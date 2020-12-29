Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой

Тестируемый сегодня робот-пылесос Clever&Clean AQUA Light предлагает сразу ряд интересных возможностей, среди которых влажная и сухая уборка, модуль Wi-Fi с дистанционным управлением, программирование сценариев и расписания, дополнительные аксессуары в комплекте, голосовое управление с Google и Yandex.

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость 17 900 рублей.

Clever&Clean AQUA Light обзор

Комплектация

Упакован в коробку с изображением пылесоса и данными по характеристикам. Есть ручка для удобной переноски. Внутри все комплектующие в отдельных пакетах. Стартовый набор включает зарядную станцию, адаптер питания, дополнительную пару кисточек, сменную салфетку из микрофибры, блок для влажной уборки, магнитную ленту, пульт ДУ с батарейками, сменный фильтр HEPA, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус у этой модели компактный. Он меньше, чем в среднем у подобного типа устройств. Высота 7.5 сантиметров. Обеспечивается хорошая проходимость под мебелью.

В основе используется черный немаркий пластик. Внешний вид аккуратный.

Большая часть верхней части представляет собой откидную крышку. Под ней расположен контейнер для сбора пыли.

В Clever&Clean AQUA Light он совмещен с баком для заливки жидкости. Объем под сухую грязь 250 мл, под жидкость 150 мл.

На выходе установлен HEPA12 фильтр, улавливающий мелкую пыль. В комплекте предусмотрен сменный.

Корпус пылесоса оснащен зоной с символьным LED-дисплеем. На него помимо технической информации и состояния, выводятся иконки активности. В этой же зоне две сенсорные кнопки, отвечающие за запуск уборки и возвращение на базу.

В центре основания сопло с резиновыми бортиками для направления загрязнений в контейнер. Вращающийся валик отсутствует. Это же избавляет от проблем с наматыванием ниток и волос.

Две вращающиеся щетки. В комплекте также предусмотрели запасную пару. Съемная пластина с салфеткой из микрофибры.

За перемещение по полу отвечают два колеса с протектором. Хорошее сцепление на разных типах покрытий. В передней части вращающийся валик. По периметру распределены датчики перепада высоты.

Впереди на корпусе подпружиненный бампер. Сверху и снизу резиновая окантовка, смягчающая контакт с мебелью.

Зарядка и парковка проводятся на зарядной станции. Для предотвращения ее смещения при заезде и съезде в комплекте есть лента с двухсторонним скотчем.

Софт

Пылесос оснащается Wi-Fi модулем, позволяющим получить дистанционное управление через приложение. Для этого нужно будет установить C&C Robotics или Tuya Smart. Рекомендуем провести авторизацию, получив в дальнейшем возможность управления голосом.

После этого приступаем к добавлению Clever&Clean AQUA Light в аккаунт. Проходит быстро добавлением данных домашней сети.

Выводиться будет в списке устройств. При выборе выводится экран управления. После сеанса уборки отображается карта помещения. Она будет строиться после каждой уборки повторно.

В нижней части выбирается один из типов уборки. Возвращается пылесос на базу.

Проводятся дополнительные настройки.

Доступен наэкранный пульт для направления пылесоса в нужную сторону.

Яндекс.Алиса

Эта модель поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками Google и Яндекс. Для нашего региона актуальнее Алиса, она понимает русский язык. Для вывода его в приложении Яндекс нужно предоставить доступ к аккаунту Tuya.

Ему присваивается имя или название, которое будет использоваться для последующего запуска через голосового помощника.

Для удобства доступно окно со списком всех команд.

Передаются команды быстро и точно. Посмотреть пример запуска можно ниже

Clever&Clean AQUA Light управление Алисой

Тесты

Clever&Clean AQUA Light использовался в трехкомнатной квартире с плиточным покрытием, а также небольшими участками с коврами. Заезжал на них корректно, без пробуксовки. Перемещается преимущественно зигзагообразно.

В автоматическом режиме уборки проходит всю площадь комнат, не оставляя участков с загрязнениями на полу. Периодически раз в несколько дней можно будет включать прохождение по периметру комнат.

Производитель предусмотрел в комплекте магнитную ленту. С помощью нее можно будет отметить участки, где должен исключаться контакт с бампером робота-пылесоса. Например, цветочные горшки или декор.

Для удобства можно записать через приложение расписание по запуску в зависимости от дней недели, подбирая оптимальные интервалы, когда дома он не будет мешать домочадцам.

Также отметим, что в комплекте предусмотрели компактный пульт ДУ. Он содержит кнопки для выбора режимов уборки и ручного направления в нужный участок.

Проблем с качеством сбора сухих загрязнений с пола из-за отсутствия валика не было. При прохождении грязи не оставляет. Доступны два режима мощности.

Встроенного аккумулятора хватает с запасом для уборки квартиры площадью 75 квадратных метров. Возвращается на зарядную базу корректно.

Поддерживается влажная уборка. Для нее нужно будет залить жидкость в контейнер. Оптимально добавить в воду средство для мойки пола. При движении по половому покрытию постепенно смачивает салфетку из микрофибры. После завершения салфетка снимается и может промываться под струей воды или в стиральной машине на быстром цикле.

Итоги по Clever&Clean AQUA Light

Clever&Clean AQUA Light – робот-пылесос с хорошим техническим оснащением, дистанционным управлением, влажной и сухой уборкой, расширенной комплектацией, корректным построением навигации по комнате, хорошими показателями автономной работы.
Комментарии и отзывы Clever&Clean AQUA Light
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