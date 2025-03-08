Bluetooth адаптер с aptX. Обзор Creative BT-W6

Для передачи звука в высоком разрешении до 24 бит 96 кГц с кодеками aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD потребуется поддержка аудиокодека в акустике, так и передающем устройстве. За это отвечает специальный чип. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали подобные гарнитуры, а сегодня рассмотрим Bluetooth-передатчик, позволяющий использовать этот кодек на ноутбуке или настольном ПК.

Creative BT-W6

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с ручкой для переноски. На ней представлены данные по характеристикам и особенностям исполнения. комплект включает руководство пользователя.

Creative BT-W6

Внешний вид

Корпус устройства очень компактен, немногим больше самого разъема. Подключенным не будет ухудшать удобство использования.

Creative BT-W6

Для соединения использует USB-C, удобно как для эксплуатации с ноутбуком, так и настольным ПК. Заметно не выступает за пределы панели разъемов.

Creative BT-W6

На верхней грани логотип бренда и светодиодный индикатор. На боковой стороне механическая кнопка синхронизации.

Creative BT-W6

Помимо этого Creative BT-W6 можно использовать с Nintendo Switch, консолью PlayStation 5. Она запоминает подключенные наушники и синхронизирует связь автоматически.

Creative BT-W6

Из интересных возможностей отметим режим Broadcast, позволяющий с некоторыми совместимыми наушниками, например, Sound Blaster GH7 и Zen Hybrid Pro, соединить сразу несколько гарнитур к одному адаптеру.

Софт

Для MacOS и Windows доступна утилита управления. Этот центр объединяет разную совместимую акустику производителя. В главном окне можно быстро переходить в основные разделы. Проводится актуализация версии прошивки.

Creative BT-W6

В эквалайзере доступна большая библиотека профилей, под разные музыкальные жанры и даже популярные игры. Каждый можно вручную отрегулировать.

Creative BT-W6

Управление технологией Acoustic Engine. Управление объемным звуком, чистотой звучания, басом, умная громкость и интеллектуальное улучшение голоса в фильмах и музыке.

Creative BT-W6

Окно с подключением наушников и динамиков. Запоминает до четырех устройств. Можно включить игровой профиль с низкими задержками. Выбрать приоритет для aptX Lossless и Adaptive.

Creative BT-W6

Отдельные настройки по микрофону.

Creative BT-W6

Тесты

Основное время Creative BT-W6 использовался с Macbook Air. Определился адаптер сразу после подключения. Оптимально установить программное обеспечение для получения всех возможностей. При этом подключить наушники или колонку можно сразу после соединения.

Creative BT-W6

Передает звук без искажений на большом расстоянии. Наушники с поддержкой aptX работали корректно с поддержкой кодека передачи звука с низкими задержками. Отдельно проверили работу с PlayStation 5.

Итоги

Creative BT-W6 – продвинутый Bluetooth-адаптер, позволяющий использовать все возможности наушников и динамиков со звуком до 24-бит 96 кГц, кодеки aptX от Qualcoom, режим Broadcast, канал для микрофона. Компактные размеры, простое подключение с запоминанием до четырех устройств, интерфейс USB-C.
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