Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость 17 900 рублей.
Clever&Clean AQUA Light обзор
Комплектация
Упакован в коробку с изображением пылесоса и данными по характеристикам. Есть ручка для удобной переноски. Внутри все комплектующие в отдельных пакетах. Стартовый набор включает зарядную станцию, адаптер питания, дополнительную пару кисточек, сменную салфетку из микрофибры, блок для влажной уборки, магнитную ленту, пульт ДУ с батарейками, сменный фильтр HEPA, руководство пользователя.
Внешний видКорпус у этой модели компактный. Он меньше, чем в среднем у подобного типа устройств. Высота 7.5 сантиметров. Обеспечивается хорошая проходимость под мебелью.
В основе используется черный немаркий пластик. Внешний вид аккуратный.
Большая часть верхней части представляет собой откидную крышку. Под ней расположен контейнер для сбора пыли.
В Clever&Clean AQUA Light он совмещен с баком для заливки жидкости. Объем под сухую грязь 250 мл, под жидкость 150 мл.
На выходе установлен HEPA12 фильтр, улавливающий мелкую пыль. В комплекте предусмотрен сменный.
Корпус пылесоса оснащен зоной с символьным LED-дисплеем. На него помимо технической информации и состояния, выводятся иконки активности. В этой же зоне две сенсорные кнопки, отвечающие за запуск уборки и возвращение на базу.
В центре основания сопло с резиновыми бортиками для направления загрязнений в контейнер. Вращающийся валик отсутствует. Это же избавляет от проблем с наматыванием ниток и волос.
Две вращающиеся щетки. В комплекте также предусмотрели запасную пару. Съемная пластина с салфеткой из микрофибры.
За перемещение по полу отвечают два колеса с протектором. Хорошее сцепление на разных типах покрытий. В передней части вращающийся валик. По периметру распределены датчики перепада высоты.
Впереди на корпусе подпружиненный бампер. Сверху и снизу резиновая окантовка, смягчающая контакт с мебелью.
Зарядка и парковка проводятся на зарядной станции. Для предотвращения ее смещения при заезде и съезде в комплекте есть лента с двухсторонним скотчем.
СофтПылесос оснащается Wi-Fi модулем, позволяющим получить дистанционное управление через приложение. Для этого нужно будет установить C&C Robotics или Tuya Smart. Рекомендуем провести авторизацию, получив в дальнейшем возможность управления голосом.
После этого приступаем к добавлению Clever&Clean AQUA Light в аккаунт. Проходит быстро добавлением данных домашней сети.
Выводиться будет в списке устройств. При выборе выводится экран управления. После сеанса уборки отображается карта помещения. Она будет строиться после каждой уборки повторно.
В нижней части выбирается один из типов уборки. Возвращается пылесос на базу.
Проводятся дополнительные настройки.
Доступен наэкранный пульт для направления пылесоса в нужную сторону.
Яндекс.Алиса
Эта модель поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками Google и Яндекс. Для нашего региона актуальнее Алиса, она понимает русский язык. Для вывода его в приложении Яндекс нужно предоставить доступ к аккаунту Tuya.
Ему присваивается имя или название, которое будет использоваться для последующего запуска через голосового помощника.
Для удобства доступно окно со списком всех команд.
Передаются команды быстро и точно. Посмотреть пример запуска можно ниже
Clever&Clean AQUA Light управление Алисой
ТестыClever&Clean AQUA Light использовался в трехкомнатной квартире с плиточным покрытием, а также небольшими участками с коврами. Заезжал на них корректно, без пробуксовки. Перемещается преимущественно зигзагообразно.
В автоматическом режиме уборки проходит всю площадь комнат, не оставляя участков с загрязнениями на полу. Периодически раз в несколько дней можно будет включать прохождение по периметру комнат.
Производитель предусмотрел в комплекте магнитную ленту. С помощью нее можно будет отметить участки, где должен исключаться контакт с бампером робота-пылесоса. Например, цветочные горшки или декор.
Для удобства можно записать через приложение расписание по запуску в зависимости от дней недели, подбирая оптимальные интервалы, когда дома он не будет мешать домочадцам.
Также отметим, что в комплекте предусмотрели компактный пульт ДУ. Он содержит кнопки для выбора режимов уборки и ручного направления в нужный участок.
Проблем с качеством сбора сухих загрязнений с пола из-за отсутствия валика не было. При прохождении грязи не оставляет. Доступны два режима мощности.
Встроенного аккумулятора хватает с запасом для уборки квартиры площадью 75 квадратных метров. Возвращается на зарядную базу корректно.
Поддерживается влажная уборка. Для нее нужно будет залить жидкость в контейнер. Оптимально добавить в воду средство для мойки пола. При движении по половому покрытию постепенно смачивает салфетку из микрофибры. После завершения салфетка снимается и может промываться под струей воды или в стиральной машине на быстром цикле.