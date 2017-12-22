Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6

2017-12-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative iRoar Go; [3361]
Сегодня у нас в центре внимание защищенная беспроводная колонка Creative iRoar Go с защитой от воды и поддержкой технологии SuperWide. Данную серию беспроводной акустики этого производителя отличают уникальные технологии и высокое качество звучания, а также наличие встроенного микрофона и поддержка несколько источников звука. Ориентирована она на прослушивание музыки вне дома. Анонсирована была впервые еще летом прошлого года, сейчас же уже находится в широком доступе в российских магазинах.

Creative iRoar Go

Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Creative iRoar Go обзор

Комплектация

Поставляется Creative iRoar Go в коробке из плотного картона с темным оформлением. Помимо изображения колонки приведены данные по техническим характеристикам и ключевые технологии.

Creative iRoar Go

Комплект включает зарядное устройство, несколько съемных штекеров под разные стандарты, набор документации.

Creative iRoar Go

Внешний вид

Creative iRoar Go отличает классический дизайн корпуса. В оформлении преобладают различные оттенки серого цвета. Выглядит строго и премиально.

Creative iRoar Go

Её габариты позволят без раздумий закинуть с собой в рюкзак или сумку во время путешествий или длительных походов на природу. Вес районе 810 грамм.

Creative iRoar Go

Большая часть фронтальной стороны закрыта металлической сеткой, под которой находится группа излучателей.

Creative iRoar Go

Также с фронтальной стороны выведена группа светодиодных индикаторов, отображающих активный источник звука. Рядом находится зона с NFC.

Creative iRoar Go

Прорезиненные кнопки распределены по боковой и фронтальной стороне. С фронтальной стороны: кнопка включения, регулировки громкости, ответа на входящий вызов и переключения источника.

Creative iRoar Go

Сверху кнопки воспроизведения, перемотки, усиления низких частот, изменения типа сортировки при воспроизведении, записи звука, и постановки трека на паузу.

Creative iRoar Go

Данная колонка умеет работать в автономной режиме в виде диктофона. Причем можно подключить внешний микрофон и использовать её как громкоговоритель.

Creative iRoar Go

Защита от воды наложила свои особенности на вывод разъемов, находятся они под двумя резиновыми заглушками.

Creative iRoar Go

Пользователю доступны: вход питания, аудиовход, полноразмерный USB под флешки, microUSB и слот для карты памяти. USB может быть полезен в походах, с него можно будет восстановить заряд своего телефона.

Creative iRoar Go

Набор порадовал. Полноценно работает не только в паре со смартфоном или источником звука, но является и самостоятельным центром воспроизведения. Полезно, особенно с учетом эксплуатации в экстремальных условиях.

Creative iRoar Go

На нижней грани резиновые ножки и дополнительная решетка. Боковые грани представляют собой пассивные излучатели.

Creative iRoar Go

Внутри Creative iRoar Go находятся один низкочастотный динамик и два твитерра по краям от низкочастотного. Два отдельных усилителя: для твиттеров и отдельный под низкочастотный.

Тесты

Защита от воды в тестируемой колонке соответствует спецификации IPX6. Её не страшны дождь, брызги, случайно пролитые жидкости, водяные потоки и случайное попадание в воду. Но и помимо этого реализовали ряд полезных функций для эксплуатации отдаленно от дома, таких, как функция громкой связи, громкоговорителя и PowerBank. И опять же тут не лишней будет полная автономность в вопросе воспроизведения и управления треками.


Тесты Creative iRoar Go

Не подкачало время автономной работы. Аккумулятор с емкостью 5200 мАч обеспечивает около 13 часов воспроизведения на высоком уровне громкости. С учетом усилителей и количества колонок, похвально.


Внешний вид Creative iRoar Go

Creative iRoar Go может похвастать высоким уровнем громкости. Для помещения вполне хватает и менее половины из всего диапазона громкости. На максимально к прослушиванию ваших любимых композиций присоединяются еще и ближайшие соседи по квартирам.

Активация технологии SuperWide создает эффект объемной сцены. Звучание потрясное, сложно представить, что все это выдает такая компактная по габаритам колонка. Шикарно звучат низкие частоты, не теряются высокие и средние.

Встроенный плеер распознает файлы в расширении FLAC, есть режим случайного воспроизведения треков. Есть поддержка эквалайзера, настроить можно при помощи программного обеспечения Sound Blaster Connect, как со смартфона, так и с экрана ПК.

Микрофон всенаправленный, звук передается чистым. Колонку можно использовать в режиме громкой связи, отвечая на входящие вызовы, поступающие на смартфон.

Итоги по Creative iRoar Go

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative iRoar Go станет отличным выбором для тех людей ведущих активный образ жизни, любящих путешествия и хороший звук. Среди протестированных моделей с защитой от воды, эта колонка определенно лучшая. К плюсам отнесем встроенный плеер с разными источниками звука, возможность детальной настройки, NFC, поддержку FLAC, микрофон, набор кнопок управления, премиальный дизайн, поддержку внешнего микрофона. Придраться можно к невозможности зарядки без наличия под рукой розетки.
Creative iRoar Go получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынкеОбзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынке
Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь
Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6
Обзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублейОбзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублей
Обзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформерОбзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформер
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одни...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мы...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мыПрактически у каждого современного человека есть компьютер, будь то дома или в офисе. Сегодня мы бы хотел...
Обзор LIKE. Новая социальная сеть...
Обзор LIKE. Новая социальная сетьСовременный интернет сильно изменился - раньше мы с трудом загружали тестовые страницы в сети, теперь же ...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. Ид...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. ИдМы уже писали несколько новостей о планшете Chuwi CoreBook...
Обзор Cooking. Готовка для людей...
Обзор Cooking. Готовка для людейПодавляющее большинство приложений, которые создаются для кулинаров, рассчитаны именно на кулинаров - люд...
Предварительный обзор Corsair Crystal Se...
Предварительный обзор Corsair Crystal SeПроизводителям игровых корпусов достаточно проблематично привлечь внимание своих потенциальных покупателе...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBG...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBGРазработчики мобильных игр понимают, что привлечь аудиторию можно не только за счет качества контента, ка...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная н...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная нВ последнее время технологическое развитие мобильных телефонов позволило разработчикам создавать действит...
Обзор World Creator. Интересная головоло...
Обзор World Creator. Интересная головолоНа самом деле, от игры World Creator я не ожидал того, что я получил в итоге. Я за этот год посмотрел оче...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. Са...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. СаМногие пользователи думают, что видеокарты создаются исключительно для игровых задач и для чего-то еще он...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцы...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцыНекоторые разработчики мобильных игр стараются делать серьезные проекты, но у них совершенно ничего не по...
Обзор «Набора для конструирования и прог...
Обзор «Набора для конструирования и прогНовый конструктор «Набор для конструирования и программирования LEGO® BOOST» – находка для тех, кто хочет...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor