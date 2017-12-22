Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6

Сегодня у нас в центре внимание защищенная беспроводная колонка Creative iRoar Go с защитой от воды и поддержкой технологии SuperWide. Данную серию беспроводной акустики этого производителя отличают уникальные технологии и высокое качество звучания, а также наличие встроенного микрофона и поддержка несколько источников звука. Ориентирована она на прослушивание музыки вне дома. Анонсирована была впервые еще летом прошлого года, сейчас же уже находится в широком доступе в российских магазинах.

Creative iRoar Go обзор

Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Creative iRoar Go в коробке из плотного картона с темным оформлением. Помимо изображения колонки приведены данные по техническим характеристикам и ключевые технологии.

Комплект включает зарядное устройство, несколько съемных штекеров под разные стандарты, набор документации.

Внешний вид

Creative iRoar Go отличает классический дизайн корпуса. В оформлении преобладают различные оттенки серого цвета. Выглядит строго и премиально.

Её габариты позволят без раздумий закинуть с собой в рюкзак или сумку во время путешествий или длительных походов на природу. Вес районе 810 грамм.

Большая часть фронтальной стороны закрыта металлической сеткой, под которой находится группа излучателей.

Также с фронтальной стороны выведена группа светодиодных индикаторов, отображающих активный источник звука. Рядом находится зона с NFC.

Прорезиненные кнопки распределены по боковой и фронтальной стороне. С фронтальной стороны: кнопка включения, регулировки громкости, ответа на входящий вызов и переключения источника.

Сверху кнопки воспроизведения, перемотки, усиления низких частот, изменения типа сортировки при воспроизведении, записи звука, и постановки трека на паузу.

Данная колонка умеет работать в автономной режиме в виде диктофона. Причем можно подключить внешний микрофон и использовать её как громкоговоритель.

Защита от воды наложила свои особенности на вывод разъемов, находятся они под двумя резиновыми заглушками.

Пользователю доступны: вход питания, аудиовход, полноразмерный USB под флешки, microUSB и слот для карты памяти. USB может быть полезен в походах, с него можно будет восстановить заряд своего телефона.

Набор порадовал. Полноценно работает не только в паре со смартфоном или источником звука, но является и самостоятельным центром воспроизведения. Полезно, особенно с учетом эксплуатации в экстремальных условиях.

На нижней грани резиновые ножки и дополнительная решетка. Боковые грани представляют собой пассивные излучатели.

Тесты

Внутри Creative iRoar Go находятся один низкочастотный динамик и два твитерра по краям от низкочастотного. Два отдельных усилителя: для твиттеров и отдельный под низкочастотный.Защита от воды в тестируемой колонке соответствует спецификации IPX6. Её не страшны дождь, брызги, случайно пролитые жидкости, водяные потоки и случайное попадание в воду. Но и помимо этого реализовали ряд полезных функций для эксплуатации отдаленно от дома, таких, как функция громкой связи, громкоговорителя и PowerBank. И опять же тут не лишней будет полная автономность в вопросе воспроизведения и управления треками.



Тесты Creative iRoar Go

Не подкачало время автономной работы. Аккумулятор с емкостью 5200 мАч обеспечивает около 13 часов воспроизведения на высоком уровне громкости. С учетом усилителей и количества колонок, похвально.



Внешний вид Creative iRoar Go

Creative iRoar Go может похвастать высоким уровнем громкости. Для помещения вполне хватает и менее половины из всего диапазона громкости. На максимально к прослушиванию ваших любимых композиций присоединяются еще и ближайшие соседи по квартирам.

Активация технологии SuperWide создает эффект объемной сцены. Звучание потрясное, сложно представить, что все это выдает такая компактная по габаритам колонка. Шикарно звучат низкие частоты, не теряются высокие и средние.

Итоги по Creative iRoar Go

Встроенный плеер распознает файлы в расширении FLAC, есть режим случайного воспроизведения треков. Есть поддержка эквалайзера, настроить можно при помощи программного обеспечения Sound Blaster Connect, как со смартфона, так и с экрана ПК.Микрофон всенаправленный, звук передается чистым. Колонку можно использовать в режиме громкой связи, отвечая на входящие вызовы, поступающие на смартфон.Creative iRoar Go станет отличным выбором для тех людей ведущих активный образ жизни, любящих путешествия и хороший звук. Среди протестированных моделей с защитой от воды, эта колонка определенно лучшая. К плюсам отнесем встроенный плеер с разными источниками звука, возможность детальной настройки, NFC, поддержку FLAC, микрофон, набор кнопок управления, премиальный дизайн, поддержку внешнего микрофона. Придраться можно к невозможности зарядки без наличия под рукой розетки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".