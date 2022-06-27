Обзор Creative T60. Акустика 2.0 с BasXPort, Clear Dialog и Surround от Sound Blaster

Уже есть возможность приобрести их в ключевых российских магазинах за 6490 рублей.
Внутри покупатель обнаружит блок питания с несколькими видами вилок, USB-C кабель, переходник на полноразмерный USB, аудиокабель, удлинительный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Лицевая панель из глянцевого пластика. На ней собираются следы пальцев и пыль.
Расположена она под углом, обеспечивая оптимальное направление для распространения звука. В верхней его части 2.75-дюймовый динамик без дополнительной акустической решетки.
Одна из колонок в паре активная, вторая выступает сателлитом. Для соединения используется кабель длиной 2 метра, позволяя разместить их на удалении друг от друга.
На лицевой стороне правой колонки у Creative T60 выведены три кнопки управления со светодиодными индикаторами.
На тыльной стороне отверстие фазоинвертора. За счет исполнения с расположением под углом, они не перекрываются при близком размещении со стеной.
Доступен набор разъемов, позволяющий подключить наушники и микрофон. Помимо этого, на панели выведены USB-C, выход на сабвуфер, AUX и питающий разъем. Внешний блок в этой акустической системе съемный. Комплектный на 18В 2А.
На основании каждой из них нанесены резиновые ножки, предотвращающие смещение и снижающие вибрацию. Общее качество исполнения отличное.
SmartComms Kit позволяет выбрать уровень голоса и окружающего шума. Это система шумоподавления для подключенного проводного микрофона. Полезно, если нет отдельной звуковой карты и требуется повысить качество передачи и воспроизведения голоса.
Есть режимы улучшения звука. Усиление басов и умное увеличение громкости. Интеллектуальный анализ резких звуков и голоса.
Эквалайзер с готовыми пресетами под различные музыкальные жанры. Также есть возможность внести самостоятельные корректировки, усилив или уменьшив отдельные части спектра.
В остальных вариантах можно включать и выключать дополнительные технологии обработки звука с помощью кнопок на лицевой панели. Мы тестировали их со всеми этими вариантами. В режиме Bluetooth поддерживают кодек SBC. Помимо просмотра сериалов и прослушивания музыки, также использовались в играх. Отставание от происходящего на экране минимальное. Есть эффект объема. Не было проблем с ориентированием происходящего на карте.
Мощность 15 Вт, в пике до 60 Вт. Громкости с запасом для эксплуатации системы в типовой комнате. На высокой громкости не дребезжат. Оснащены цифровым усилителем, рассчитанным на два канала по 40 Вт с 24-бит. Звучание равномерное, подходят под музыку, кино и игры. Басы по умолчанию сдержанные, но их можно усилить. Понравилась детализация воспроизводимого звука.