Обзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звуком

Продолжая изучение актуальных звуковых карт, сегодня мы рассмотрим Creative Audigy Rx. С момента ее выхода уже прошло достаточно много времени, но, тем не менее, она остается актуальной и сейчас, предлагая возможность подключения многоканальной аудиосистемы, а также оптический аудиовыход. На момент 2020 года она еще и отличается привлекательной стоимостью.

Creative Audigy Rx

Так, сейчас ее можно приобрести за 4 560 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Мы собрали актуальные предложения в российских магазинах в таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. На лицевой стороне присутствует изображение полученной награды. Ниже список ключевых особенностей. Внутри коробки находится в антистатическом пакете.

Creative Audigy Rx

Комплект включает диск с ПО и набор документации.

Creative Audigy Rx

Внешний вид

Это внутренняя звуковая карта с интерфейсом PCIe. Относится к полноразмерному типу.

Creative Audigy Rx

Печатная плата черного цвета. Тут отсутствуют декоративный кожух и элементы с подсветкой.

Creative Audigy Rx

Все элементы расположены на внутренней стороне печатной платы. На звуковом чипе отсутствует радиатор охлаждения.

Creative Audigy Rx

На заднюю панель Creative Audigy Rx выведено шесть аудиоразъемов и оптический аудиовыход. Так, к звуковой карте можно будет подключить два отдельных микрофона, отдельные каналы для многоканальной системы. Здесь же предусмотрен аудиовход от проводного источника звука.

Creative Audigy Rx

Дополнительное питание для работы плата не требует. На боковой части выведено гнездо для подключения аудиоразъемов на панели корпуса.

Начинка

За работу звуковой карты отвечает Creative CA10300-IAT LF. Это самый крупный элемент на плате. Задействован цифровой преобразователь CS4382. Поддерживается звук формата 7.1. Заявленное соотношение сигнал/шум составляет 114 дБ. Отдельно отмечается запись звука без задержек. Максимальное качество записи – 24 бит/96 кГц.

Creative Audigy Rx

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Она предлагает детальные настройки по Creative Audigy Rx. Функция онлайн караоке. Выбор типа выхода под наушники и колонки. Здесь же задается частота дискретизации цифрового выхода.

Creative Audigy Rx

Эквалайзер с расширенными настройками. Применяются предустановленные эффекты. Режим объемного звука. Также на сайте доступна простая утилита для настройки микрофона и использования в режиме караоке. Редактор для записи звука.

Creative Audigy Rx

Тесты

Мы использовали звуковую карту на системе, работающей на базе операционной системы Windows 10. Распознана без необходимости установки драйвера. Необходимость установки софта условна.

Creative Audigy Rx

На момент 2020 года она будет актуальна при проведении стрим-трансляций и подготовки музыкального контента. Так к ней подключаются до двух микрофонов, а также музыкальные инструменты или линейный плеер.

Creative Audigy Rx

По характеристикам все актуально. Поддерживаются наушники с сопротивлением до 600 Ом. Объемное звучание в играх и фильмах. Отлично раскрывает дорогие наушники.

Итоги по Creative Audigy Rx

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Audigy Rx – пример качественного продукта, сохранившего актуальность в течение длительного времени. Правильная звуковая карта в пару к наушникам с высоким сопротивлением, аудиосистеме с 5.1/7.1 канальным звуком. Тут отсутствуют декоративный обвес и подсветка, но каждый ли готов за это переплачивать?
Creative Audigy Rx получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Audigy Rx
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