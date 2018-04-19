Обзор Cougar Minos X5. Игровая мышка с точным сенсором и подсветкой

2018-04-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cougar Minos X5; [157]
В наше распоряжение попала игровая мышкаCougar Minos X5, анонсированная немецкой компанией в конце прошлого года. Основана новинка на базе сенсора PixArt PMW 3360 с чувствительностью до 12000 CPI. Помимо этого, заявлены поддержка настраиваемой подсветки, высокий ресурс службы и программируемые клавиши. Немаловажными особенностями стали эргономичный корпус и интегрированный процессор обработки нажатий и действий.

Cougar Minos X5

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации. К моменту выхода обзора она уже появилась в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 3190 рублей.

Cougar Minos X5 обзор

Комплектация

В комплекте с манипулятором идут пара сменных ножек, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Cougar Minos X5

Собрано все в компактной коробке с темным оформлением и откидной крышкой. С обратной стороны приведена сводная таблица с техническими характеристиками и особенностями работы этой мышки.

Cougar Minos X5

Внешний вид

Выполнена Cougar Minos X5 в корпусе с аккуратным дизайном. Форма симметрична, если не брать в расчет отсутствие дополнительных кнопок справа.

Cougar Minos X5

Внешние поверхности с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению следами пальцев и не выскальзывает из рук.

Cougar Minos X5

Справа и слева прорезиненные зоны с мелкоячеистым рисунком. Присутствуют углубления по краям для более надежного хвата.

Cougar Minos X5

На спинке подсвечиваемый логотип производителя с RGB-подсветкой. Есть большое количество предустановленных сценариев работы с подсветкой.

Cougar Minos X5

Еще одна зона с подсветкой расположена по краям колесика прокрутки. Настраивать две зоны можно в отдельности. Подсветка пригодится не только для внешнего украшения, но и как информативное средство для контроля активного профиля.

Cougar Minos X5

Слева пара раздельных дополнительных программируемых кнопок. Расположены они удобно, не требуя изменения хвата для нажатия.

Cougar Minos X5

Еще одна кнопка расположена позади колесика прокрутки. Она по умолчанию отвечает за изменение уровня чувствительности.

Cougar Minos X5

Вес не регулируется, составляет он тут 88 граммов. Длина корпуса 12 см. Регулировки в этой модели не предусмотрено.

Cougar Minos X5

Основные кнопки с переключателями OMRON. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов.

Cougar Minos X5

Верхнюю часть спинки у Cougar Minos X5 можно снять. Под крышкой расположена зона с подсветкой. Практичную пользу этой конструктивной особенности понять нам не удалось, как вариант, так будет проще удалить накопившиеся загрязнения в ходе длительной эксплуатации.

Cougar Minos X5

На нижней поверхности две массивные тефлоновые ножки. Они заменяемые, один набор уже идет в комплекте. По центру окошко сенсора, ниже логотип производителя.

Cougar Minos X5

Подключается мышка при помощи кабеля без дополнительной защитной оплетки. На конце фигурный коннектор.

Софт

Для управления используется центр управления COUGAR UIX. Есть три профиля для хранения настроек.

Cougar Minos X5

В основном окне выставляется четыре уровня чувствительности с отдельными настройками по осям. Задается параметр чувствительности для режима снайпера. Меняется частота опроса сенсора (максимальный – 2000 Гц), калибруется поведение мышки под коврик, выключается угол привязки.

Cougar Minos X5

Меняются действия кнопок, есть готовый набор команд. Редактор макросов.

Cougar Minos X5

Отдельная вкладка для управления подсветкой в двух зонах в отдельности. Меняются цвета, скорость эффектов, тип эффекта. Задать цвет можно под каждый из четырех уровней чувствительности.

Cougar Minos X5

Тесты

Cougar Minos X5 работает с зарекомендовавшим себя оптическим сенсором PixArt PMW3360. Разрешение 12000DPI, ускорение 50G, частота опроса сенсора 2000 Гц, скорость 250 IPS. Мышка отлично справляется с играми различных жанров и рабочими приложениями на обычных и 4К-мониторах. Дрожание курсора и срывы отсутствуют. Её точность позволяет демонстрировать хорошие результаты в сетевых шутерах.

Cougar Minos X5

За обработку данных отвечает 32-битный ARM процессор Cortex-M0. Под хранение настроек профилей выделена встроенная память объемом 512 Кбайт. При зажатии кнопки DPI на три секунды, смена чувствительности будет блокирована. Так избегаются случайные нажатия.

Cougar Minos X5

По опыту эксплуатации, наиболее удобно мышка подходит под когтевой и ладонный типы хвата. В руке лежит удобно. Времени на адаптацию не требуется. Ход основных кнопок короткий. Шума во время нажатий нет.

Cougar Minos X5

Итоги по Cougar Minos X5

Золото. Выбор редакции MegaObzorCougar Minos X5 отличная альтернатива мышкам сезона 2018 года, оптимизированных под динамичные игры и киберспортивные состязания. К её сильным сторонам отнесем оптический сенсор с высокой чувствительностью, высокий ресурс службы кнопок, симметричный корпус, встроенную память, программное обеспечение, RGB -подсветку, наличие в комплекте сменных ножек. Не устроить может реализация боковых кнопок.
Cougar Minos X5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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