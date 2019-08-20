Обзор Corsair Nightsword RGB. Мышка с регулируемым весом и сенсором 18000 DPI

Продолжая изучение актуальной модельной линейки Corsair, мы сегодня рассмотрим игровую мышку Corsair Nightsword RGB, относящуюся к флагманскому сегменту. Тут помимо поддержки программного обеспечения, предлагаются регулировка веса, сенсор с чувствительностью 18000 DPI и настраиваемая подсветка.
Corsair Nightsword RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации она уже доступна для покупки. Средняя стоимость составляет 8000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Corsair Nightsword RGB обзор
КомплектацияПоставляется манипулятор в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кейс с грузиками и техническую документацию.
Внешний видВ отличие от протестированной ранее Corsair M55 RGB PRO, выполнена она в корпусе ассиметричной формы, рассчитанным под правшей.
Большая часть площади Corsair Nightsword RGB со стильным мелкопиксельным рисунком. Помимо декоративной функции он еще и улучшает сцепление при размещении в ладони.
Габариты средние. Основным материалом выступает черный пластик. Визуально манипулятор производит впечатление премиального продукта.
Вес 119 граммов. Его можно будет увеличить при помощи шести комплектных грузиков. Отсек скрывается на основании.
В зависимости от стороны установки и комбинации, помимо общего веса можно изменить и балансировку. Для хранения неиспользуемых грузиков есть пластиковый кейс.
Слева есть выраженный выступ под удобное размещение большого пальца. Помимо традиционных двух кнопок, есть еще одна кнопка «СНАЙПЕР». В этой же зоне трехзонный светодиодный индикатор.
Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Ход короткий, нажимаются с внятной тактильной отдачей. В центральной части углубление под пальцы.
Колесико с резиновым протектором. Прокрутка с ощутимыми отсечками. Позади него еще две кнопки.
По периметру корпуса Corsair Nightsword RGB вставки с полупрозрачным рисунком в виде сот. Они при подключении подсвечиваются.
Многоцветная и управляемая светодиодная подсветка. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на спинке.
На основании массивные тефлоновые ножки. По центру окошко сенсора.
Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткой. На конце фигурный коннектор.
СофтМышка управляется при помощи общего центра управления iCUE. В главном окне выводится иконка быстрого доступа. Поддерживаются профили, запуск можно привязать к определенной программе или игре. Для упрощения понимания активного профиля каждый из них может быть связан со своим цветом подсветки.
Выбирается поведение для всех кнопок. Тут есть подробный редактор макросов и готовый пресет действий.
Настраивается подсветка. Четыре зоны: фронтальная, зона колесика и лого, задняя зона. Есть эффекты и ручная корректировка.
Задаются уровни чувствительности. Отдельно выставляется чувствительность для снайперского режима.
Активируется сглаживание углов, повышается точность указателя и меняется его скорость.
Проводится калибровка поверхности.
Отдельная вкладка для учета веса утяжелителей. Так наглядно меняется центр тяжести.
ТестыВ Corsair Nightsword RGB используется оптический сенсор Pixart PMW3391 с максимальным уровнем чувствительности 18000 DPI. Продемонстрирована четкость на широком диапазоне чувствительности. Срывов курсора и дрожания за время длительного тестирования выявлено не было. В сетевых шутерах с этим манипулятором можно будет заметно повысить точность стрельбы, а также повысить общую эффективность.
Пять массивных ножек обеспечивают контролируемое и легкое скольжение на ковриках с разным типом покрытия. Предлагаются хорошие возможности по изменению веса и общей балансировке, позволяя получить оптимальный хват под свои личные предпочтения.
Форма корпуса удобная. Поддерживаются ладонный и когтевой хваты. Расположение кнопок логичное и быстродоступное. В шутерах пригодится снайперская кнопка, моментально снижающая чувствительность для точного прицеливания.
Итоги по Corsair Nightsword RGBCorsair Nightsword RGB – игровая мышка флагманского уровня с регулировкой веса, дополнительными кнопками, настраиваемой подсветкой и поддержкой программного обеспечения. Нам понравились эргономика, текстурный рисунок на боковых зонах и спинке. И конечно же высокая точность оптического сенсора на широком диапазоне DPI.
Corsair Nightsword RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".