Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000

Тестируемая сегодня мышка Cougar Surpassion ST затачивалась под игры в жанре шутеры. Она стала обновлением оригинальной Surpassion, вобрав в себя все удачные решения и дополнив их целым рядом улучшений. Сенсор PixArt PMW3325, настраиваемая чувствительность, эргономичный корпус и трехзонная подсветка.

Cougar Surpassion ST обзор

Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в фирменном ярко-оранжевом цвете. На обратной стороне приведены основные технические характеристики. Комплект включает сменные ножки и документацию.

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе асимметричной формы, рассчитанной под правшей. Эргономичная форма с небольшой высотой спинки.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Основные клавиши визуально отделены от основной части корпуса. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 20 миллионов кликов.

Между кнопками колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. Вращается с внятными тактильными отсечками.

Позади нее кнопка, отвечающая за переключение эффектов подсветки. В памяти доступны как варианты со статичным цветом, так и многоцветные.

Три отдельные зоны. Это логотип на спинке, боковая зона колесика и продольная линяя на основании.

На левой грани Cougar Surpassion ST две дополнительные клавиши. Тут теперь нет резиновой накладки.Сами грани изогнуты, повторяя форму кисти. Вес мышки 96 граммов. Длина корпуса 12 сантиметров.

На основании два отдельных переключателя с наглядными отметками по уровням чувствительности и частоты опроса сенсора. Информативнее, чем простой последовательный перебор ранее.

Тесты

Три тефлоновые ножки. Напомним, в комплекте идут запасные для последующей замены. В центре окошко сенсора. Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. Место выхода кабеля усилено.С официального сайта можно загрузить утилиту, отвечающую за обновление прошивки. Полной поддержки утилиты Cougar UIX System нет. Основными параметрами работы можно управлять с помощью встроенных кнопок.

Регулируется чувствительность: 125, 2500, 500 и 1000 Гц. Выставляется чувствительность: 400, 800, 1600 и 3200 DPI. Подсветка управляется из готовых эффектов.

Итоги по Cougar Surpassion ST

Форма у нее удобная. Cougar Surpassion ST поддерживает все основные типы хватов. Движения контролируемы по всем осям. Сенсор PixArt PMW3325 продемонстрировал высокую точность. Мы за время тестов использовали ее в сетевых шутерах, мышка позволила получить хорошую точность стрельбы и отсутствие задержек во время работы.Cougar Surpassion ST – недорогая игровая мышка под шутеры и MOBA. Удобная форма корпуса, точный сенсор, высокий ресурс переключателей. Помимо этого, регулируемые уровни чувствительности и частоты опроса сенсора, легкий вес, запасные ножки, три зоны с подсветкой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".