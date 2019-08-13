Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой

2019-08-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair M55 RGB PRO; [237]
В середине лета компания Corsair пополнила линейку игровых мышек симметричной M55 RGB PRO. По заявлению производителя, поддерживаются ладонный, пальцевой и когтевой хваты. Используется оптический сенсор PMW3327 с высокой разрешающей способностью и переключатели с высоким ресурсом службы. Помимо этого, манипулятор может похвастать настраиваемой многоцветной подсветкой.

Corsair M55 RGB PRO

Продажи уже стартовали. В российских магазинах мышка доступна с рекомендованной стоимостью в 3490 рублей.

Corsair M55 RGB PRO обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам на нескольких языках. В комплекте покупатель получает руководство пользователя и гарантийный талон.

Corsair M55 RGB PRO

Внешний вид

Корпус Corsair M55 RGB PRO выполнен из черного матового пластика. Внешние поверхности цепкие, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Corsair M55 RGB PRO

Корпус у мышки симметричный, касается это даже и дополнительных клавиш на боковых гранях. Похвально, большинство решений от конкурентов идут с кнопками только под правшей.

Corsair M55 RGB PRO

Поддерживается функция переключения между режимами работы под правшей и левшей. Сделать это можно будет зажав кнопки с нужной стороны или воспользовавшись фирменной утилитой.

Corsair M55 RGB PRO

Вес мышки не регулируется. Он хорошо сбалансирован. Составляет 86 граммов без кабеля. Общие габариты 124,4 x 57,25 x 40 мм.

Corsair M55 RGB PRO

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной тканевой оплеткой. На конце фигурный коннектор.

Corsair M55 RGB PRO

На спинке манипулятора красуется подсвечиваемый логотип производителя. Поведение настраивается с помощью программного обеспечения.

Corsair M55 RGB PRO

Справа и слева прорезиненные вставки с мелкоячеистым текстурным рисунком, улучшающим хват.

Corsair M55 RGB PRO

Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Ход короткий с внятной тактильной отдачей

Corsair M55 RGB PRO

Между кнопками зафиксировано прорезиненное колесико прокрутки. Позади него индикатор, отражающий уровень DPI. Есть отдельная кнопка для переключения чувствительности.

Corsair M55 RGB PRO

На основании у Corsair M55 RGB PRO три тефлоновые ножки, обеспечивающие скольжение, наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Corsair M55 RGB PRO

Софт

С официального сайта производителя предлагается загрузка центра управления Corsair iCUE Software. Объединяется вся периферия этого производителя. В главном окне отображается список подключенных устройств. Поддерживаются профили.

Corsair M55 RGB PRO

Есть панель мониторинга с контролем данных по периферии и компонентам системы. Выводятся блоки в виде перемещаемых виджетов.

Corsair M55 RGB PRO

Доступны мгновенные настройки для подсветки. Предлагаются эффекты и сценарии поведения подсветки, а также общих параметров.

Corsair M55 RGB PRO

Общие настройки по самому приложению с выбором единиц измерения, языка интерфейса, OSD и логирования датчиков.

Corsair M55 RGB PRO

Выбрав мышку, можно будет создать собственный макрос с дополнительными настройками.

Corsair M55 RGB PRO

Вкладка с подсветкой. Для эффектов есть свои параметры поведения.

Corsair M55 RGB PRO

Выставляются уровни чувствительности и сиротствующие им цвета.

Corsair M55 RGB PRO

В разделе «КОНФИГУРАЦИЯ» меняется скорость и точность указателя.

Corsair M55 RGB PRO

Тесты

Corsair M55 RGB PRO

Corsair M55 RGB PRO поддерживает ладонный, пальцевой и когтевой хваты. В руке лежит удобно, кнопки находятся в пределах быстрой доступности. Движения и скольжение контролируемые. Вес легкий. Длительные игровые сессии не вызывают чувства дискомфорта в запястьях.

Corsair M55 RGB PRO

Используется сенсор Pixart 3327 с максимальным уровнем чувствительности в 12400 DPI. Такое разрешение получено путем интерполяции, реальное разрешение составляет 6200 DPI.

Corsair M55 RGB PRO

Этот оптический сенсор успел хорошо зарекомендовать себя зарекомендовать точностью и отсутствия подергиваний. Мышка подойдет под динамичные сетевые шутеры, требующие быстрой реакции.

Corsair M55 RGB PRO

Итоги по Corsair M55 RGB PRO

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair M55 RGB PRO при своей невысокой стоимости предлагает поддержку программного обеспечения, дополнительные кнопки с макросами, настраиваемую подсветку, высокий уровень DPI. Все это в аккуратном корпусе симметричной формы с легким весом. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.
Corsair M55 RGB PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Corsair M55 RGB PRO
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