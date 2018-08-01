Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018

2018-08-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Sound BlasterX AE-5; [162]
Как не удивительно, но с ростом популярности онлайн-игр растут и требования к используемой периферии, в особенности это касается жанра шутеров, в которых от игрока требуется быстрая реакция и детальный контроль происходящего. Это же касается и звучания, возможность позиционирования расположения врагов дает весомое преимущество. Нас очень часто в тестах наушников спрашивают о звуковых картах, именно они позволяют раскрыть весь потенциал, заложенный в носимой и настольной акустике.

Creative Sound BlasterX AE-5

Последние протестированные в «Лаборатории» звуковые карты, были выполнены в портативном формате, подключающиеся к свободному USB, тестируемая сегодня новинка Creative Sound BlasterX AE-5 устанавливается в PCIe-слот материнской платы. К моменту публикации ее продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Creative Sound BlasterX AE-5 обзор

Комплектация

Поставляется звуковая карта в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Изучив информацию на ней, можно будет составить представление по её преимуществам и особенностям работы. Комплект помимо карты, включает светодиодную ленту, кабель для её подключения, набор документации.

Creative Sound BlasterX AE-5

Внешний вид

Компания следует общему тренду, внедрив подсветку в корпус звуковой карты. RGB подсветка на боковой стороне корпуса, крышке и внутренней части.

Creative Sound BlasterX AE-5

В корпусах с прозрачной стенкой, а таких становится все больше, Creative Sound BlasterX AE-5 будет смотреться достойно.

Creative Sound BlasterX AE-5

Дополнительно к ней в комплекте идет светодиодная лента с клейкой основой. Её можно будет установить на нижнюю стенку корпуса, добавив фоновую подсветку.

Creative Sound BlasterX AE-5

В дальнейшем же пользователь сможет продолжить монтаж освещения, подключив к ней еще несколько лент. Разъем для подключения находится на боковой стороне звуковой карты.

Creative Sound BlasterX AE-5

На верхнюю сторону печатной платы нанесен схематичный рисунок белой краской. Выглядит технологично.

Creative Sound BlasterX AE-5

Внутренняя часть представляет собой металлический кожух, защищающий элементы, распаянные на печатной плате.

Creative Sound BlasterX AE-5

Габариты у Creative Sound BlasterX AE-5 компактные, занимает только один слот. Рассматриваться это звуковая карта может и в компактные корпуса.

Creative Sound BlasterX AE-5

На панель разъемов выведено пять 3.5мм аудиоразъемов и оптический аудиовыход. Коннектор под микрофон и наушники подписаны отдельно. Все разъемы позолоченные.

Creative Sound BlasterX AE-5

С противоположной стороны MOLEX и коннектор для подключения фронтальной панели корпуса.

Creative Sound BlasterX AE-5

Софт

Поддерживается управление при помощи программного обеспечения. Окно программы уже знакомо по тестам наушников. Слева окно разделов, справа опции настройки.

Есть готовые пресеты под разные конфигурации подключаемых устройств. Выставляется тип акустики, выбирается режим усиления наушников с сохранением настроек после выключения.

Богатые настройки у звука. Есть готовые пресеты под популярные игры и жанры, а также музыкальные жанры. Отдельные параметры регулировки объемности, низких частот и диалогов. Сразу можно будет проверить выставленные параметры.

Настраивается отдельно микрофон. Усиление, эффекты обработки голоса и удаления шумов.

Здесь же можно управлять работой подсветки, выбрав из готовых сценариев и выставив ручные параметры.

Тесты

За всей этой визуальной составляющей скрывается серьезная начинка. Creative Sound BlasterX AE-5 оснащена звуковым процессором BlasterX Acoustic Engine. Дополняет его отдельный ЦАП ESS ES9016K2M Sabre Ultra с поддержкой 7.1 звучания. Воспроизводится 32 битный звук 384 кГц с усилением 122 дБ.

Creative Sound BlasterX AE-5

Под наушники тут выведен отдельный разъем с усилителем. Поддерживаются наушники от 16 до 600 Ом. Раскачать эта звуковая карта может даже самые капризные премиум наушники. И звук действительно заметно преображается, за время тестов мы перепробовали гарнитуры разных производителей. На игры можно взглянуть с новой стороны, в шутерах даже с дешевыми моделями появляется четкое позиционирование направлений выстрелов и движения врагов. Но при этом без внимания не остались и любители прослушивания музыкальных композиций, отлично раскрывается звуковая сцена. Звук кристально чистый.

Creative Sound BlasterX AE-5

Есть отдельный режим Direct Mode, в котором передается звучание без цифровой обработки. Тут уже можно получить звучание, которое характерно только для дорогой аудиотехники.

Creative Sound BlasterX AE-5

Основной акцент во время тестирования мы делали на наушниках. Так уж получилось, что в распоряжении были только активные колонки. Да и Creative Sound BlasterX Katana сама по себе хороша, не требующая отдельной звуковой карты.

Итоги по Creative Sound BlasterX AE-5

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound BlasterX AE-5 – продукт из категории лучшего выбора. Отдельную звуковую карту можно рекомендовать в системы разного уровня, как под игры, так и под прослушивание музыки. Она заметно улучшает качество звучания, вытягивая из наушников потенциал, на который можно было и не рассчитывать при подключении напрямую к материнской плате. В скромном для такой начинки ценовом сегменте, предлагаются возможности и звук, характерный для премиум решений. Из дополнительных бонусов отметим настраиваемую подсветку и ленту в комплекте.
Creative Sound BlasterX AE-5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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