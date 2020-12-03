Обзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArt

Не так давно компания Corsair расширила модельную линейку своей периферии, выпустив Corsair Katar PRO в проводной и беспроводных версиях исполнения. Особенностью стали компактные габариты и невысокая стоимость. Оснащены новинки точным оптическим сенсором PixArt с чувствительностью 12400 DPI. Помимо этого, предлагаются возможности настройки подсветки и программирования кнопок.

Corsair Katar PRO обзор

К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2 190 рублей. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Комплектация

Упакована в коробку с привлекательным оформлением. Внутри покупатель обнаружит инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев. На спинке нанесен логотип производителя.

Профиль у мышки невысокий. Общие габариты составляют 115,8 х 64,2 х 37,8 мм. Вес 86 граммов. Регулировки веса в ней ожидаемо не предусмотрено.

Левая и правая грани с углублением под удобный хват. Дополнительная пара клавиш только на левой грани.

Как результат несмотря на симметричность Corsair Katar PRO полноценно смогут использовать только правши.

Еще одна дополнительная клавиша расположена позади колесика прокрутки. По умолчанию она отвечает за переключения уровня чувствительности.

Контролировать текущий уровень позволяет зона с подсветкой на боковых гранях колесика. Цвет меняется при переключении пресета.

Верхняя поверхность колесика с прорезиненным покрытием. Вращается с внятными тактильными отсечками.

На основании две ножки скольжения с увеличенной площадью. Наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Софт

Подключается при помощи USB-кабеля. Длина 1.8 метра. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба.

Несмотря на невысокую стоимость, Corsair Katar PRO предлагает возможность тонкой настройки через приложение iCUE. Есть опция распределения по профилям и последующая активация профиля при запуске программы или игры.

Распределить можно до пяти действий. Есть подробный редактор макросов с фиксацией не только клавиатуры, но и щелчков мышкой.

Выбирается эффект подсветки для боковых зон колесика прокрутки.

Выставляются четыре уровня чувствительности. Цвет для каждой из зон.

Тесты

В разделе конфигурация можно выставить скорость указатели и повысить точность.Вес у мышки очень легкий. В руках она буквально «утопает». Скольжение по столу контролируемое. Длительная ее эксплуатация не вызывает чувства усталости в ладонях. Оптимальна будет для пользователей с небольшим и средним размерами ладоней.

Основные кнопки нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Для используемых тут переключателей заявлен высокий ресурс службы. Расположение дополнительных клавиш удобное.

Итоги по Corsair Katar PRO

Установлен оптический сенсор PixArt с максимальным уровнем чувствительностью 12400 DPI. Частота опроса 1000 Гц. За время эксплуатации мы играли с ним в сетевые шутеры. Манипулятор предлагал хороший контроль и точное прицеливание. Также хорошо себя показала в рабочих задачах.Corsair Katar PRO – компактная игровая мышка, выполненная в компактном корпусе. Информативная и многоцветная подсветка, матовое рабочее покрытие, широкие ножки скольжения, макросы и программируемые кнопки, симметричная форма. Оптимальна для тех, кто ставит приоритетом удобство и легкий вес. Подходит для шутеров и других сетевых игр, а также в качестве мышки для ноутбука в поездки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".