Обзор Creepy Tale 3: Ingrid Penance. Мрачная сказка с шикарной русской озвучкой и 3 концовками

Третья часть серии Creepy Tale вышла в начале марте текущего года на ПК, а со второй половины августа станет доступна на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo. В этой части главным героем станет капризная и избалованная девочка Ингрид, попавшая в ад и пытающаяся из него выбраться. В этот раз разработчики подготовили сразу несколько концовок, вариативность в решении загадок, сюжетную линию с отсылками популярным произведениям Братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсона, а также озвучку всех диалогов.

Для меня знакомство с этой серии началось именно с третьей части, проходил я ее на консоли PlayStation, где с большим удовольствием прошел на все три концовки, получив в итоге платиновый трофей. При этом игра заинтересовала и с целью более тесного знакомства приобрел первую часть, как для того расширить опыт знакомства с серией, так и наглядного изучения того в каком пути она развивается технически. И пройдя полностью и первую часть, отмечу, что в сравнение с ней Creepy Tale 3: Ingrid Penance стала заметным шагом вперед в плане детализации игрового мира, наличия развилок в сюжете, а также появлении озвучки, которая поменяла восприятие происходящего заметно. Из упрощений отмечу только отказ от возможности перепройти главы для выполнения ситуативных достижений, теперь это только три отдельных слота для прохождений.

Как и ранее, игра представляет собой квест с решением различных головоломок и тщательного изучения локаций. Сохранили общий стиль рисовки, который в сравнении с первой частью получил большое количество мелких деталей. Игра отлично себя чувствует на консолях прошлого поколения, за все время не сталкивались с проблемами и багами.

Разбит сюжет на 12 глав, часть из которых включает разделения на отдельные эпизоды. В целом же это общее повествование, связанное с общим путешествием Ингрид в попытке выбрать из ада, в который она попала, после того как решила использовать хлеб, предназначенный для бабушки, как платформу для прыжка над лужей.

В Creepy Tale 3: Ingrid Penance большая часть задач теперь имеет несколько вариантов решений. Часть из них так или иначе наносят ущерб, убивают или требуют обмана, а другие самопожертвования, компромиссов, вежливости и даже оказания помощи окружающим. Обыграно это неким подобием очков кармы, которая уже на первых эпизодах будет отображаться в виде чисел на руках девочки. На одной ладони – количество хороших дел, на другой – плохие. Я не буду спойлерить детали сюжета, но как не сложно догадаться в финале эти цифры будут влиять на концовку, тут их три – хорошая (девочка исправляет характер и поведение), плохая (становится еще вреднее и коварнее), средняя (остается самой собой).

Как и отмечал вначале, тут проделали большую работу над звуком. У главного персонажа появился свой голос, говорят и большинство тех, кого она встречает на своем пути. И я хочу отметить уровень исполнения, озвучка шикарна, далеко не каждая даже ААА-игра может похвастать этим сейчас.

Creepy Tale 3: Ingrid Penance обзор

Итоги по Creepy Tale 3: Ingrid Penance

Creepy Tale 3: Ingrid Penance мне понравилась, хороший сюжет, общий набор головоломок и их разнообразие, стиль рисовки и высокий уровень озвучки, длительность кампании с 12 эпизодами, три различные концовки. Разбираться и изучать ее увлекательно, как хорошая сказка на несколько вечеров неспешного прохождения. К условным минусам отнесем отсутствие возможности пробежаться по эпизодам для ситуативных достижений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".