Обзор Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000). Лучшая звуковая карта для стримера?

Средняя стоимость на начало ноября составляет 16 500 рублей.
Сама форма и габариты не создают проблем с поиском места под ее размещение на рабочем столе. Например, можно разместить под монитором.
Для удобства управления и свободного подключения интерфейсных кабелей расположена она под углом. В тыльной части расположена ножка продольной формы.
Набор элементов включает два круговых регулятора. Левый управляет громкостью, правый меняет баланс между игрой и чатом (баланс между двумя источниками). Риска подсвечивается.
Снизу ряд из четырех программируемых кнопок. Здесь же механический тумблер микрофона с подсвечиваемой индикацией.
В центре регулятор, управляющий режимами работы. Сами режимы выведены в виде пяти кнопок с индикацией.
Есть цифровой дисплей, с помощью которого можно наглядно контролировать текущий уровень. Кнопка SXFI, в Creative Sound Blaster GC7 с помощью цветов отображаются режимы работы этой фирменной технологии (зеленый – включен, синяя – Battle Mode, оранжевая – выключено, красная – синхронизация профиля со смартфоном).
На передней грани четыре индикатора для отображения источника звука и активной работы Dolby Audio Decoder. Правее вход для микрофона и выход на наушники.
Основной набор интерфейсов скрывается с тыльной стороны. Тут линейный выход и линейный вход, переключатель усилителя, оптические вход и выход, USB-C, переключатель типа управляющего устройства (ПК, консоль или телефон). Механический тумблер питания.
В зависимости от источника звука можно подавать звук через AUX, USB-C, оптический вход. Во всех сценариях разъем USB-C всегда должен получать питание, встроенного аккумулятора у звуковой карты нет.
В схемотехнике используется четырехъядерный SB-Axx1 SBXA3E3 N83NHZ и два звуковых процессора X-Fi Ultra DSP CUDSP600-B0W8NBC. Используется ЦАП AKM4377 и Cirrcus Logic CS5381 с 24-бит, 192 кГц. Четыре усилителя TL08.
Прямые видеотрансляции и съемка контента для социальных сетей с помощью смартфонов и планшетов набирают популярность, и вместе с этим растут требования к качеству контента. Не удивительно, что производитель предусмотрел программное обеспечение для телефона и режим беспроводного подключения к нему с помощью модуля Bluetooth LE.
С помощью него проводится сканирование головы и уха. Этот профиль в последующем используется для персонализации звука.
Также в ней можно выбрать и провести настройки звуковой карты дистанционно по Bluetooth.
Во вкладке «Звуковые режимы» выводятся регуляторы для динамиков и наушников. Под разный тип устройств можно задать свой уровень.
«Acoustic Engine» - выставляют уровни для параметров улучшения звука и его обработки.
Эквалайзер с набором готовых пресетов и ручной корректировкой.
«CrystalVoice» - управление микрофоном, шумоподавление, изменение голоса и эквалайзер для микрофона.
«Scout Mode,» - фирменная технология, которая акцентирует внимание на шагах, перезарядке оружия и мельчайших движениях в играх. Ее можно включать горячей комбинацией
Управление разъемами в отдельности.
«Super X-Fi» - персонализированное звучание на основе данных формы головы и ушей. Для работы нужно загрузить профиль.
Управляются пользовательские кнопки с четырьмя настраиваемыми режимами для каждого.
Данная звуковая карта поддерживает наушники с высоким сопротивлением. Есть заметная и очевидная разница в сравнении со встроенными в материнские платы звуковыми трактами. Повышается детализация и насыщенность звуковой сцены. Хорошо себя показала в играх, улучшив позиционирование противников.
И, конечно же, микрофон, достигается высокая четкость передачи голоса и эффективная фильтрация помех в помещении. Единственное, что хотелось бы видеть, это встроенный разъем 6.3 мм. Для примера приведем ролик с демонстрацией возможностей настройки обработки.