Обзор Cooler Master CK550 Red Switch. Механическая клавиатура с RGB и макросами

В наше распоряжение попала новая игровая клавиатура Cooler Master CK550, представленная летом текущего года. Были заявлены модификации с механическими переключателями Brown Switch, Blue Switch и Red Switch. Помимо этого, реализованы поддержка программного обеспечения и многоцветная подсветка. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.

Cooler Master CK550 обзор

Тесты Cooler Master CK550 проводились с установленными переключателями Gateron Red Switch. Средняя её стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает техническую документацию и ключ для извлечения кейкапов.

Внешний вид

В конструкции клавиатуры используется пластик и алюминий. Цельная металлическая пластина занимает всю площадь верхней грани.

Использование металла дает хороший запас по жесткости конструкции и отсутствие прогибания при сильных нажатиях на кнопки. Это же залог долговечности и сохранения изначальной привлекательности внешнего вида.

Поверхность алюминия с шлифованным покрытием (Gunmetal Black), действительно напоминает оружейную сталь. Внешняя поверхность не подвержена загрязнению следами пальцев. Пыль и грязь тут задерживаться не будут.

Выполнена Cooler Master CK550 в модном исполнении «скелетон», большая часть площади корпуса переключателей приподнята относительно плоскости корпуса.

С учетом прозрачного основания это дает эффектное заполняющее свечение вокруг. Подсветка тут многоцветная и независимая. Пользователь получает детализированные инструменты по настройке подсветки.

Важно отметить, что у нас на тестах версия только с латинскими символами, поэтому нет возможности оценить уровень подсветки и исполнение кириллицы.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Отдельных медиа и макро клавиш нет. Вместо этого предлагается задействовать любую из кнопок для индивидуальной настройки.

Верхний ряд кнопок выполняет дополнительное действие, соответствующая маркировка уже нанесена на кейкапы. С помощью них можно управлять подсветкой, добавлять и убирать макросы, активировать игровой режим, воспроизведением мультимедиа контента.

Справа расположена панель из трех светодиодных индикаторов активности. Между кнопками WIN и CTRL фирменная кнопка с логотипом компании.

Внутренняя часть корпуса пластиковая. Две откидные ножки позволят выбрать между двумя вариантами наклона клавиатуры. Несколько резиновых кнопок дадут хорошую устойчивость и отсутствие скольжения при размещении на ровной плоскости.

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с ферритовым фильтром. Длины достаточно для удаленного размещения системного блока.

Начинка

В Cooler Master CK550 установлены переключатели Gateron Red Switch, они являются аналогом соответствующих переключателей Cherry MX, с тем же высоким ресурсом службы в 50 миллионов кликов. Они являются оптимальными под игры, предлагая линейный ход и низкую силу нажатия. За обработку тут отвечает 32 битный ARM-процессор ARM Cortex M3. На борту 512 Кбайт памяти под хранение настроек. Частота опроса 1 кГц.

Софт

С официального сайта пользователь сможет загрузить утилиту Portal, автоматически определяющая подключенную к ПК. Следующим шагом проводится актуализация версия прошивки. Программа хорошо локализована под русскоязычных пользователей.

В левой колонке выводится список подключенной периферии. Выбрав клавиатуру, выводится отдельное окно с подробными настройками. В главном окне изображение и четыре вкладки. Поддерживается распределение настроек по профилям

В разделе «подсветка» выбираются готовые эффекты и вносятся необходимые коррективы. Инструмент достаточно прост для освоения и при этом дает простор для индивидуализации.

В разделе «макросы» создаются макрокоманды и далее распределяются по кнопкам.

Созданные сценарии можно будет отредактировать. В «назначении клавиш» также можно будет выключить не используемые кнопки.

Тесты

Тест переключателей Gateron Red Switch в Cooler Master CK550

По тактильным ощущениям переключатели Cooler Master CK550 не отличаются от CHERRY MX. Клавиатура станет хорошим выбором в качестве игровой, обеспечив быстрые и точные нажатия в динамичных играх и онлайн шутерах. Шум во время работы умеренный. Ход до точки срабатывания короткий.

Итоги по Cooler Master CK550

Нареканий по эргономике нет. Работать и играть с ней удобно. На рабочем столе стоит устойчиво, при быстрой печати не дребезжит. Возможно будет не хватать съемной подставки, но это скорее дело личных предпочтений.Cooler Master CK550 – удачный пример хорошо сбалансированная механическая клавиатура, оптимизированная под эксплуатацию в играх. К её сильным сторонам отнесем металлический корпус, аккуратный внешний вид, многоцветная настраиваемая подсветка, поддержка макросов и профилей, низкий уровень шума. Не устроить могут отсутствие в комплекте подставки под запястья и отдельных кнопок под макросы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".