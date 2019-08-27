Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения

2019-08-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair IronClaw RGB Wireless; [112]
Весной текущего года компания Corsair пополнила линейку беспроводных игровых мышек моделью Corsair IronClaw RGB Wireless. Новинка предлагает сразу три способа подключения: проводное, 2.4 ГГц и Bluetooth. Для обеспечения молниеносной и точной реакции в играх тут реализована технология сверхбыстрого отклика SlipStream.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Продажи в российских магазинах составлен. Средняя стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Corsair IronClaw RGB Wireless обзор

Комплектация

Комплект включает сам манипулятор, кабель USB, переходник на полноразмерный USB, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением мышки и данными по техническим характеристикам.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Внешний вид

За основу этой мышки взята оригинальная IronClaw RGB, но изменения не ограничились только встроенным аккумулятором и съемным кабелем.

Corsair IronClaw RGB Wireless

У Corsair IronClaw RGB Wireless увеличилось количество дополнительных кнопок. Это три новые кнопки на левой грани.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Также мышка получила алюминиевый каркас, повысивший жесткость и надежность конструкции. Увеличился и вес, с 105 до 130 граммов.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Форма ассиметричная, повторяет формы ладони. Рассчитана под правшей. Большая часть площади с софт-тач покрытием.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Справа и слева резиновые вставки с текстурным рисунком, обеспечивающие удобный хват.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Слева углубление под большой палец. Помимо трех озвученных выше кнопок, есть две традиционные, выполняющие по умолчанию функции НАЗАД и ВПЕРЕД.

Corsair IronClaw RGB Wireless

В этой зоне находится трехзонный светодиодный индикатор. Цвет подсветки тут несет еще информационную функцию, отображая активный профиль.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Основные кнопки симметричной формы. Тут используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Corsair IronClaw RGB Wireless

В центре колесико с прорезиненной накладкой. Прокручивается с внятными тактильными отсечками.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Позади него две кнопки, изменяющие уровень чувствительности. Кнопки с коротким ходом, расположены удобно.

Corsair IronClaw RGB Wireless

На фронтальной части стилизованная зона с многоцветной подсветкой. Вместе с ней подсвечивается логотип производителя на спинке.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Четыре тефлоновые ножки, расположенные по периметру. По центру окошко сенсора. Доступен трехпозиционный переключатель режимов работы.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Кабель подключения в Corsair IronClaw RGB Wireless съемный. microUSB-разъем выведен по центру. Тут кабель используется и для проведения сеанса зарядки и проводного подключения к ПК.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Также кабель пригодится в качестве удлинителя для беспроводного адаптера. Сокращая расстояние будет уменьшаться и время задержки.

Софт

Corsair IronClaw RGB Wireless

Мышка поддерживает профили настроек. Так можно будет привязать действия к запуску программ и игр.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Во вкладке «ДЕЙСТВИЯ» меняются команды для всех кнопок на манипуляторе. Предлагается подробный редактор макросов.

Corsair IronClaw RGB Wireless

В разделе «ПОДСВЕТКА» выставляется эффект и его параметры для трех зон в отдельности: колесико, логотип и фронтальная зона.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Несколько уровней чувствительности. К каждому уровню можно привязать свой цвет. Есть функция «СНАЙПЕР».

Corsair IronClaw RGB Wireless

Калибровка мышки проводится только при подключении кабелем.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Тесты

Corsair IronClaw RGB Wireless предлагает два варианта беспроводного подключения: 2.4 ГГц и Bluetooth. Для работы первого режима потребуется комплектный адаптер. Синхронизация проходит автоматически. Дальность стабильного подключения до 10 метров. При расположении в пределах 1-2 метров мы не замечали разницу в скорости и точности работы в сравнении с кабельным подключением.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Также есть Bluetooth, такой способ подключения может быть полезен для ноутбука или планшета. Процесс сопряжения прост. Так отключаются возможности Проводным режимом можно будет продолжать эксплуатацию и проводить восстановление заряда аккумуляторов.

Corsair IronClaw RGB Wireless

Время автономной работы зависит от активности использования подсветки и способа подключения. С активной подсветкой и Slipstream получаем около 16-17 часов работы. При отключении подсветки время заметно увеличивается.

Corsair IronClaw RGB Wireless

В мышке используется, проверенный временем, оптический сенсор Pixart PMW-3391. Максимальный уровень чувствительности до 18000 DPI. Он демонстрирует высокую точность на разных типах покрытий. Акселерации и срывов замечено за время длительных тестов не было.

Итоги по Corsair IronClaw RGB Wireless

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair IronClaw RGB Wireless – беспроводная мышка флагманского уровня. Сенсор с высокой точностью и чувствительностью, эргономичный корпус, настраиваемые дополнительные кнопки, многоцветная подсветка. К плюсам также отнесем длительное время автономной работы, программное обеспечение. Не устроить может вес в 130 граммов и отсутствие возможности настроек в режиме Bluetooth.
Corsair IronClaw RGB Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Corsair IronClaw RGB Wireless
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