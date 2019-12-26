Обзор Creative Sound Blaster X3. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi

Сегодня героем нашего обзора будет звуковая карта Creative Sound Blaster X3 с технологией Super X-Fi. Это универсальное решение, использующее для подключения USB. Данная звуковая карта воссоздает многоколоночную аудиосистему в наушниках, подстраиваясь индивидуально под пользователя. В компактном форм-факторе предлагается 7.1-канальный ЦАП с поддержкой 32 бит /192 кГц.

Creative Sound Blaster X3 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 9990 ₽. Её уже можно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется звуковая карта в коробке из плотного картона со списком её особенностей и подробными характеристиками. Комплект включает документацию и кабель подключения к ПК.

Внешний вид

Выполнена звуковая карта в корпусе из черного пластика. Форма в виде квадрата с закругленными углами.

На крышке массивный регулятор громкости. Его периметр подсвечивается, сигнализируя о типе регулировки. Зеленый – баланс, красная – усиление микрофона, синяя – громкость воспроизведение.

Ниже три кнопки управления Creative Sound Blaster X3. Они отвечают за переключение регулировки, а также активации режимов. Для упрощения каждая из них подписана.

На лицевой панели выведены два аудиоразъема. Один из них для подключения наушников, второй для микрофона.

Основной набор разъемов расположен на боковой грани. Тут линейные выходы под подключение многоканальной системы, линейный вход, оптический выход. Питание и подключение проводится через USB.

Софт

На основании помимо наклейки с данными четыре ножки, предотвращающие скольжение по рабочей поверхности.Для детальной настройки потребуется загрузка утилиты Sound Blaster Command. Проведена локализация под русскоязычных пользователей. В главном окне предлагаются готовые SBX-профили под игры, музыку и фильмы.

Выбираются регулировки объемного звука, громкости голоса, низких частот.

Активируется функция Super X-Fi с выбором профиля. Пользователь сможет отсканировать форму ушей и головы. После авторизации выводится список совместимых наушников.

Доступен детализированный эквалайзер для Creative Sound Blaster X3. В последующем можно будет быстро переключаться между ними.

Выбирается тип подключаемых устройств. Это могут быть многоканальные колонки, наушники с выбором степени усиления. Качество звука и фильтры.

Детальные настройки для микрофона. Функция изменения голоса пользователей.

Функция Scout Mode с улучшением позиционирования в шутерах и играх. Активировать можно по нажатию на клавишу.

Технология Dolby Atom для кодирования в объемный звук высокого качества по оптическому аудиовыходу.

Общие настройки самой звуковой карты.

Тесты

Creative Sound Blaster X3 мы тестировали как с наушниками изначально предлагающими звук Super X-Fi, так и совместимыми гарнитурами из тех, что у нас были под рукой в редакции. Конечно, основной и заметный эффект был по гарнитурам без аппаратного Super X-Fi. По ним качество заметно преображается, добавляется объемность и реалистичность. Большой плюс касается в возможности получения этого звучания в ранее приобретенных проводных наушниках, среди которых есть немало доступных вариантов.

Также сама звуковая карта поддерживает звук в высоком качестве 32 бит /192 кГц, раскрывая даже топовые модели. Звучание детально настраивается, он сбалансирован на широком диапазоне частот. Подбирается оптимальная звуковая сцена под музыку, фильмы и игры. Спецэффекты на высоком уровне.

Итоги по Creative Sound Blaster X3

Использовать можно не только с ноутбуками и настольными компьютерами, но и любыми устройствами оснащенными проводным аудиовыход. Это могут быть и игровые консоли Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch.Creative Sound Blaster X3 – внешняя звуковая карта в актуальном варианте исполнения, предлагающая шикарное звучание технологии Super X-Fi. К плюсам отнесем удобное управление, программное обеспечение с широким набором настроек, набор разъемов под разные типы проводного подключения, совместимость с разного рода платформ, 32 бит /192 кГц, компактные габариты и аккуратный внешний вид. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".