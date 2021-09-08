Обзор Creative T15 Wireless. Беспроводная настольная акустика 2.0

Если первоначально беспроводные колонки рассматривались в качестве портативного варианта или домашней эксплуатации со смартфонами и планшетами, то сейчас выбор в пользу такого способа подключения актуален и для настольных компьютеров и тем более ноутбуков, все чаще выходят без аудиоразъема. Тестируемая сегодня двухполосная акустика Creative T15 Wireless выполнена в формате 2.0.

Комплектация

Средняя стоимость – 5 450 рублей.Упакованы в коробку из плотного картона с изображением акустики и данными по ключевым ее особенностям. Комплект включат блок питания с евровилкой и различную документацию.

Creative T15 Wireless обзор

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из пластика черного цвета. Форма сужается к тыльной стороне.

Основная часть литая. На верхней грани отверстие фазоинвертора, оно не будет перекрыто даже при близком размещении к стене.

Одна из колонок активная, к ней подключается колонка сателлит при помощи кабеля. Длины хватает для расположения по краям рабочего стола.

Данная акустическая система предполагает обязательное подключение питания. В комплекте идет 13V источник питания.

Лицевая панель расположена под наклоном. По центру основной динамик на резиновым подвесе. Выше него высокочастотный излучатель.

На основной колонке у Creative T15 Wireless регулятор громкости и поворотный регулятор балансировки тембра. Есть механическая клавиша активации беспроводного соединения.

Панель портов ввода/вывода включает гнездо питания, RCA-выход для подключения второй колонки, аудиовыход и выход на наушники.

Есть пометки по правой и левой сторонам. Активная колонка – справа, сателлит – слева.

Тесты

На основании корпуса помимо технической информации нанесены четыре резиновые ножки.

Акустическая система поддерживает проводной и беспроводной вариант подключения. Для проводной передачи звука достаточно повернуть тумблер громкости, он здесь управляет включением питания. Для беспроводного зажать кнопку на 3 секунды, после этого находим в списке доступных устройств.

Установлен модуль Bluetooth 4.2 с кодеком SBC. С помощью этой же кнопки можно коротким нажатием остановить или запустить воспроизведение. Тестирование проводилось с ноутбуком на Windows, планшетом iPad Air 4 и смартфоном OnePlus 8T. Проблем с качеством соединения выявлено не было. Без кабеля с ноутбуком или планшетом можно встать со стола и переместится в другую часть комнаты, а с настольным ПК минус кабель с рабочего пространства. Разницы в качестве между проводным и беспроводным вариантами замечено не было.

Звук понравился, хорошая детализация по высоким и средним частотам, есть басы. С помощью регулятора тембра можно менять баланс по высоким частотам, так, например, при просмотре роликов и прослушивании подкастов поднимаем, а в музыке и фильмах зажимаются для общей динамики.

Итоги

Запас по громкости достаточен для того, чтобы «прокачать» типовую комнату в квартире. Сам же диапазон регулировки даст возможность подобрать оптимальный уровень.Creative T15 Wireless – настольная акустика формата 2.0 с беспроводным способом подключения. Двухполосная схема и фазоинвертор, высокая громкость и хорошая детализация звука, возможность подключить проводные наушники, компактные габариты. Придраться можно к подверженности лицевой панели загрязнению пальцев и отсутствие аудиокабеля в стартовом комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".