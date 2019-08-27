Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения

Весной текущего года компания Corsair пополнила линейку беспроводных игровых мышек моделью Corsair IronClaw RGB Wireless. Новинка предлагает сразу три способа подключения: проводное, 2.4 ГГц и Bluetooth. Для обеспечения молниеносной и точной реакции в играх тут реализована технология сверхбыстрого отклика SlipStream.
Corsair IronClaw RGB Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Продажи в российских магазинах составлен. Средняя стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Corsair IronClaw RGB Wireless обзор
КомплектацияКомплект включает сам манипулятор, кабель USB, переходник на полноразмерный USB, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением мышки и данными по техническим характеристикам.
Внешний видЗа основу этой мышки взята оригинальная IronClaw RGB, но изменения не ограничились только встроенным аккумулятором и съемным кабелем.
У Corsair IronClaw RGB Wireless увеличилось количество дополнительных кнопок. Это три новые кнопки на левой грани.
Также мышка получила алюминиевый каркас, повысивший жесткость и надежность конструкции. Увеличился и вес, с 105 до 130 граммов.
Форма ассиметричная, повторяет формы ладони. Рассчитана под правшей. Большая часть площади с софт-тач покрытием.
Справа и слева резиновые вставки с текстурным рисунком, обеспечивающие удобный хват.
Слева углубление под большой палец. Помимо трех озвученных выше кнопок, есть две традиционные, выполняющие по умолчанию функции НАЗАД и ВПЕРЕД.
В этой зоне находится трехзонный светодиодный индикатор. Цвет подсветки тут несет еще информационную функцию, отображая активный профиль.
Основные кнопки симметричной формы. Тут используются переключатели с высоким ресурсом службы.
В центре колесико с прорезиненной накладкой. Прокручивается с внятными тактильными отсечками.
Позади него две кнопки, изменяющие уровень чувствительности. Кнопки с коротким ходом, расположены удобно.
На фронтальной части стилизованная зона с многоцветной подсветкой. Вместе с ней подсвечивается логотип производителя на спинке.
Четыре тефлоновые ножки, расположенные по периметру. По центру окошко сенсора. Доступен трехпозиционный переключатель режимов работы.
Кабель подключения в Corsair IronClaw RGB Wireless съемный. microUSB-разъем выведен по центру. Тут кабель используется и для проведения сеанса зарядки и проводного подключения к ПК.
Также кабель пригодится в качестве удлинителя для беспроводного адаптера. Сокращая расстояние будет уменьшаться и время задержки.
Софт
Мышка поддерживает профили настроек. Так можно будет привязать действия к запуску программ и игр.
Во вкладке «ДЕЙСТВИЯ» меняются команды для всех кнопок на манипуляторе. Предлагается подробный редактор макросов.
В разделе «ПОДСВЕТКА» выставляется эффект и его параметры для трех зон в отдельности: колесико, логотип и фронтальная зона.
Несколько уровней чувствительности. К каждому уровню можно привязать свой цвет. Есть функция «СНАЙПЕР».
Калибровка мышки проводится только при подключении кабелем.
ТестыCorsair IronClaw RGB Wireless предлагает два варианта беспроводного подключения: 2.4 ГГц и Bluetooth. Для работы первого режима потребуется комплектный адаптер. Синхронизация проходит автоматически. Дальность стабильного подключения до 10 метров. При расположении в пределах 1-2 метров мы не замечали разницу в скорости и точности работы в сравнении с кабельным подключением.
Также есть Bluetooth, такой способ подключения может быть полезен для ноутбука или планшета. Процесс сопряжения прост. Так отключаются возможности Проводным режимом можно будет продолжать эксплуатацию и проводить восстановление заряда аккумуляторов.
Время автономной работы зависит от активности использования подсветки и способа подключения. С активной подсветкой и Slipstream получаем около 16-17 часов работы. При отключении подсветки время заметно увеличивается.
В мышке используется, проверенный временем, оптический сенсор Pixart PMW-3391. Максимальный уровень чувствительности до 18000 DPI. Он демонстрирует высокую точность на разных типах покрытий. Акселерации и срывов замечено за время длительных тестов не было.
Итоги по Corsair IronClaw RGB WirelessCorsair IronClaw RGB Wireless – беспроводная мышка флагманского уровня. Сенсор с высокой точностью и чувствительностью, эргономичный корпус, настраиваемые дополнительные кнопки, многоцветная подсветка. К плюсам также отнесем длительное время автономной работы, программное обеспечение. Не устроить может вес в 130 граммов и отсутствие возможности настроек в режиме Bluetooth.
Corsair IronClaw RGB Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".