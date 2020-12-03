Обзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArt

Не так давно компания Corsair расширила модельную линейку своей периферии, выпустив Corsair Katar PRO в проводной и беспроводных версиях исполнения. Особенностью стали компактные габариты и невысокая стоимость. Оснащены новинки точным оптическим сенсором PixArt с чувствительностью 12400 DPI. Помимо этого, предлагаются возможности настройки подсветки и программирования кнопок.

Corsair Katar PRO

К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 2 190 рублей. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Corsair Katar PRO обзор

Комплектация

Упакована в коробку с привлекательным оформлением. Внутри покупатель обнаружит инструкцию и гарантийный талон.

Corsair Katar PRO

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев. На спинке нанесен логотип производителя.

Corsair Katar PRO

Профиль у мышки невысокий. Общие габариты составляют 115,8 х 64,2 х 37,8 мм. Вес 86 граммов. Регулировки веса в ней ожидаемо не предусмотрено.

Corsair Katar PRO

Левая и правая грани с углублением под удобный хват. Дополнительная пара клавиш только на левой грани.

Corsair Katar PRO

Как результат несмотря на симметричность Corsair Katar PRO полноценно смогут использовать только правши.

Corsair Katar PRO

Еще одна дополнительная клавиша расположена позади колесика прокрутки. По умолчанию она отвечает за переключения уровня чувствительности.

Corsair Katar PRO

Контролировать текущий уровень позволяет зона с подсветкой на боковых гранях колесика. Цвет меняется при переключении пресета.

Corsair Katar PRO

Верхняя поверхность колесика с прорезиненным покрытием. Вращается с внятными тактильными отсечками.

Corsair Katar PRO

На основании две ножки скольжения с увеличенной площадью. Наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Corsair Katar PRO

Подключается при помощи USB-кабеля. Длина 1.8 метра. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба.

Софт

Corsair Katar PRO

Несмотря на невысокую стоимость, Corsair Katar PRO предлагает возможность тонкой настройки через приложение iCUE. Есть опция распределения по профилям и последующая активация профиля при запуске программы или игры.

Corsair Katar PRO

Распределить можно до пяти действий. Есть подробный редактор макросов с фиксацией не только клавиатуры, но и щелчков мышкой.

Corsair Katar PRO

Выбирается эффект подсветки для боковых зон колесика прокрутки.

Corsair Katar PRO

Выставляются четыре уровня чувствительности. Цвет для каждой из зон.

Corsair Katar PRO

В разделе конфигурация можно выставить скорость указатели и повысить точность.

Тесты

Вес у мышки очень легкий. В руках она буквально «утопает». Скольжение по столу контролируемое. Длительная ее эксплуатация не вызывает чувства усталости в ладонях. Оптимальна будет для пользователей с небольшим и средним размерами ладоней.

Corsair Katar PRO

Основные кнопки нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Для используемых тут переключателей заявлен высокий ресурс службы. Расположение дополнительных клавиш удобное.

Corsair Katar PRO

Установлен оптический сенсор PixArt с максимальным уровнем чувствительностью 12400 DPI. Частота опроса 1000 Гц. За время эксплуатации мы играли с ним в сетевые шутеры. Манипулятор предлагал хороший контроль и точное прицеливание. Также хорошо себя показала в рабочих задачах.

Итоги по Corsair Katar PRO

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair Katar PRO – компактная игровая мышка, выполненная в компактном корпусе. Информативная и многоцветная подсветка, матовое рабочее покрытие, широкие ножки скольжения, макросы и программируемые кнопки, симметричная форма. Оптимальна для тех, кто ставит приоритетом удобство и легкий вес. Подходит для шутеров и других сетевых игр, а также в качестве мышки для ноутбука в поездки.
Corsair Katar PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair Katar PRO
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