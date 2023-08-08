Обзор Creepy Tale 3: Ingrid Penance. Мрачная сказка с шикарной русской озвучкой и 3 концовками

Третья часть серии Creepy Tale вышла в начале марте текущего года на ПК, а со второй половины августа станет доступна на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo. В этой части главным героем станет капризная и избалованная девочка Ингрид, попавшая в ад и пытающаяся из него выбраться. В этот раз разработчики подготовили сразу несколько концовок, вариативность в решении загадок, сюжетную линию с отсылками популярным произведениям Братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсона, а также озвучку всех диалогов.

Creepy Tale 3: Ingrid Penance

Для меня знакомство с этой серии началось именно с третьей части, проходил я ее на консоли PlayStation, где с большим удовольствием прошел на все три концовки, получив в итоге платиновый трофей. При этом игра заинтересовала и с целью более тесного знакомства приобрел первую часть, как для того расширить опыт знакомства с серией, так и наглядного изучения того в каком пути она развивается технически. И пройдя полностью и первую часть, отмечу, что в сравнение с ней Creepy Tale 3: Ingrid Penance стала заметным шагом вперед в плане детализации игрового мира, наличия развилок в сюжете, а также появлении озвучки, которая поменяла восприятие происходящего заметно. Из упрощений отмечу только отказ от возможности перепройти главы для выполнения ситуативных достижений, теперь это только три отдельных слота для прохождений.

Creepy Tale 3: Ingrid Penance

Как и ранее, игра представляет собой квест с решением различных головоломок и тщательного изучения локаций. Сохранили общий стиль рисовки, который в сравнении с первой частью получил большое количество мелких деталей. Игра отлично себя чувствует на консолях прошлого поколения, за все время не сталкивались с проблемами и багами.

Creepy Tale 3: Ingrid Penance

Разбит сюжет на 12 глав, часть из которых включает разделения на отдельные эпизоды. В целом же это общее повествование, связанное с общим путешествием Ингрид в попытке выбрать из ада, в который она попала, после того как решила использовать хлеб, предназначенный для бабушки, как платформу для прыжка над лужей.

Creepy Tale 3: Ingrid Penance

В Creepy Tale 3: Ingrid Penance большая часть задач теперь имеет несколько вариантов решений. Часть из них так или иначе наносят ущерб, убивают или требуют обмана, а другие самопожертвования, компромиссов, вежливости и даже оказания помощи окружающим. Обыграно это неким подобием очков кармы, которая уже на первых эпизодах будет отображаться в виде чисел на руках девочки. На одной ладони – количество хороших дел, на другой – плохие. Я не буду спойлерить детали сюжета, но как не сложно догадаться в финале эти цифры будут влиять на концовку, тут их три – хорошая (девочка исправляет характер и поведение), плохая (становится еще вреднее и коварнее), средняя (остается самой собой).

Creepy Tale 3: Ingrid Penance

Как и отмечал вначале, тут проделали большую работу над звуком. У главного персонажа появился свой голос, говорят и большинство тех, кого она встречает на своем пути. И я хочу отметить уровень исполнения, озвучка шикарна, далеко не каждая даже ААА-игра может похвастать этим сейчас.

Creepy Tale 3: Ingrid Penance

Creepy Tale 3: Ingrid Penance обзор

Итоги по Creepy Tale 3: Ingrid Penance

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreepy Tale 3: Ingrid Penance мне понравилась, хороший сюжет, общий набор головоломок и их разнообразие, стиль рисовки и высокий уровень озвучки, длительность кампании с 12 эпизодами, три различные концовки. Разбираться и изучать ее увлекательно, как хорошая сказка на несколько вечеров неспешного прохождения. К условным минусам отнесем отсутствие возможности пробежаться по эпизодам для ситуативных достижений.
Creepy Tale 3: Ingrid Penance получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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