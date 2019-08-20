Обзор Corsair Nightsword RGB. Мышка с регулируемым весом и сенсором 18000 DPI

Продолжая изучение актуальной модельной линейки Corsair, мы сегодня рассмотрим игровую мышку Corsair Nightsword RGB, относящуюся к флагманскому сегменту. Тут помимо поддержки программного обеспечения, предлагаются регулировка веса, сенсор с чувствительностью 18000 DPI и настраиваемая подсветка.

Corsair Nightsword RGB обзор

К моменту публикации она уже доступна для покупки. Средняя стоимость составляет 8000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется манипулятор в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кейс с грузиками и техническую документацию.

Внешний вид

В отличие от протестированной ранее Corsair M55 RGB PRO, выполнена она в корпусе ассиметричной формы, рассчитанным под правшей.

Большая часть площади Corsair Nightsword RGB со стильным мелкопиксельным рисунком. Помимо декоративной функции он еще и улучшает сцепление при размещении в ладони.

Габариты средние. Основным материалом выступает черный пластик. Визуально манипулятор производит впечатление премиального продукта.

Вес 119 граммов. Его можно будет увеличить при помощи шести комплектных грузиков. Отсек скрывается на основании.

В зависимости от стороны установки и комбинации, помимо общего веса можно изменить и балансировку. Для хранения неиспользуемых грузиков есть пластиковый кейс.

Слева есть выраженный выступ под удобное размещение большого пальца. Помимо традиционных двух кнопок, есть еще одна кнопка «СНАЙПЕР». В этой же зоне трехзонный светодиодный индикатор.

Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Ход короткий, нажимаются с внятной тактильной отдачей. В центральной части углубление под пальцы.

Колесико с резиновым протектором. Прокрутка с ощутимыми отсечками. Позади него еще две кнопки.

По периметру корпуса Corsair Nightsword RGB вставки с полупрозрачным рисунком в виде сот. Они при подключении подсвечиваются.

Многоцветная и управляемая светодиодная подсветка. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на спинке.

На основании массивные тефлоновые ножки. По центру окошко сенсора.

Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткой. На конце фигурный коннектор.

Софт

Мышка управляется при помощи общего центра управления iCUE. В главном окне выводится иконка быстрого доступа. Поддерживаются профили, запуск можно привязать к определенной программе или игре. Для упрощения понимания активного профиля каждый из них может быть связан со своим цветом подсветки.

Выбирается поведение для всех кнопок. Тут есть подробный редактор макросов и готовый пресет действий.

Настраивается подсветка. Четыре зоны: фронтальная, зона колесика и лого, задняя зона. Есть эффекты и ручная корректировка.

Задаются уровни чувствительности. Отдельно выставляется чувствительность для снайперского режима.

Активируется сглаживание углов, повышается точность указателя и меняется его скорость.

Проводится калибровка поверхности.

Отдельная вкладка для учета веса утяжелителей. Так наглядно меняется центр тяжести.

Тесты

В Corsair Nightsword RGB используется оптический сенсор Pixart PMW3391 с максимальным уровнем чувствительности 18000 DPI. Продемонстрирована четкость на широком диапазоне чувствительности. Срывов курсора и дрожания за время длительного тестирования выявлено не было. В сетевых шутерах с этим манипулятором можно будет заметно повысить точность стрельбы, а также повысить общую эффективность.

Пять массивных ножек обеспечивают контролируемое и легкое скольжение на ковриках с разным типом покрытия. Предлагаются хорошие возможности по изменению веса и общей балансировке, позволяя получить оптимальный хват под свои личные предпочтения.

Итоги по Corsair Nightsword RGB

Форма корпуса удобная. Поддерживаются ладонный и когтевой хваты. Расположение кнопок логичное и быстродоступное. В шутерах пригодится снайперская кнопка, моментально снижающая чувствительность для точного прицеливания.Corsair Nightsword RGB – игровая мышка флагманского уровня с регулировкой веса, дополнительными кнопками, настраиваемой подсветкой и поддержкой программного обеспечения. Нам понравились эргономика, текстурный рисунок на боковых зонах и спинке. И конечно же высокая точность оптического сенсора на широком диапазоне DPI.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".