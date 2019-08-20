Обзор Corsair Nightsword RGB. Мышка с регулируемым весом и сенсором 18000 DPI

2019-08-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair Nightsword RGB; [177]
Продолжая изучение актуальной модельной линейки Corsair, мы сегодня рассмотрим игровую мышку Corsair Nightsword RGB, относящуюся к флагманскому сегменту. Тут помимо поддержки программного обеспечения, предлагаются регулировка веса, сенсор с чувствительностью 18000 DPI и настраиваемая подсветка.

Corsair Nightsword RGB

К моменту публикации она уже доступна для покупки. Средняя стоимость составляет 8000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Corsair Nightsword RGB обзор

Комплектация

Поставляется манипулятор в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кейс с грузиками и техническую документацию.

Corsair Nightsword RGB

Внешний вид

В отличие от протестированной ранее Corsair M55 RGB PRO, выполнена она в корпусе ассиметричной формы, рассчитанным под правшей.

Corsair Nightsword RGB

Большая часть площади Corsair Nightsword RGB со стильным мелкопиксельным рисунком. Помимо декоративной функции он еще и улучшает сцепление при размещении в ладони.

Corsair Nightsword RGB

Габариты средние. Основным материалом выступает черный пластик. Визуально манипулятор производит впечатление премиального продукта.

Corsair Nightsword RGB

Вес 119 граммов. Его можно будет увеличить при помощи шести комплектных грузиков. Отсек скрывается на основании.

Corsair Nightsword RGB

В зависимости от стороны установки и комбинации, помимо общего веса можно изменить и балансировку. Для хранения неиспользуемых грузиков есть пластиковый кейс.

Corsair Nightsword RGB

Слева есть выраженный выступ под удобное размещение большого пальца. Помимо традиционных двух кнопок, есть еще одна кнопка «СНАЙПЕР». В этой же зоне трехзонный светодиодный индикатор.

Corsair Nightsword RGB

Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Ход короткий, нажимаются с внятной тактильной отдачей. В центральной части углубление под пальцы.

Corsair Nightsword RGB

Колесико с резиновым протектором. Прокрутка с ощутимыми отсечками. Позади него еще две кнопки.

Corsair Nightsword RGB

По периметру корпуса Corsair Nightsword RGB вставки с полупрозрачным рисунком в виде сот. Они при подключении подсвечиваются.

Corsair Nightsword RGB

Многоцветная и управляемая светодиодная подсветка. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на спинке.

Corsair Nightsword RGB

На основании массивные тефлоновые ножки. По центру окошко сенсора.

Corsair Nightsword RGB

Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткой. На конце фигурный коннектор.

Corsair Nightsword RGB

Софт

Мышка управляется при помощи общего центра управления iCUE. В главном окне выводится иконка быстрого доступа. Поддерживаются профили, запуск можно привязать к определенной программе или игре. Для упрощения понимания активного профиля каждый из них может быть связан со своим цветом подсветки.

Corsair Nightsword RGB

Выбирается поведение для всех кнопок. Тут есть подробный редактор макросов и готовый пресет действий.

Corsair Nightsword RGB

Настраивается подсветка. Четыре зоны: фронтальная, зона колесика и лого, задняя зона. Есть эффекты и ручная корректировка.

Corsair Nightsword RGB

Задаются уровни чувствительности. Отдельно выставляется чувствительность для снайперского режима.

Corsair Nightsword RGB

Активируется сглаживание углов, повышается точность указателя и меняется его скорость.

Corsair Nightsword RGB

Проводится калибровка поверхности.

Corsair Nightsword RGB

Отдельная вкладка для учета веса утяжелителей. Так наглядно меняется центр тяжести.

Corsair Nightsword RGB

Тесты

В Corsair Nightsword RGB используется оптический сенсор Pixart PMW3391 с максимальным уровнем чувствительности 18000 DPI. Продемонстрирована четкость на широком диапазоне чувствительности. Срывов курсора и дрожания за время длительного тестирования выявлено не было. В сетевых шутерах с этим манипулятором можно будет заметно повысить точность стрельбы, а также повысить общую эффективность.

Corsair Nightsword RGB

Пять массивных ножек обеспечивают контролируемое и легкое скольжение на ковриках с разным типом покрытия. Предлагаются хорошие возможности по изменению веса и общей балансировке, позволяя получить оптимальный хват под свои личные предпочтения.

Corsair Nightsword RGB

Форма корпуса удобная. Поддерживаются ладонный и когтевой хваты. Расположение кнопок логичное и быстродоступное. В шутерах пригодится снайперская кнопка, моментально снижающая чувствительность для точного прицеливания.

Итоги по Corsair Nightsword RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair Nightsword RGB – игровая мышка флагманского уровня с регулировкой веса, дополнительными кнопками, настраиваемой подсветкой и поддержкой программного обеспечения. Нам понравились эргономика, текстурный рисунок на боковых зонах и спинке. И конечно же высокая точность оптического сенсора на широком диапазоне DPI.
Corsair Nightsword RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Corsair Nightsword RGB
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