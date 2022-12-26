Обзор Creative STAGE 360. Саундбар с Dolby Atmos и HDMI ARC…

Комплект ее включает оптический кабель, два силовых кабеля с разным типом вилки, съемные ножки, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.
Выполнен корпус из сабвуфера из МДФ черного цвета. На его лицевой стороне отверстие фазоинвертора, низкочастотный излучатель на боковой грани. Предполагается вертикальное размещение на ровной поверхности.
Звуковая панель с традиционным оформлением. Габариты ее составляют 565×88×75 мм. Основная часть корпуса с металлической сеткой черного цвета.
По центру лицевой панели LED-дисплей, отображающий текущий источник воспроизведения. Рядом светодиодный индикатор.
Панель управления у Creative STAGE 360 на верхней грани. Тут четыре механические кнопки, отвечающие за переключение источника, переключение треков и изменение громкости.
Также в комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок. Компактное исполнение.
Предполагается горизонтальное размещение на двух прорезиненных ножках. Также в комплекте идут накладки, изменяющие угол наклона.
В центральной части панель с разъемами. Здесь выход на сабвуфер, оптический вход, сервисный USB, HDMI ARC и два HDMI 2.0. Кабель питания у нее съемный.
Подключить источник изображения можно будет несколькими способами. Совместимые устройства, например, PlayStation и Xbox можно подключить к телевизору, а телевизор HDMI кабелем к саундбару. Те устройства, которые не поддерживают HDMI ARC, можно подключать напрямую через акустику, а уже ее к телевизору. Помимо этого, доступен оптический аудиовход и модуль Bluetooth 5.1 с кодеком SBC.
Есть несколько пресетов эквалайзера: музыка, кино, ночной и широкий. За воспроизведение в ней отвечает группа динамиков, состоящая из двух полнодиапазонных излучателей и одного низкочастотного. Звук детализирован на широком диапазоне частот. Басы выдает с заметным давлением. Есть середина и детализированные верхи. Лучше раскрывается при выборе уровня громкости выше среднего, это же касается ощущения объема, который тут реализован еще и поддержкой Dolby Atmos.
Мы использовали этот саундбар с консолью PlayStation 5, играли в Ratchet&Clank Rift Apart, Mortal Kombat 11 и Callisto Protocol. Звучит отлично, есть эффект погружения и ощущение объема.