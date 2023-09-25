Ретро платформер с платиной за час. Обзор Cyber Citizen Shockman 2

Мы прошли ее на PlayStation 4 и PlayStation 5, платиновая награда на которых потребует полное прохождение и выполнение двух ситуативных трофеев.
В игре доступны несколько вариантов графики, по умолчанию используется немного доработанный вариант и два с оригинальной графикой 1992 года. Все эти варианты не поддерживают современные широкоформатные телевизоры, часть картинки справа и слева будут неактивны.
Игрок сможет выбрать между игрой на сложности по умолчанию или активировать несколько читов, среди которых восстановление здоровья и слабые боссы. Так можно будет выбрать между испытанием при прохождении или насладиться атмосферой без риска погибнуть.
Сам же сюжет развивается сразу после событий первой части. В качестве персонажа можно выбрать Соню или Арнольда. Набор умений и возможностей у них схожий. Сам же набор умений у двух персонаж схож, кстати есть возможность поиграть локальной на одном экране двоем. Разобраться с управлением не сложно, это базовые движения и один тип атаки, уворот от урона проходит избеганием попадания атак противников.
Игра Cyber Citizen Shockman 2 состоит из девяти уровней, визуально они отличаются друг от друга. Само прохождение каждого из уровней занимает 5-10 минут. В конце каждого уровня будет босс. Но боссов здесь на три больше, часть из них имеет несколько фаз. Во время выхода игры именно за них разработчики получили несколько наград.