Обзор Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad (MPA-MP720). Жёсткий коврик с подсветкой RGB

2018-02-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master MPA-MP720; [246]
Мы регулярно тестируем игровую периферию, включая и мышки. Вы могли видеть тесты девайсов разных ценовых сегментов, с разным функционалом и даже со смелыми инженерными решениями. Но даже самая дорогая мышка не сможет раскрыть свой потенциал и подвести в критичной ситуации без качественного покрытия, задачу которого выполняют коврики. Сегодня у нас появилась возможность поделиться с вами опытом эксплуатации нового игрового коврика Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad (MPA-MP720), продажи которого не так давно стартовали на российском рынке.

Cooler Master MPA-MP720

На момент публикации его средняя стоимость составляет 2390 рублей. Ценник весьма привлекателен если брать в расчет жесткую подложку, настраиваемую подсветку и площадь рабочей поверхности этого коврика.

Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad обзор

Комплектация

Поставляется в ярко-оформленной коробке с изображением коврика и подробными данными по его характеристикам.

Cooler Master MPA-MP720

Внутри он зафиксирован на прозрачной подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке. Комплект включает подробную инструкцию.

Cooler Master MPA-MP720

Внешний вид

Основу Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad составляет металлическая подложка, обеспечивающая высокую жесткость конструкции. По опыту эксплуатации, резиновые и тканевые коврики при активной эксплуатации со временем теряют внешнюю привлекательность и начинают рассыпаться. Тестируемому сегодня коврику это не грозит.

Cooler Master MPA-MP720

Внешняя поверхность с текстурным покрытием, позволяющем эксплуатировать игровые манипуляторы с разными типами сенсоров. Площадь рабочей поверхности составляет 35 на 26.4 см. Толщина коврика 2 мм.

Cooler Master MPA-MP720

В месте выхода кабеля подключения металлическая накладка, защищающая место подключения. Рядом с ней внимание привлекает нанесенный отпечаток пальца.

Cooler Master MPA-MP720

Это сенсорная кнопка, отвечающая за переключение режимов подсветки. Полноценное управление без необходимости установки программного обеспечения.

Cooler Master MPA-MP720

Подсвечивается весь периметр коврика и логотип производителя в нижнем углу. Подсветка заполняющая. Выглядит эффектно.

Cooler Master MPA-MP720

В память записано девять различных эффектов: циклический спектр, красный, пурпурный, синий, голубой, зеленый, розовый, радужная волна и цветовой цикл. Также подсветку можно полностью выключить.

Cooler Master MPA-MP720

На нижней поверхности предусмотрены пять резиновых накладок для устойчивого расположения на ровной поверхности.

Cooler Master MPA-MP720

Подключается Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad при помощи кабеля с тканевой оплеткой длиной 1.8 метра.

Cooler Master MPA-MP720

Тесты

Коврик хорошо фиксируется на любой поверхности. Хорошо маскирует неровности рабочего стола, не деформируется. Мы тестировали эксплуатировали этот коврик как с оптическими мышками, так и оснащенными лазерным сенсором. Даже самые привередливые манипуляторы продемонстрировали точную работу сенсора, без дрожания и срывов.

Cooler Master MPA-MP720

Вероятнее всего имея опыт эксплуатации резиновых ковриков, может потребоваться некоторое время на привыкание к жесткой текстуре рабочей поверхности. Но и вернутся к классическим коврикам потом уже будет сложно. Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad на порядок лучше по контролю движения мышки и её скольжению.

Cooler Master MPA-MP720

Размер коврика средний, если пространство рабочего стола будет ограничен его можно будет повернуть на 90 градусов. Во время набора текста удобней его повернуть, так клавиатура будет расположена рядом с мышкой. В играх же оптимально обычное расположение со свободным размещением рук.

Итоги по Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad

Золото. Выбор редакции MegaObzorИгровой коврик Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad не только функциональный, но и стильный аксессуар. С помощью него можно организовать рабочее место геймера, подчеркнув и придав ему уникальность. К плюсам отнесем доступный ценник, небольшую толщину, высокую жесткость, резиновые ножки, управление подсветкой с помощью сенсорной кнопки, кабель в тканевой оплетке.
Cooler Master RGB Hard Gaming Mousepad получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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