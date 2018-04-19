Обзор Cougar Minos X5. Игровая мышка с точным сенсором и подсветкой

В наше распоряжение попала игровая мышкаCougar Minos X5, анонсированная немецкой компанией в конце прошлого года. Основана новинка на базе сенсора PixArt PMW 3360 с чувствительностью до 12000 CPI. Помимо этого, заявлены поддержка настраиваемой подсветки, высокий ресурс службы и программируемые клавиши. Немаловажными особенностями стали эргономичный корпус и интегрированный процессор обработки нажатий и действий.

Cougar Minos X5 обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации. К моменту выхода обзора она уже появилась в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 3190 рублей.

Комплектация

В комплекте с манипулятором идут пара сменных ножек, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Собрано все в компактной коробке с темным оформлением и откидной крышкой. С обратной стороны приведена сводная таблица с техническими характеристиками и особенностями работы этой мышки.

Внешний вид

Выполнена Cougar Minos X5 в корпусе с аккуратным дизайном. Форма симметрична, если не брать в расчет отсутствие дополнительных кнопок справа.

Внешние поверхности с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и не выскальзывает из рук.

Справа и слева прорезиненные зоны с мелкоячеистым рисунком. Присутствуют углубления по краям для более надежного хвата.

На спинке подсвечиваемый логотип производителя с RGB-подсветкой. Есть большое количество предустановленных сценариев работы с подсветкой.

Еще одна зона с подсветкой расположена по краям колесика прокрутки. Настраивать две зоны можно в отдельности. Подсветка пригодится не только для внешнего украшения, но и как информативное средство для контроля активного профиля.

Слева пара раздельных дополнительных программируемых кнопок. Расположены они удобно, не требуя изменения хвата для нажатия.

Еще одна кнопка расположена позади колесика прокрутки. Она по умолчанию отвечает за изменение уровня чувствительности.

Вес не регулируется, составляет он тут 88 граммов. Длина корпуса 12 см. Регулировки в этой модели не предусмотрено.

Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов.

Верхнюю часть спинки у Cougar Minos X5 можно снять. Под крышкой расположена зона с подсветкой. Практичную пользу этой конструктивной особенности понять нам не удалось, как вариант, так будет проще удалить накопившиеся загрязнения в ходе длительной эксплуатации.

На нижней поверхности две массивные тефлоновые ножки. Они заменяемые, один набор уже идет в комплекте. По центру окошко сенсора, ниже логотип производителя.

Софт

Подключается мышка при помощи кабеля без дополнительной защитной оплетки. На конце фигурный коннектор.Для управления используется центр управления COUGAR UIX. Есть три профиля для хранения настроек.

В основном окне выставляется четыре уровня чувствительности с отдельными настройками по осям. Задается параметр чувствительности для режима снайпера. Меняется частота опроса сенсора (максимальный – 2000 Гц), калибруется поведение мышки под коврик, выключается угол привязки.

Меняются действия кнопок, есть готовый набор команд. Редактор макросов.

Отдельная вкладка для управления подсветкой в двух зонах в отдельности. Меняются цвета, скорость эффектов, тип эффекта. Задать цвет можно под каждый из четырех уровней чувствительности.

Тесты

Cougar Minos X5 работает с зарекомендовавшим себя оптическим сенсором PixArt PMW3360. Разрешение 12000DPI, ускорение 50G, частота опроса сенсора 2000 Гц, скорость 250 IPS. Мышка отлично справляется с играми различных жанров и рабочими приложениями на обычных и 4К-мониторах. Дрожание курсора и срывы отсутствуют. Её точность позволяет демонстрировать хорошие результаты в сетевых шутерах.

За обработку данных отвечает 32-битный ARM процессор Cortex-M0. Под хранение настроек профилей выделена встроенная память объемом 512 Кбайт. При зажатии кнопки DPI на три секунды, смена чувствительности будет блокирована. Так избегаются случайные нажатия.

По опыту эксплуатации, наиболее удобно мышка подходит под когтевой и ладонный типы хвата. В руке лежит удобно. Времени на адаптацию не требуется. Ход основных кнопок короткий. Шума во время нажатий нет.

Итоги по Cougar Minos X5

Cougar Minos X5 отличная альтернатива мышкам сезона 2018 года, оптимизированных под динамичные игры и киберспортивные состязания. К её сильным сторонам отнесем оптический сенсор с высокой чувствительностью, высокий ресурс службы кнопок, симметричный корпус, встроенную память, программное обеспечение, RGB -подсветку, наличие в комплекте сменных ножек. Не устроить может реализация боковых кнопок.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".