Обзор Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad (MPA-MP720). Жёсткий коврик с подсветкой RGB

Мы регулярно тестируем игровую периферию, включая и мышки. Вы могли видеть тесты девайсов разных ценовых сегментов, с разным функционалом и даже со смелыми инженерными решениями. Но даже самая дорогая мышка не сможет раскрыть свой потенциал и подвести в критичной ситуации без качественного покрытия, задачу которого выполняют коврики. Сегодня у нас появилась возможность поделиться с вами опытом эксплуатации нового игрового коврика Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad (MPA-MP720), продажи которого не так давно стартовали на российском рынке.

Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad обзор

На момент публикации его средняя стоимость составляет 2390 рублей. Ценник весьма привлекателен если брать в расчет жесткую подложку, настраиваемую подсветку и площадь рабочей поверхности этого коврика.

Комплектация

Поставляется в ярко-оформленной коробке с изображением коврика и подробными данными по его характеристикам.

Внутри он зафиксирован на прозрачной подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке. Комплект включает подробную инструкцию.

Внешний вид

Основу Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad составляет металлическая подложка, обеспечивающая высокую жесткость конструкции. По опыту эксплуатации, резиновые и тканевые коврики при активной эксплуатации со временем теряют внешнюю привлекательность и начинают рассыпаться. Тестируемому сегодня коврику это не грозит.

Внешняя поверхность с текстурным покрытием, позволяющем эксплуатировать игровые манипуляторы с разными типами сенсоров. Площадь рабочей поверхности составляет 35 на 26.4 см. Толщина коврика 2 мм.

В месте выхода кабеля подключения металлическая накладка, защищающая место подключения. Рядом с ней внимание привлекает нанесенный отпечаток пальца.

Это сенсорная кнопка, отвечающая за переключение режимов подсветки. Полноценное управление без необходимости установки программного обеспечения.

Подсвечивается весь периметр коврика и логотип производителя в нижнем углу. Подсветка заполняющая. Выглядит эффектно.

В память записано девять различных эффектов: циклический спектр, красный, пурпурный, синий, голубой, зеленый, розовый, радужная волна и цветовой цикл. Также подсветку можно полностью выключить.

На нижней поверхности предусмотрены пять резиновых накладок для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Подключается Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad при помощи кабеля с тканевой оплеткой длиной 1.8 метра.

Тесты

Коврик хорошо фиксируется на любой поверхности. Хорошо маскирует неровности рабочего стола, не деформируется. Мы тестировали эксплуатировали этот коврик как с оптическими мышками, так и оснащенными лазерным сенсором. Даже самые привередливые манипуляторы продемонстрировали точную работу сенсора, без дрожания и срывов.

Вероятнее всего имея опыт эксплуатации резиновых ковриков, может потребоваться некоторое время на привыкание к жесткой текстуре рабочей поверхности. Но и вернутся к классическим коврикам потом уже будет сложно. Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad на порядок лучше по контролю движения мышки и её скольжению.

Итоги по Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad

Размер коврика средний, если пространство рабочего стола будет ограничен его можно будет повернуть на 90 градусов. Во время набора текста удобней его повернуть, так клавиатура будет расположена рядом с мышкой. В играх же оптимально обычное расположение со свободным размещением рук.Игровой коврик Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad не только функциональный, но и стильный аксессуар. С помощью него можно организовать рабочее место геймера, подчеркнув и придав ему уникальность. К плюсам отнесем доступный ценник, небольшую толщину, высокую жесткость, резиновые ножки, управление подсветкой с помощью сенсорной кнопки, кабель в тканевой оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".