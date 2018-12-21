Обзор Cooler Master MP750 (MPA-MP750-M). Игровой коврик с подсветкой

2018-12-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master MP750; [469]
В конце осени компания Cooler Master представила коврик для мышки с подсветкой. Вышел Cooler Master MP750 в трех размерах: Size M, Size L и Size XL. У нас на тестах самый компактный вариант, ориентированный только на эксплуатацию в паре с мышкой. Особенностью новинки также стало специальное покрытие, обеспечивающее высокую точность и скорость управления.

Cooler Master MP750

На момент публикации мы не нашли доступных предложений на российском рынке, отталкиваться будем от 58$ в США.

Cooler Master MP750 обзор

Комплектация

Поставляется в плоской коробке из плотного картона с изображением коврика и данными по его характеристикам. Комплект включает кабель подключения и документацию.

Cooler Master MP750

Внешний вид

Длина и ширина коврика в исполнении Size M составляют 370 на 270 мм. Толщина покрытия 3 мм.

Cooler Master MP750

Исполнение у Cooler Master MP750 классическое, прорезиненный коврик с обшитым краем.

Cooler Master MP750

Прямоугольная формат позволит устанавливать его в двух ориентациях, увеличив длину движения в нужном направлении.

Cooler Master MP750

В одном из углов расположен блок управления с microUSB разъемом. Нажатием на кнопку можно будет переключать цвета. Это дублирование исключает прямую зависимость от программного обеспечения.

Cooler Master MP750

По периметру коврика пропущена светодиодная лента. Цвет общий по всей площади. Сама лента прошита нитками.

Cooler Master MP750

На основном рабочем покрытии отсутствуют рисунки и логотипы, это весомый плюс, со временем привлекательность внешнего вида будет сохранена.

Cooler Master MP750

Нижняя часть коврика с прорезиненным покрытием, обеспечивающим отсутствие скольжение на ровной поверхности.

Cooler Master MP750

В Cooler Master MP750 применен съемный кабель-менеджмент. Комплектный кабель с тканевой защитной оплеткой.

Cooler Master MP750

При случайном повреждении или перетирании кабеля, пользователь сможет без заметных затрат сменить его, выбрав нужную длину и исполнение.

Cooler Master MP750

Подсветка Cooler Master MP750

Софт

Ковриком можно управлять при помощи утилиты Cooler Master Portal. Есть возможность выбора скорости эффекта и яркости подсветки.

Cooler Master MP750

Доступно четыре режима: перебор цветов, статический, мерцание и выключенная подсветка. Так можно будет подобрать цвет под остальную периферию. Выбранные настройки применяются быстро.

Тесты

Cooler Master MP750

Мы эксплуатировали Cooler Master MP750 как с оптическими, так и с лазерными сенсорами. Покрытие обеспечивает точную работу, без дрожания курсора на широком диапазоне DPI. Он универсальный.

Cooler Master MP750

Ковер обладает легким скольжением с выраженной обратной связью. Перемещение курсора по монитору контролируемо. Движение мышки стабильное и уверенное. Коврик частично компенсирует неровности рабочего стола. Наличие подсветки в ночное время дает визуально различимую границу зоны для движения мышки.

Cooler Master MP750

Рано или поздно тканевые коврики загрязняются. В этом случае плотная вязка и дополнительная обработка не дают грязи и пыли проникать глубоко внутрь

Cooler Master MP750

Итоги по Cooler Master MP750

Cooler Master MP750 – качественный коврик с тканевым покрытием, светодиодной подсветкой и поддержкой программного обеспечения. Он универсален и может работать со всеми сенсорами, включая и высокие уровни чувствительности.

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