Обзор Creative T60. Акустика 2.0 с BasXPort, Clear Dialog и Surround от Sound Blaster

Акустические системы формата 2.0 являются самыми популярными при выборе под ПК и ноутбуки. Они не требуют много места для размещения, при этом выдают звук с эффектом объемной сцены. Как пример, тестируемая сегодня новинка Creative T60 способна заменить многоканальную систему с отдельным сабвуфером. Поддерживают технологии Surround на базе Sound Blaster, BasXPort и Clear Dialog.

Creative T60

Уже есть возможность приобрести их в ключевых российских магазинах за 6490 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением акустики в разных ракурсах и подробными данными по характеристикам и преимуществам. На лицевую панель дополнительно нанесена защитная пленка.

Creative T60

Внутри покупатель обнаружит блок питания с несколькими видами вилок, USB-C кабель, переходник на полноразмерный USB, аудиокабель, удлинительный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative T60

Внешний вид

Выполнены колонки в корпусе с преобладанием черного цвета. Внешний вид у них классический.

Creative T60

Лицевая панель из глянцевого пластика. На ней собираются следы пальцев и пыль.

Creative T60

Расположена она под углом, обеспечивая оптимальное направление для распространения звука. В верхней его части 2.75-дюймовый динамик без дополнительной акустической решетки.

Creative T60

Одна из колонок в паре активная, вторая выступает сателлитом. Для соединения используется кабель длиной 2 метра, позволяя разместить их на удалении друг от друга.

Creative T60

На лицевой стороне правой колонки у Creative T60 выведены три кнопки управления со светодиодными индикаторами.

С помощью кнопок можно управлять питанием, переключать источник воспроизведения, активировать обработку с объемным звуком, переключаться между выходными разъемами, включить режим Clear Dialog.

Creative T60

На тыльной стороне отверстие фазоинвертора. За счет исполнения с расположением под углом, они не перекрываются при близком размещении со стеной.

Creative T60

Доступен набор разъемов, позволяющий подключить наушники и микрофон. Помимо этого, на панели выведены USB-C, выход на сабвуфер, AUX и питающий разъем. Внешний блок в этой акустической системе съемный. Комплектный на 18В 2А.

Creative T60

На основании каждой из них нанесены резиновые ножки, предотвращающие смещение и снижающие вибрацию. Общее качество исполнения отличное.

Софт

Для Creative T60 доступна утилита управления. Загружается она с официального сайта, интерфейс на русском языке. В главном ее окне выводится изображение системы и кнопки для доступа к отдельным настройкам.

Creative T60

SmartComms Kit позволяет выбрать уровень голоса и окружающего шума. Это система шумоподавления для подключенного проводного микрофона. Полезно, если нет отдельной звуковой карты и требуется повысить качество передачи и воспроизведения голоса.

Creative T60

Есть режимы улучшения звука. Усиление басов и умное увеличение громкости. Интеллектуальный анализ резких звуков и голоса.

Creative T60

Эквалайзер с готовыми пресетами под различные музыкальные жанры. Также есть возможность внести самостоятельные корректировки, усилив или уменьшив отдельные части спектра.

Creative T60

Тесты

Для работы Creative T60 обязательно подключение к комплектному блоку питания. Сама же система дает выбор из трех вариантов получения сигнала от источника звука: USB-C, аудиокабель и Bluetooth. В комплекте есть все необходимые типы интерфейсных кабелей. Управление с помощью софта будет доступно при соединении через USB-C и Bluetooth.

Creative T60

В остальных вариантах можно включать и выключать дополнительные технологии обработки звука с помощью кнопок на лицевой панели. Мы тестировали их со всеми этими вариантами. В режиме Bluetooth поддерживают кодек SBC. Помимо просмотра сериалов и прослушивания музыки, также использовались в играх. Отставание от происходящего на экране минимальное. Есть эффект объема. Не было проблем с ориентированием происходящего на карте.

Creative T60

Мощность 15 Вт, в пике до 60 Вт. Громкости с запасом для эксплуатации системы в типовой комнате. На высокой громкости не дребезжат. Оснащены цифровым усилителем, рассчитанным на два канала по 40 Вт с 24-бит. Звучание равномерное, подходят под музыку, кино и игры. Басы по умолчанию сдержанные, но их можно усилить. Понравилась детализация воспроизводимого звука.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ итоге перед нами хорошо сбалансированная акустическая система 2.0 с выбором интерфейсов для подключения источников звуков. Creative T60 подойдут под ПК, ноутбуки, консоль, планшеты и смартфоны. Программное обеспечение для детальных настроек, возможность использования для улучшения качества записи голоса от внешнего микрофона или гарнитуры, запас по длине кабеля, внешний блок питания без наводок при работе, актуальный Bluetooth 5.0 с SBC. Не устроить может глянец на лицевой панели. К условным минусам отнесем отсутствие пульта ДУ.
Creative T60 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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