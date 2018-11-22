Обзор Cooler Master CK550 Red Switch. Механическая клавиатура с RGB и макросами

В наше распоряжение попала новая игровая клавиатура Cooler Master CK550, представленная летом текущего года. Были заявлены модификации с механическими переключателями Brown Switch, Blue Switch и Red Switch. Помимо этого, реализованы поддержка программного обеспечения и многоцветная подсветка. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.
Cooler Master CK550 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Тесты Cooler Master CK550 проводились с установленными переключателями Gateron Red Switch. Средняя её стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Cooler Master CK550 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает техническую документацию и ключ для извлечения кейкапов.
Внешний видВ конструкции клавиатуры используется пластик и алюминий. Цельная металлическая пластина занимает всю площадь верхней грани.
Использование металла дает хороший запас по жесткости конструкции и отсутствие прогибания при сильных нажатиях на кнопки. Это же залог долговечности и сохранения изначальной привлекательности внешнего вида.
Поверхность алюминия с шлифованным покрытием (Gunmetal Black), действительно напоминает оружейную сталь. Внешняя поверхность не подвержена загрязнению следами пальцев. Пыль и грязь тут задерживаться не будут.
Выполнена Cooler Master CK550 в модном исполнении «скелетон», большая часть площади корпуса переключателей приподнята относительно плоскости корпуса.
С учетом прозрачного основания это дает эффектное заполняющее свечение вокруг. Подсветка тут многоцветная и независимая. Пользователь получает детализированные инструменты по настройке подсветки.
Важно отметить, что у нас на тестах версия только с латинскими символами, поэтому нет возможности оценить уровень подсветки и исполнение кириллицы.
На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Отдельных медиа и макро клавиш нет. Вместо этого предлагается задействовать любую из кнопок для индивидуальной настройки.
Верхний ряд кнопок выполняет дополнительное действие, соответствующая маркировка уже нанесена на кейкапы. С помощью них можно управлять подсветкой, добавлять и убирать макросы, активировать игровой режим, воспроизведением мультимедиа контента.
Справа расположена панель из трех светодиодных индикаторов активности. Между кнопками WIN и CTRL фирменная кнопка с логотипом компании.
Внутренняя часть корпуса пластиковая. Две откидные ножки позволят выбрать между двумя вариантами наклона клавиатуры. Несколько резиновых кнопок дадут хорошую устойчивость и отсутствие скольжения при размещении на ровной плоскости.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с ферритовым фильтром. Длины достаточно для удаленного размещения системного блока.
НачинкаВ Cooler Master CK550 установлены переключатели Gateron Red Switch, они являются аналогом соответствующих переключателей Cherry MX, с тем же высоким ресурсом службы в 50 миллионов кликов. Они являются оптимальными под игры, предлагая линейный ход и низкую силу нажатия. За обработку тут отвечает 32 битный ARM-процессор ARM Cortex M3. На борту 512 Кбайт памяти под хранение настроек. Частота опроса 1 кГц.
СофтС официального сайта пользователь сможет загрузить утилиту Portal, автоматически определяющая подключенную к ПК. Следующим шагом проводится актуализация версия прошивки. Программа хорошо локализована под русскоязычных пользователей.
В левой колонке выводится список подключенной периферии. Выбрав клавиатуру, выводится отдельное окно с подробными настройками. В главном окне изображение и четыре вкладки. Поддерживается распределение настроек по профилям
В разделе «подсветка» выбираются готовые эффекты и вносятся необходимые коррективы. Инструмент достаточно прост для освоения и при этом дает простор для индивидуализации.
В разделе «макросы» создаются макрокоманды и далее распределяются по кнопкам.
Созданные сценарии можно будет отредактировать. В «назначении клавиш» также можно будет выключить не используемые кнопки.
ТестыПо тактильным ощущениям переключатели Cooler Master CK550 не отличаются от CHERRY MX. Клавиатура станет хорошим выбором в качестве игровой, обеспечив быстрые и точные нажатия в динамичных играх и онлайн шутерах. Шум во время работы умеренный. Ход до точки срабатывания короткий.
Тест переключателей Gateron Red Switch в Cooler Master CK550Нареканий по эргономике нет. Работать и играть с ней удобно. На рабочем столе стоит устойчиво, при быстрой печати не дребезжит. Возможно будет не хватать съемной подставки, но это скорее дело личных предпочтений.
Итоги по Cooler Master CK550Cooler Master CK550 – удачный пример хорошо сбалансированная механическая клавиатура, оптимизированная под эксплуатацию в играх. К её сильным сторонам отнесем металлический корпус, аккуратный внешний вид, многоцветная настраиваемая подсветка, поддержка макросов и профилей, низкий уровень шума. Не устроить могут отсутствие в комплекте подставки под запястья и отдельных кнопок под макросы.
Cooler Master CK550 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".