Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой

В середине лета компания Corsair пополнила линейку игровых мышек симметричной M55 RGB PRO. По заявлению производителя, поддерживаются ладонный, пальцевой и когтевой хваты. Используется оптический сенсор PMW3327 с высокой разрешающей способностью и переключатели с высоким ресурсом службы. Помимо этого, манипулятор может похвастать настраиваемой многоцветной подсветкой.

Corsair M55 RGB PRO обзор

Продажи уже стартовали. В российских магазинах мышка доступна с рекомендованной стоимостью в 3490 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам на нескольких языках. В комплекте покупатель получает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус Corsair M55 RGB PRO выполнен из черного матового пластика. Внешние поверхности цепкие, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Корпус у мышки симметричный, касается это даже и дополнительных клавиш на боковых гранях. Похвально, большинство решений от конкурентов идут с кнопками только под правшей.

Поддерживается функция переключения между режимами работы под правшей и левшей. Сделать это можно будет зажав кнопки с нужной стороны или воспользовавшись фирменной утилитой.

Вес мышки не регулируется. Он хорошо сбалансирован. Составляет 86 граммов без кабеля. Общие габариты 124,4 x 57,25 x 40 мм.

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной тканевой оплеткой. На конце фигурный коннектор.

На спинке манипулятора красуется подсвечиваемый логотип производителя. Поведение настраивается с помощью программного обеспечения.

Справа и слева прорезиненные вставки с мелкоячеистым текстурным рисунком, улучшающим хват.

Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Ход короткий с внятной тактильной отдачей

Между кнопками зафиксировано прорезиненное колесико прокрутки. Позади него индикатор, отражающий уровень DPI. Есть отдельная кнопка для переключения чувствительности.

На основании у Corsair M55 RGB PRO три тефлоновые ножки, обеспечивающие скольжение, наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Софт

С официального сайта производителя предлагается загрузка центра управления Corsair iCUE Software. Объединяется вся периферия этого производителя. В главном окне отображается список подключенных устройств. Поддерживаются профили.

Есть панель мониторинга с контролем данных по периферии и компонентам системы. Выводятся блоки в виде перемещаемых виджетов.

Доступны мгновенные настройки для подсветки. Предлагаются эффекты и сценарии поведения подсветки, а также общих параметров.

Общие настройки по самому приложению с выбором единиц измерения, языка интерфейса, OSD и логирования датчиков.

Выбрав мышку, можно будет создать собственный макрос с дополнительными настройками.

Вкладка с подсветкой. Для эффектов есть свои параметры поведения.

Выставляются уровни чувствительности и сиротствующие им цвета.

В разделе «КОНФИГУРАЦИЯ» меняется скорость и точность указателя.

Тесты

Corsair M55 RGB PRO поддерживает ладонный, пальцевой и когтевой хваты. В руке лежит удобно, кнопки находятся в пределах быстрой доступности. Движения и скольжение контролируемые. Вес легкий. Длительные игровые сессии не вызывают чувства дискомфорта в запястьях.

Используется сенсор Pixart 3327 с максимальным уровнем чувствительности в 12400 DPI. Такое разрешение получено путем интерполяции, реальное разрешение составляет 6200 DPI.

Этот оптический сенсор успел хорошо зарекомендовать себя зарекомендовать точностью и отсутствия подергиваний. Мышка подойдет под динамичные сетевые шутеры, требующие быстрой реакции.

Итоги по Corsair M55 RGB PRO

Corsair M55 RGB PRO при своей невысокой стоимости предлагает поддержку программного обеспечения, дополнительные кнопки с макросами, настраиваемую подсветку, высокий уровень DPI. Все это в аккуратном корпусе симметричной формы с легким весом. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".