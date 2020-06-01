Обзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звуком

Продолжая изучение актуальных звуковых карт, сегодня мы рассмотрим Creative Audigy Rx. С момента ее выхода уже прошло достаточно много времени, но, тем не менее, она остается актуальной и сейчас, предлагая возможность подключения многоканальной аудиосистемы, а также оптический аудиовыход. На момент 2020 года она еще и отличается привлекательной стоимостью.

Комплектация

Так, сейчас ее можно приобрести за 4 560 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Мы собрали актуальные предложения в российских магазинах в таблице.Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. На лицевой стороне присутствует изображение полученной награды. Ниже список ключевых особенностей. Внутри коробки находится в антистатическом пакете.

Комплект включает диск с ПО и набор документации.

Внешний вид

Это внутренняя звуковая карта с интерфейсом PCIe. Относится к полноразмерному типу.

Печатная плата черного цвета. Тут отсутствуют декоративный кожух и элементы с подсветкой.

Все элементы расположены на внутренней стороне печатной платы. На звуковом чипе отсутствует радиатор охлаждения.

На заднюю панель Creative Audigy Rx выведено шесть аудиоразъемов и оптический аудиовыход. Так, к звуковой карте можно будет подключить два отдельных микрофона, отдельные каналы для многоканальной системы. Здесь же предусмотрен аудиовход от проводного источника звука.

Начинка

Дополнительное питание для работы плата не требует. На боковой части выведено гнездо для подключения аудиоразъемов на панели корпуса.За работу звуковой карты отвечает Creative CA10300-IAT LF. Это самый крупный элемент на плате. Задействован цифровой преобразователь CS4382. Поддерживается звук формата 7.1. Заявленное соотношение сигнал/шум составляет 114 дБ. Отдельно отмечается запись звука без задержек. Максимальное качество записи – 24 бит/96 кГц.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Она предлагает детальные настройки по Creative Audigy Rx. Функция онлайн караоке. Выбор типа выхода под наушники и колонки. Здесь же задается частота дискретизации цифрового выхода.

Эквалайзер с расширенными настройками. Применяются предустановленные эффекты. Режим объемного звука. Также на сайте доступна простая утилита для настройки микрофона и использования в режиме караоке. Редактор для записи звука.

Тесты

Мы использовали звуковую карту на системе, работающей на базе операционной системы Windows 10. Распознана без необходимости установки драйвера. Необходимость установки софта условна.

На момент 2020 года она будет актуальна при проведении стрим-трансляций и подготовки музыкального контента. Так к ней подключаются до двух микрофонов, а также музыкальные инструменты или линейный плеер.

Итоги по Creative Audigy Rx

По характеристикам все актуально. Поддерживаются наушники с сопротивлением до 600 Ом. Объемное звучание в играх и фильмах. Отлично раскрывает дорогие наушники.Creative Audigy Rx – пример качественного продукта, сохранившего актуальность в течение длительного времени. Правильная звуковая карта в пару к наушникам с высоким сопротивлением, аудиосистеме с 5.1/7.1 канальным звуком. Тут отсутствуют декоративный обвес и подсветка, но каждый ли готов за это переплачивать?получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".