Обзор Creative STAGE 360. Саундбар с Dolby Atmos и HDMI ARC…

Изучаемый сегодня саундбар Creative STAGE 360 поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos, позволяющую погрузиться в игры, фильмы и музыку. Важным изменением в рамках этой серии стало появление HDMI ARC, а также сквозного подключения источников изображения через два HDMI 2.0. Помимо этого поддерживает Bluetooth и оснащена группой динамиков с мощностью 250 Вт.

Комплектация

Покупатель получает его упакованным в коробку с изображением системы, поддерживаемым технологиям и данными по техническим характеристикам.

Комплект ее включает оптический кабель, два силовых кабеля с разным типом вилки, съемные ножки, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative STAGE 360 обзор

Внешний вид

Акустическая система состоит из саундбара и сабвуфера, соединяемого с системой при помощи кабеля длиной 2 метра. Разместить его можно будет на удалении.

Выполнен корпус из сабвуфера из МДФ черного цвета. На его лицевой стороне отверстие фазоинвертора, низкочастотный излучатель на боковой грани. Предполагается вертикальное размещение на ровной поверхности.

Звуковая панель с традиционным оформлением. Габариты ее составляют 565×88×75 мм. Основная часть корпуса с металлической сеткой черного цвета.

По центру лицевой панели LED-дисплей, отображающий текущий источник воспроизведения. Рядом светодиодный индикатор.

Панель управления у Creative STAGE 360 на верхней грани. Тут четыре механические кнопки, отвечающие за переключение источника, переключение треков и изменение громкости.

Также в комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок. Компактное исполнение.

Предполагается горизонтальное размещение на двух прорезиненных ножках. Также в комплекте идут накладки, изменяющие угол наклона.

В центральной части панель с разъемами. Здесь выход на сабвуфер, оптический вход, сервисный USB, HDMI ARC и два HDMI 2.0. Кабель питания у нее съемный.

Тесты

Основной сценарий для любого саундбара — это работа в паре с телевизором. Габариты Creative STAGE 360 позволяют разместить его в пространстве между ножками или на тумбе. Встроенных монтажных отверстий для крепежа на стену не предусмотрено. Данная система поддерживает HDMI ARC с обратным управлением, она будет включаться и выключаться вместе с телевизором.

Подключить источник изображения можно будет несколькими способами. Совместимые устройства, например, PlayStation и Xbox можно подключить к телевизору, а телевизор HDMI кабелем к саундбару. Те устройства, которые не поддерживают HDMI ARC, можно подключать напрямую через акустику, а уже ее к телевизору. Помимо этого, доступен оптический аудиовход и модуль Bluetooth 5.1 с кодеком SBC.

Есть несколько пресетов эквалайзера: музыка, кино, ночной и широкий. За воспроизведение в ней отвечает группа динамиков, состоящая из двух полнодиапазонных излучателей и одного низкочастотного. Звук детализирован на широком диапазоне частот. Басы выдает с заметным давлением. Есть середина и детализированные верхи. Лучше раскрывается при выборе уровня громкости выше среднего, это же касается ощущения объема, который тут реализован еще и поддержкой Dolby Atmos.

Итоги

Мы использовали этот саундбар с консолью PlayStation 5, играли в Ratchet&Clank Rift Apart, Mortal Kombat 11 и Callisto Protocol. Звучит отлично, есть эффект погружения и ощущение объема.Creative STAGE 360 – лучший саундбар для игровых консолей PlayStation и Xbox. При этом наличие дополнительных HDMI 2.0 дает возможность подключать плееры, приставки, а также ПК. Детализированный и объемный звук, Dolby Atmos, современный набор разъемов, поддержка Bluetooth 5.0, высокая мощность, пульт ДУ. Не устроить может отсутствие возможности фиксации на стене.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".