Обзор Creative Sound Blaster X3. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi

2019-12-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Sound Blaster X3; [306]
Сегодня героем нашего обзора будет звуковая карта Creative Sound Blaster X3 с технологией Super X-Fi. Это универсальное решение, использующее для подключения USB. Данная звуковая карта воссоздает многоколоночную аудиосистему в наушниках, подстраиваясь индивидуально под пользователя. В компактном форм-факторе предлагается 7.1-канальный ЦАП с поддержкой 32 бит /192 кГц.

Creative Sound Blaster X3

Рекомендованная стоимость составляет 9990 ₽. Её уже можно приобрести в российских магазинах.

Creative Sound Blaster X3 обзор

Комплектация

Поставляется звуковая карта в коробке из плотного картона со списком её особенностей и подробными характеристиками. Комплект включает документацию и кабель подключения к ПК.

Creative Sound Blaster X3

Внешний вид

Выполнена звуковая карта в корпусе из черного пластика. Форма в виде квадрата с закругленными углами.

Creative Sound Blaster X3

На крышке массивный регулятор громкости. Его периметр подсвечивается, сигнализируя о типе регулировки. Зеленый – баланс, красная – усиление микрофона, синяя – громкость воспроизведение.

Creative Sound Blaster X3

Ниже три кнопки управления Creative Sound Blaster X3. Они отвечают за переключение регулировки, а также активации режимов. Для упрощения каждая из них подписана.

Creative Sound Blaster X3

На лицевой панели выведены два аудиоразъема. Один из них для подключения наушников, второй для микрофона.

Creative Sound Blaster X3

Основной набор разъемов расположен на боковой грани. Тут линейные выходы под подключение многоканальной системы, линейный вход, оптический выход. Питание и подключение проводится через USB.

Creative Sound Blaster X3

На основании помимо наклейки с данными четыре ножки, предотвращающие скольжение по рабочей поверхности.

Софт

Для детальной настройки потребуется загрузка утилиты Sound Blaster Command. Проведена локализация под русскоязычных пользователей. В главном окне предлагаются готовые SBX-профили под игры, музыку и фильмы.

Creative Sound Blaster X3

Выбираются регулировки объемного звука, громкости голоса, низких частот.

Creative Sound Blaster X3

Активируется функция Super X-Fi с выбором профиля. Пользователь сможет отсканировать форму ушей и головы. После авторизации выводится список совместимых наушников.

Creative Sound Blaster X3

Доступен детализированный эквалайзер для Creative Sound Blaster X3. В последующем можно будет быстро переключаться между ними.

Creative Sound Blaster X3

Выбирается тип подключаемых устройств. Это могут быть многоканальные колонки, наушники с выбором степени усиления. Качество звука и фильтры.

Creative Sound Blaster X3

Детальные настройки для микрофона. Функция изменения голоса пользователей.

Creative Sound Blaster X3

Функция Scout Mode с улучшением позиционирования в шутерах и играх. Активировать можно по нажатию на клавишу.

Creative Sound Blaster X3

Технология Dolby Atom для кодирования в объемный звук высокого качества по оптическому аудиовыходу.

Creative Sound Blaster X3

Общие настройки самой звуковой карты.

Creative Sound Blaster X3

Тесты

Creative Sound Blaster X3 мы тестировали как с наушниками изначально предлагающими звук Super X-Fi, так и совместимыми гарнитурами из тех, что у нас были под рукой в редакции. Конечно, основной и заметный эффект был по гарнитурам без аппаратного Super X-Fi. По ним качество заметно преображается, добавляется объемность и реалистичность. Большой плюс касается в возможности получения этого звучания в ранее приобретенных проводных наушниках, среди которых есть немало доступных вариантов.

Creative Sound Blaster X3

Также сама звуковая карта поддерживает звук в высоком качестве 32 бит /192 кГц, раскрывая даже топовые модели. Звучание детально настраивается, он сбалансирован на широком диапазоне частот. Подбирается оптимальная звуковая сцена под музыку, фильмы и игры. Спецэффекты на высоком уровне.

Creative Sound Blaster X3

Использовать можно не только с ноутбуками и настольными компьютерами, но и любыми устройствами оснащенными проводным аудиовыход. Это могут быть и игровые консоли Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Итоги по Creative Sound Blaster X3

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound Blaster X3 – внешняя звуковая карта в актуальном варианте исполнения, предлагающая шикарное звучание технологии Super X-Fi. К плюсам отнесем удобное управление, программное обеспечение с широким набором настроек, набор разъемов под разные типы проводного подключения, совместимость с разного рода платформ, 32 бит /192 кГц, компактные габариты и аккуратный внешний вид. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.
Creative Sound Blaster X3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Creative Sound Blaster X3
Умный дисплей Xiaomi Mi AI Touchscreen S...
Умный дисплей Xiaomi Mi AI Touchscreen SАвторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился живыми фотографиями умного дисплея Xiaomi Mi AI Touchscreen S...
Выпущен телефон INOI 104 для дома и офи...
Выпущен телефон INOI 104 для дома и офиСегодня рынок телефонов для дома и офиса, пополнился аппаратом INOI 104, который был оценен в 990 рублей....
Процессор Intel Core i3-10300 окажется н...
Процессор Intel Core i3-10300 окажется нВ сети появились подробности о процессорах Intel Comet Lake, анонс которых может состояться на выставке C...
Смартфон Huawei Mate X2 на Kirin 1000 вы...
Смартфон Huawei Mate X2 на Kirin 1000 выКак известно, складной смартфон Huawei Mate X уже доступен для покупки, но ограниченным тиражом. Ранее ст...
Стала известна скорость загрузки Meizu 1...
Стала известна скорость загрузки Meizu 1Недавно компания Meizu Technology объявила о том, что топовый смартфон Meizu 17 станет первой моделью на ...
Опубликованы живые фото флагмана Oppo Re...
Опубликованы живые фото флагмана Oppo ReВ сети появились живые фотографии, которые позволяют оценить дизайн только что представленного флагманско...
Флагманский смартфон Meizu Zero 2 выпуст...
Флагманский смартфон Meizu Zero 2 выпустСетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Meizu Zero 2, выход которого ожидается...
Oppo Reno3 Pro получил 90-герцовый экран...
Oppo Reno3 Pro получил 90-герцовый экранКомпания Oppo представила смартфон Reno3 Pro 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей пято...


Обзор Creative Sound Blaster X3. Внешняя звуковая карта с Super X-FiОбзор Creative Sound Blaster X3. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi
Обзор NAVITEL R600 GPS. Автомобильный видеорегистратор с GPS-оповещениемОбзор NAVITEL R600 GPS. Автомобильный видеорегистратор с GPS-оповещением
Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункциональный нож для выживанияОбзор VICTORINOX HUNTER. Многофункциональный нож для выживания
Обзор ViewSonic XG350R-C. Бескомпромиссный игровой монитор на 35 дюймовОбзор ViewSonic XG350R-C. Бескомпромиссный игровой монитор на 35 дюймов
Обзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной коронойОбзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной короной
Предварительный обзор Thermaltake S300 T...
Предварительный обзор Thermaltake S300 TДавайте поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит строго, но при этом обладает всеми преим...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка врем...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка времСамое время перед праздниками скачать интересную мобильную игру, которая не только развлекает, но и немно...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский ар...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский арСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию перочинный нож компании VICTORINOX, который идеально под...
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor