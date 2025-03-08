Bluetooth адаптер с aptX. Обзор Creative BT-W6

Для передачи звука в высоком разрешении до 24 бит 96 кГц с кодеками aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD потребуется поддержка аудиокодека в акустике, так и передающем устройстве. За это отвечает специальный чип. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали подобные гарнитуры, а сегодня рассмотрим Bluetooth-передатчик, позволяющий использовать этот кодек на ноутбуке или настольном ПК.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с ручкой для переноски. На ней представлены данные по характеристикам и особенностям исполнения. комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус устройства очень компактен, немногим больше самого разъема. Подключенным не будет ухудшать удобство использования.

Для соединения использует USB-C, удобно как для эксплуатации с ноутбуком, так и настольным ПК. Заметно не выступает за пределы панели разъемов.

На верхней грани логотип бренда и светодиодный индикатор. На боковой стороне механическая кнопка синхронизации.

Помимо этого Creative BT-W6 можно использовать с Nintendo Switch, консолью PlayStation 5. Она запоминает подключенные наушники и синхронизирует связь автоматически.

Софт

Из интересных возможностей отметим режим Broadcast, позволяющий с некоторыми совместимыми наушниками, например, Sound Blaster GH7 и Zen Hybrid Pro, соединить сразу несколько гарнитур к одному адаптеру.Для MacOS и Windows доступна утилита управления. Этот центр объединяет разную совместимую акустику производителя. В главном окне можно быстро переходить в основные разделы. Проводится актуализация версии прошивки.

В эквалайзере доступна большая библиотека профилей, под разные музыкальные жанры и даже популярные игры. Каждый можно вручную отрегулировать.

Управление технологией Acoustic Engine. Управление объемным звуком, чистотой звучания, басом, умная громкость и интеллектуальное улучшение голоса в фильмах и музыке.

Окно с подключением наушников и динамиков. Запоминает до четырех устройств. Можно включить игровой профиль с низкими задержками. Выбрать приоритет для aptX Lossless и Adaptive.

Отдельные настройки по микрофону.

Тесты

Основное время Creative BT-W6 использовался с Macbook Air. Определился адаптер сразу после подключения. Оптимально установить программное обеспечение для получения всех возможностей. При этом подключить наушники или колонку можно сразу после соединения.

Итоги

Передает звук без искажений на большом расстоянии. Наушники с поддержкой aptX работали корректно с поддержкой кодека передачи звука с низкими задержками. Отдельно проверили работу с PlayStation 5.Creative BT-W6 – продвинутый Bluetooth-адаптер, позволяющий использовать все возможности наушников и динамиков со звуком до 24-бит 96 кГц, кодеки aptX от Qualcoom, режим Broadcast, канал для микрофона. Компактные размеры, простое подключение с запоминанием до четырех устройств, интерфейс USB-C.