционированием предметов, разные виды головоломок. Из минусов выделим необходимость одинакового перепрохождения для просмотра всех четырех концовок.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".