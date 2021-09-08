Обзор Creative T15 Wireless. Беспроводная настольная акустика 2.0

Средняя стоимость – 5 450 рублей.
Основная часть литая. На верхней грани отверстие фазоинвертора, оно не будет перекрыто даже при близком размещении к стене.
Одна из колонок активная, к ней подключается колонка сателлит при помощи кабеля. Длины хватает для расположения по краям рабочего стола.
Данная акустическая система предполагает обязательное подключение питания. В комплекте идет 13V источник питания.
Лицевая панель расположена под наклоном. По центру основной динамик на резиновым подвесе. Выше него высокочастотный излучатель.
На основной колонке у Creative T15 Wireless регулятор громкости и поворотный регулятор балансировки тембра. Есть механическая клавиша активации беспроводного соединения.
Панель портов ввода/вывода включает гнездо питания, RCA-выход для подключения второй колонки, аудиовыход и выход на наушники.
Есть пометки по правой и левой сторонам. Активная колонка – справа, сателлит – слева.
На основании корпуса помимо технической информации нанесены четыре резиновые ножки.
Акустическая система поддерживает проводной и беспроводной вариант подключения. Для проводной передачи звука достаточно повернуть тумблер громкости, он здесь управляет включением питания. Для беспроводного зажать кнопку на 3 секунды, после этого находим в списке доступных устройств.
Установлен модуль Bluetooth 4.2 с кодеком SBC. С помощью этой же кнопки можно коротким нажатием остановить или запустить воспроизведение. Тестирование проводилось с ноутбуком на Windows, планшетом iPad Air 4 и смартфоном OnePlus 8T. Проблем с качеством соединения выявлено не было. Без кабеля с ноутбуком или планшетом можно встать со стола и переместится в другую часть комнаты, а с настольным ПК минус кабель с рабочего пространства. Разницы в качестве между проводным и беспроводным вариантами замечено не было.
Звук понравился, хорошая детализация по высоким и средним частотам, есть басы. С помощью регулятора тембра можно менять баланс по высоким частотам, так, например, при просмотре роликов и прослушивании подкастов поднимаем, а в музыке и фильмах зажимаются для общей динамики.
Запас по громкости достаточен для того, чтобы «прокачать» типовую комнату в квартире. Сам же диапазон регулировки даст возможность подобрать оптимальный уровень.