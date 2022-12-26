Обзор Creative STAGE 360. Саундбар с Dolby Atmos и HDMI ARC

Изучаемый сегодня саундбар Creative STAGE 360 поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos, позволяющую погрузиться в игры, фильмы и музыку. Важным изменением в рамках этой серии стало появление HDMI ARC, а также сквозного подключения источников изображения через два HDMI 2.0. Помимо этого поддерживает Bluetooth и оснащена группой динамиков с мощностью 250 Вт.

Creative STAGE 360

Комплектация

Покупатель получает его упакованным в коробку с изображением системы, поддерживаемым технологиям и данными по техническим характеристикам.

Creative STAGE 360

Комплект ее включает оптический кабель, два силовых кабеля с разным типом вилки, съемные ножки, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative STAGE 360

Creative STAGE 360 обзор

Внешний вид

Акустическая система состоит из саундбара и сабвуфера, соединяемого с системой при помощи кабеля длиной 2 метра. Разместить его можно будет на удалении.

Creative STAGE 360

Выполнен корпус из сабвуфера из МДФ черного цвета. На его лицевой стороне отверстие фазоинвертора, низкочастотный излучатель на боковой грани. Предполагается вертикальное размещение на ровной поверхности.

Creative STAGE 360

Звуковая панель с традиционным оформлением. Габариты ее составляют 565×88×75 мм. Основная часть корпуса с металлической сеткой черного цвета.

Creative STAGE 360

По центру лицевой панели LED-дисплей, отображающий текущий источник воспроизведения. Рядом светодиодный индикатор.

Creative STAGE 360

Панель управления у Creative STAGE 360 на верхней грани. Тут четыре механические кнопки, отвечающие за переключение источника, переключение треков и изменение громкости.

Creative STAGE 360

Также в комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок. Компактное исполнение.

Creative STAGE 360

Предполагается горизонтальное размещение на двух прорезиненных ножках. Также в комплекте идут накладки, изменяющие угол наклона.

Creative STAGE 360

В центральной части панель с разъемами. Здесь выход на сабвуфер, оптический вход, сервисный USB, HDMI ARC и два HDMI 2.0. Кабель питания у нее съемный.

Creative STAGE 360

Тесты

Основной сценарий для любого саундбара — это работа в паре с телевизором. Габариты Creative STAGE 360 позволяют разместить его в пространстве между ножками или на тумбе. Встроенных монтажных отверстий для крепежа на стену не предусмотрено. Данная система поддерживает HDMI ARC с обратным управлением, она будет включаться и выключаться вместе с телевизором.

Creative STAGE 360

Подключить источник изображения можно будет несколькими способами. Совместимые устройства, например, PlayStation и Xbox можно подключить к телевизору, а телевизор HDMI кабелем к саундбару. Те устройства, которые не поддерживают HDMI ARC, можно подключать напрямую через акустику, а уже ее к телевизору. Помимо этого, доступен оптический аудиовход и модуль Bluetooth 5.1 с кодеком SBC.

Creative STAGE 360

Есть несколько пресетов эквалайзера: музыка, кино, ночной и широкий. За воспроизведение в ней отвечает группа динамиков, состоящая из двух полнодиапазонных излучателей и одного низкочастотного. Звук детализирован на широком диапазоне частот. Басы выдает с заметным давлением. Есть середина и детализированные верхи. Лучше раскрывается при выборе уровня громкости выше среднего, это же касается ощущения объема, который тут реализован еще и поддержкой Dolby Atmos.

Creative STAGE 360

Мы использовали этот саундбар с консолью PlayStation 5, играли в Ratchet&Clank Rift Apart, Mortal Kombat 11 и Callisto Protocol. Звучит отлично, есть эффект погружения и ощущение объема.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative STAGE 360 – лучший саундбар для игровых консолей PlayStation и Xbox. При этом наличие дополнительных HDMI 2.0 дает возможность подключать плееры, приставки, а также ПК. Детализированный и объемный звук, Dolby Atmos, современный набор разъемов, поддержка Bluetooth 5.0, высокая мощность, пульт ДУ. Не устроить может отсутствие возможности фиксации на стене.
Creative STAGE 360 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор Creative STAGE 360. Саундбар с Dolby Atmos и HDMI ARC…
Изучаемый сегодня саундбар Creative STAGE 360 поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos, позвол…
Обзор SVEN 450. Недорогой саундбар с Bluetooth и подсветкой…
Изучаемую сегодня акустику SVEN 450, выполненную в формате саундбара, можно использовать с различными тип…
Обзор BBK BTA604. Стильная портативная колонка с MP3, FM и B…
Приближаются новогодние праздники и это хорошее время порадовать как близких, так и себя приятными подарк…
Обзор SVEN SPS-509. Недорогие колонки для ноутбука в корпусе…
Не так давно мы рассматривали колонки SVEN 370, получающие питание че…
Обзор SVEN PS-55. Недорогая портативная колонка с многоцветн…
Приближается череда новогодних праздников и ожидаемо начнется поиск новогодних подарков для близких, одни…
Обзор Rombica mysound Tito BT-S052. Портативная колонка для …
Изучаемая сегодня портативная колонка Rombica mysound Tito заметно выделяется на фоне традиционного внешн…
Обзор SVEN PS-260. Портативная колонка с яркой подсветкой…
Портативная колонка SVEN PS-260 получила оригинальное внешнее исполнение с полупрозрачной боковой поверхн…
Обзор Яндекс Станция 2. По-настоящему умная колонка для дома…
Так как Яндекс Станция 2 это умная колонка, то предел ее возможностей с выходом каждого нового обновления…
Обзор ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX. Виниловый проигрыватель для ценителей настоящего звукаОбзор ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX. Виниловый проигрыватель для ценителей настоящего звука
Обзор SVEN 410. Недорогая акустика для игрового ноутбукаОбзор SVEN 410. Недорогая акустика для игрового ноутбука
Обзор BBK BTA604. Стильная портативная колонка с MP3, FM и BluetoothОбзор BBK BTA604. Стильная портативная колонка с MP3, FM и Bluetooth
Обзор Creative T60. Акустика 2.0 с BasXPort, Clear Dialog и Surround от Sound BlasterОбзор Creative T60. Акустика 2.0 с BasXPort, Clear Dialog и Surround от Sound Blaster
Обзор SVEN 450. Недорогой саундбар с Bluetooth и подсветкойОбзор SVEN 450. Недорогой саундбар с Bluetooth и подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor