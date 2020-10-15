Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE Online

Тестируемая сегодня игровая мышка Corsair SCIMITAR RGB ELITE, ориентирована на игры жанра MOBA и MMO. Одной из ключевых особенностей стала панель с дополнительными 12 клавишами. Оснащена оптическим сенсором PixArt PMW3391 с возможностью тонкой регулировки уровня чувствительности. За основу взята уже зарекомендовавшее себя решение.

Corsair SCIMITAR RGB ELITE обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Комплектация

Стартовый набор помимо мышки включает шестигранный ключ, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована она в коробку с ярко-желтым оформлением. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик.

Внешний вид

Выполнена в ассиметричном корпусе. Высокая спинка и расположенные под наклоном основные клавиши.

На левой грани расположена панель Key Slider с 12-клавишами с нанесенной цифровой маркировкой. Расположены они по три в четыре ряда. Каждый четный ряд с текстурным покрытием, упрощающим поиск нужной клавиши.

Панель расположена на металлической направляющей. Ее можно перемещать, для этого предварительно нужно будет расслабить винт с помощью шестигранного ключа.

Так можно будет подобрать оптимальное положение под большой палец. После того как положение выбрано, нужно подтянуть винт.

Сами клавиши расположены с небольшим углублением. Все кнопки подсвечиваются, а также вставка в нише с этой панель.

С противоположной стороны у Corsair SCIMITAR RGB ELITE прорезиненная накладка с рядом треугольных выступов.

Колесико прокрутки зафиксировано между основными клавишами. Периметр ее подсвечивается. Вращается колесико с внятными тактильными отсечками.

Позади него две дополнительные кнопки, отвечающие за изменение переключение профиля и смены уровня чувствительности. Они также программируемы, как и клавиши на панели Key Slider.

На основании металлическая пластина. По периметру четыре ножки скольжения с углублениями, упрощающими последующую замену.

В центре окошко сенсора. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Есть лента-липучка для сбора лишней длины кабеля.

Софт

Мышка поддерживает управление при помощи общего центра Corsair iCUE. В нем помимо устройств самой компании можно проводить настройку подсветки совместимых решений, например, материнской платы ASUS и всех подключенных к ней 5V и 12V внешних устройств.

Все настройки распределяются по отдельным профилям. Они в последующем хранятся и во встроенной памяти Corsair SCIMITAR RGB ELITE.

Редактор макросов с последующей корректировкой, записанных в библиотеку.

Управление подсветкой. Четыре зоны в отдельности. Предлагается большое количество шаблонов.

Выбор действий для клавиш. Всего можно настроить до 17 кнопок.

Быстрое переключение между эффектами.

Уровни чувствительности. Каждому может быть присвоен свой цвет, для последующего простого определения текущего.

Выставляется высота отрыва, скорость указателя, сглаживание углов.

Тесты

Проводится калибровка поверхности под используемый коврик.В качестве основных переключателей используются OMRON с ресурсом службы в 50 миллионов кликов. На панели используется решение Kailh. По техническому оснащению нареканий нет. Дополнительные клавиши на этой мышке позволяют распределить все умения и макросы для комфортной игры в World of WarCraft, LineAge, EVE Online.

В обычных сценариях и работе данная панель может быть также полезна для распределения часто используемых комбинаций в офисном софте, во время монтажа видео и обработке фотографий.

Высокая спинка и ассиметричный корпус. Поддерживаются все основные типы хвата. Вес хорошо сбалансирован по всем осям. Скольжение контролируемо. Напомним, про возможность сдвинуть вперед или назад панель с 12-клавишами. Сенсор Pixart PMW 3391 продемонстрировал высокую точность на широком диапазоне чувствительности.

Итоги по Corsair SCIMITAR RGB ELITE

Corsair SCIMITAR RGB ELITE станет удачным выбором для любителей Dota 2, World of WarCraft. LineAge, AION, EVE Online, а также других игр с большим количеством умений для персонажа. 17-программируемых клавиш, панель Key Sider с изменяемым положением размещения, высокая надежность, информативная и синхронизируемая подсветка, выверенная эргономика, точный сенсор с шагом регулировки в 1 DPI, а также кабель в защитной оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".