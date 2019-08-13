Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой

В середине лета компания Corsair пополнила линейку игровых мышек симметричной M55 RGB PRO. По заявлению производителя, поддерживаются ладонный, пальцевой и когтевой хваты. Используется оптический сенсор PMW3327 с высокой разрешающей способностью и переключатели с высоким ресурсом службы. Помимо этого, манипулятор может похвастать настраиваемой многоцветной подсветкой.
Corsair M55 RGB PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Продажи уже стартовали. В российских магазинах мышка доступна с рекомендованной стоимостью в 3490 рублей.
Corsair M55 RGB PRO обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам на нескольких языках. В комплекте покупатель получает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКорпус Corsair M55 RGB PRO выполнен из черного матового пластика. Внешние поверхности цепкие, не подвержены загрязнению следами пальцев.
Корпус у мышки симметричный, касается это даже и дополнительных клавиш на боковых гранях. Похвально, большинство решений от конкурентов идут с кнопками только под правшей.
Поддерживается функция переключения между режимами работы под правшей и левшей. Сделать это можно будет зажав кнопки с нужной стороны или воспользовавшись фирменной утилитой.
Вес мышки не регулируется. Он хорошо сбалансирован. Составляет 86 граммов без кабеля. Общие габариты 124,4 x 57,25 x 40 мм.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной тканевой оплеткой. На конце фигурный коннектор.
На спинке манипулятора красуется подсвечиваемый логотип производителя. Поведение настраивается с помощью программного обеспечения.
Справа и слева прорезиненные вставки с мелкоячеистым текстурным рисунком, улучшающим хват.
Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Ход короткий с внятной тактильной отдачей
Между кнопками зафиксировано прорезиненное колесико прокрутки. Позади него индикатор, отражающий уровень DPI. Есть отдельная кнопка для переключения чувствительности.
На основании у Corsair M55 RGB PRO три тефлоновые ножки, обеспечивающие скольжение, наклейка с техническими данными и окошко сенсора.
СофтС официального сайта производителя предлагается загрузка центра управления Corsair iCUE Software. Объединяется вся периферия этого производителя. В главном окне отображается список подключенных устройств. Поддерживаются профили.
Есть панель мониторинга с контролем данных по периферии и компонентам системы. Выводятся блоки в виде перемещаемых виджетов.
Доступны мгновенные настройки для подсветки. Предлагаются эффекты и сценарии поведения подсветки, а также общих параметров.
Общие настройки по самому приложению с выбором единиц измерения, языка интерфейса, OSD и логирования датчиков.
Выбрав мышку, можно будет создать собственный макрос с дополнительными настройками.
Вкладка с подсветкой. Для эффектов есть свои параметры поведения.
Выставляются уровни чувствительности и сиротствующие им цвета.
В разделе «КОНФИГУРАЦИЯ» меняется скорость и точность указателя.
Тесты
Corsair M55 RGB PRO поддерживает ладонный, пальцевой и когтевой хваты. В руке лежит удобно, кнопки находятся в пределах быстрой доступности. Движения и скольжение контролируемые. Вес легкий. Длительные игровые сессии не вызывают чувства дискомфорта в запястьях.
Используется сенсор Pixart 3327 с максимальным уровнем чувствительности в 12400 DPI. Такое разрешение получено путем интерполяции, реальное разрешение составляет 6200 DPI.
Этот оптический сенсор успел хорошо зарекомендовать себя зарекомендовать точностью и отсутствия подергиваний. Мышка подойдет под динамичные сетевые шутеры, требующие быстрой реакции.
Итоги по Corsair M55 RGB PROCorsair M55 RGB PRO при своей невысокой стоимости предлагает поддержку программного обеспечения, дополнительные кнопки с макросами, настраиваемую подсветку, высокий уровень DPI. Все это в аккуратном корпусе симметричной формы с легким весом. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.
Corsair M55 RGB PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".