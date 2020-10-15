Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE Online

Тестируемая сегодня игровая мышка Corsair SCIMITAR RGB ELITE, ориентирована на игры жанра MOBA и MMO. Одной из ключевых особенностей стала панель с дополнительными 12 клавишами. Оснащена оптическим сенсором PixArt PMW3391 с возможностью тонкой регулировки уровня чувствительности. За основу взята уже зарекомендовавшее себя решение.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE обзор

Комплектация

Стартовый набор помимо мышки включает шестигранный ключ, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована она в коробку с ярко-желтым оформлением. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Внешний вид

Выполнена в ассиметричном корпусе. Высокая спинка и расположенные под наклоном основные клавиши.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

На левой грани расположена панель Key Slider с 12-клавишами с нанесенной цифровой маркировкой. Расположены они по три в четыре ряда. Каждый четный ряд с текстурным покрытием, упрощающим поиск нужной клавиши.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Панель расположена на металлической направляющей. Ее можно перемещать, для этого предварительно нужно будет расслабить винт с помощью шестигранного ключа.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Так можно будет подобрать оптимальное положение под большой палец. После того как положение выбрано, нужно подтянуть винт.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Сами клавиши расположены с небольшим углублением. Все кнопки подсвечиваются, а также вставка в нише с этой панель.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

С противоположной стороны у Corsair SCIMITAR RGB ELITE прорезиненная накладка с рядом треугольных выступов.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Колесико прокрутки зафиксировано между основными клавишами. Периметр ее подсвечивается. Вращается колесико с внятными тактильными отсечками.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Позади него две дополнительные кнопки, отвечающие за изменение переключение профиля и смены уровня чувствительности. Они также программируемы, как и клавиши на панели Key Slider.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

На основании металлическая пластина. По периметру четыре ножки скольжения с углублениями, упрощающими последующую замену.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

В центре окошко сенсора. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Есть лента-липучка для сбора лишней длины кабеля.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Софт

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Мышка поддерживает управление при помощи общего центра Corsair iCUE. В нем помимо устройств самой компании можно проводить настройку подсветки совместимых решений, например, материнской платы ASUS и всех подключенных к ней 5V и 12V внешних устройств.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Все настройки распределяются по отдельным профилям. Они в последующем хранятся и во встроенной памяти Corsair SCIMITAR RGB ELITE.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Редактор макросов с последующей корректировкой, записанных в библиотеку.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Управление подсветкой. Четыре зоны в отдельности. Предлагается большое количество шаблонов.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Выбор действий для клавиш. Всего можно настроить до 17 кнопок.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Быстрое переключение между эффектами.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Уровни чувствительности. Каждому может быть присвоен свой цвет, для последующего простого определения текущего.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Выставляется высота отрыва, скорость указателя, сглаживание углов.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Проводится калибровка поверхности под используемый коврик.

Тесты

В качестве основных переключателей используются OMRON с ресурсом службы в 50 миллионов кликов. На панели используется решение Kailh. По техническому оснащению нареканий нет. Дополнительные клавиши на этой мышке позволяют распределить все умения и макросы для комфортной игры в World of WarCraft, LineAge, EVE Online.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

В обычных сценариях и работе данная панель может быть также полезна для распределения часто используемых комбинаций в офисном софте, во время монтажа видео и обработке фотографий.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Высокая спинка и ассиметричный корпус. Поддерживаются все основные типы хвата. Вес хорошо сбалансирован по всем осям. Скольжение контролируемо. Напомним, про возможность сдвинуть вперед или назад панель с 12-клавишами. Сенсор Pixart PMW 3391 продемонстрировал высокую точность на широком диапазоне чувствительности.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Итоги по Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair SCIMITAR RGB ELITE станет удачным выбором для любителей Dota 2, World of WarCraft. LineAge, AION, EVE Online, а также других игр с большим количеством умений для персонажа. 17-программируемых клавиш, панель Key Sider с изменяемым положением размещения, высокая надежность, информативная и синхронизируемая подсветка, выверенная эргономика, точный сенсор с шагом регулировки в 1 DPI, а также кабель в защитной оплетке.
Corsair SCIMITAR RGB ELITE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair SCIMITAR RGB ELITE
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