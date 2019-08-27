Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения

Весной текущего года компания Corsair пополнила линейку беспроводных игровых мышек моделью Corsair IronClaw RGB Wireless. Новинка предлагает сразу три способа подключения: проводное, 2.4 ГГц и Bluetooth. Для обеспечения молниеносной и точной реакции в играх тут реализована технология сверхбыстрого отклика SlipStream.

Corsair IronClaw RGB Wireless обзор

Продажи в российских магазинах составлен. Средняя стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает сам манипулятор, кабель USB, переходник на полноразмерный USB, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением мышки и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

За основу этой мышки взята оригинальная IronClaw RGB, но изменения не ограничились только встроенным аккумулятором и съемным кабелем.

У Corsair IronClaw RGB Wireless увеличилось количество дополнительных кнопок. Это три новые кнопки на левой грани.

Также мышка получила алюминиевый каркас, повысивший жесткость и надежность конструкции. Увеличился и вес, с 105 до 130 граммов.

Форма ассиметричная, повторяет формы ладони. Рассчитана под правшей. Большая часть площади с софт-тач покрытием.

Справа и слева резиновые вставки с текстурным рисунком, обеспечивающие удобный хват.

Слева углубление под большой палец. Помимо трех озвученных выше кнопок, есть две традиционные, выполняющие по умолчанию функции НАЗАД и ВПЕРЕД.

В этой зоне находится трехзонный светодиодный индикатор. Цвет подсветки тут несет еще информационную функцию, отображая активный профиль.

Основные кнопки симметричной формы. Тут используются переключатели с высоким ресурсом службы.

В центре колесико с прорезиненной накладкой. Прокручивается с внятными тактильными отсечками.

Позади него две кнопки, изменяющие уровень чувствительности. Кнопки с коротким ходом, расположены удобно.

На фронтальной части стилизованная зона с многоцветной подсветкой. Вместе с ней подсвечивается логотип производителя на спинке.

Четыре тефлоновые ножки, расположенные по периметру. По центру окошко сенсора. Доступен трехпозиционный переключатель режимов работы.

Кабель подключения в Corsair IronClaw RGB Wireless съемный. microUSB-разъем выведен по центру. Тут кабель используется и для проведения сеанса зарядки и проводного подключения к ПК.

Софт

Также кабель пригодится в качестве удлинителя для беспроводного адаптера. Сокращая расстояние будет уменьшаться и время задержки.

Мышка поддерживает профили настроек. Так можно будет привязать действия к запуску программ и игр.

Во вкладке «ДЕЙСТВИЯ» меняются команды для всех кнопок на манипуляторе. Предлагается подробный редактор макросов.

В разделе «ПОДСВЕТКА» выставляется эффект и его параметры для трех зон в отдельности: колесико, логотип и фронтальная зона.

Несколько уровней чувствительности. К каждому уровню можно привязать свой цвет. Есть функция «СНАЙПЕР».

Калибровка мышки проводится только при подключении кабелем.

Тесты

Corsair IronClaw RGB Wireless предлагает два варианта беспроводного подключения: 2.4 ГГц и Bluetooth. Для работы первого режима потребуется комплектный адаптер. Синхронизация проходит автоматически. Дальность стабильного подключения до 10 метров. При расположении в пределах 1-2 метров мы не замечали разницу в скорости и точности работы в сравнении с кабельным подключением.

Также есть Bluetooth, такой способ подключения может быть полезен для ноутбука или планшета. Процесс сопряжения прост. Так отключаются возможности Проводным режимом можно будет продолжать эксплуатацию и проводить восстановление заряда аккумуляторов.

Время автономной работы зависит от активности использования подсветки и способа подключения. С активной подсветкой и Slipstream получаем около 16-17 часов работы. При отключении подсветки время заметно увеличивается.

Итоги по Corsair IronClaw RGB Wireless

В мышке используется, проверенный временем, оптический сенсор Pixart PMW-3391. Максимальный уровень чувствительности до 18000 DPI. Он демонстрирует высокую точность на разных типах покрытий. Акселерации и срывов замечено за время длительных тестов не было.Corsair IronClaw RGB Wireless – беспроводная мышка флагманского уровня. Сенсор с высокой точностью и чувствительностью, эргономичный корпус, настраиваемые дополнительные кнопки, многоцветная подсветка. К плюсам также отнесем длительное время автономной работы, программное обеспечение. Не устроить может вес в 130 граммов и отсутствие возможности настроек в режиме Bluetooth.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".