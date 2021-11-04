Обзор Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000). Лучшая звуковая карта для стримера?

Тестируемая сегодня звуковая карта Creative Sound Blaster GC7 ориентирована на креаторов, стимеров и тех, кому важно получение высокого качества звука. Выполнена она в формате микшерской панели с программируемыми клавишами и регуляторами, позволяя управлять микрофоном и источниками звука, не сворачивая экран и не отвлекаясь от работы. Она внешняя, для подключения требуется USB, обеспечивающий поддержку разных платформ и форматов устройств.

Комплектация

Средняя стоимость на начало ноября составляет 16 500 рублей.Упакована в коробку с изображением и данными по поддерживаемым технологиям и совместимым платформам. Комплект включает оптический кабель, аудиокабель, USB-C кабель, руководство пользователя.

Creative Sound Blaster GC7 обзор

Внешний вид

Корпус собран из пластика черного цвета. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению следами пальцев, это важно с учетом того, что предполагается частое взаимодействие с элементами управления.

Сама форма и габариты не создают проблем с поиском места под ее размещение на рабочем столе. Например, можно разместить под монитором.

Для удобства управления и свободного подключения интерфейсных кабелей расположена она под углом. В тыльной части расположена ножка продольной формы.

Набор элементов включает два круговых регулятора. Левый управляет громкостью, правый меняет баланс между игрой и чатом (баланс между двумя источниками). Риска подсвечивается.

Снизу ряд из четырех программируемых кнопок. Здесь же механический тумблер микрофона с подсвечиваемой индикацией.

В центре регулятор, управляющий режимами работы. Сами режимы выведены в виде пяти кнопок с индикацией.

Есть цифровой дисплей, с помощью которого можно наглядно контролировать текущий уровень. Кнопка SXFI, в Creative Sound Blaster GC7 с помощью цветов отображаются режимы работы этой фирменной технологии (зеленый – включен, синяя – Battle Mode, оранжевая – выключено, красная – синхронизация профиля со смартфоном).

На передней грани четыре индикатора для отображения источника звука и активной работы Dolby Audio Decoder. Правее вход для микрофона и выход на наушники.

Основной набор интерфейсов скрывается с тыльной стороны. Тут линейный выход и линейный вход, переключатель усилителя, оптические вход и выход, USB-C, переключатель типа управляющего устройства (ПК, консоль или телефон). Механический тумблер питания.

В зависимости от источника звука можно подавать звук через AUX, USB-C, оптический вход. Во всех сценариях разъем USB-C всегда должен получать питание, встроенного аккумулятора у звуковой карты нет.

Софт для смартфона

В схемотехнике используется четырехъядерный SB-Axx1 SBXA3E3 N83NHZ и два звуковых процессора X-Fi Ultra DSP CUDSP600-B0W8NBC. Используется ЦАП AKM4377 и Cirrcus Logic CS5381 с 24-бит, 192 кГц. Четыре усилителя TL08.

Прямые видеотрансляции и съемка контента для социальных сетей с помощью смартфонов и планшетов набирают популярность, и вместе с этим растут требования к качеству контента. Не удивительно, что производитель предусмотрел программное обеспечение для телефона и режим беспроводного подключения к нему с помощью модуля Bluetooth LE.

С помощью него проводится сканирование головы и уха. Этот профиль в последующем используется для персонализации звука.

Софт для ПК

Также в ней можно выбрать и провести настройки звуковой карты дистанционно по Bluetooth.Для ноутбуков и ПК доступно бесплатное приложение Creative App. В ее главном окне выводится изображение карты. Кнопки выбора эффектов звука, Super X-Fi, Acoustic Engine, эквалайзера, CrystalVoice, Scout Mode, декодер, микшер, пользовательских режимов.

Во вкладке «Звуковые режимы» выводятся регуляторы для динамиков и наушников. Под разный тип устройств можно задать свой уровень.

«Acoustic Engine» - выставляют уровни для параметров улучшения звука и его обработки.

Эквалайзер с набором готовых пресетов и ручной корректировкой.

«CrystalVoice» - управление микрофоном, шумоподавление, изменение голоса и эквалайзер для микрофона.

«Scout Mode,» - фирменная технология, которая акцентирует внимание на шагах, перезарядке оружия и мельчайших движениях в играх. Ее можно включать горячей комбинацией

Управление разъемами в отдельности.

«Super X-Fi» - персонализированное звучание на основе данных формы головы и ушей. Для работы нужно загрузить профиль.

Тесты

Управляются пользовательские кнопки с четырьмя настраиваемыми режимами для каждого.Основное время Creative Sound Blaster GC7 использовалась с ПК. Использовали для сетевых игр, проведения стриминговых трансляций и записи аудиодорожек для видеороликов.

Данная звуковая карта поддерживает наушники с высоким сопротивлением. Есть заметная и очевидная разница в сравнении со встроенными в материнские платы звуковыми трактами. Повышается детализация и насыщенность звуковой сцены. Хорошо себя показала в играх, улучшив позиционирование противников.

Тест микрофона Creative Sound Blaster GC7

Итоги

И, конечно же, микрофон, достигается высокая четкость передачи голоса и эффективная фильтрация помех в помещении. Единственное, что хотелось бы видеть, это встроенный разъем 6.3 мм. Для примера приведем ролик с демонстрацией возможностей настройки обработки.Creative Sound Blaster GC7 решает сразу ряд задач, среди которых удобный способ управления звуком при проведении стриминговых трансляций, повышение качества голоса, микширование разных источников, вывод звука на наушники и акустику, включая модели с высоким сопротивлением. Программное обеспечение для носимых устройств, стационарный софт с подробными настройками, быстрое переключение между профилями, LCD-дисплей. К условным минусам отнесем отсутствие разъема 6.3 мм под микрофон.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".