Ретро платформер с платиной за час. Обзор Cyber Citizen Shockman 2

Не так давно состоялся релиз ретро платформера Cyber Citizen Shockman 2 от Ratalaika Games. Это обновленная версия игры которая появилась впервые в 1992 году, играющая на ностальгии игроков и сохранившая те самые принципы геймплея того времени. Вышла она разных платформах.

Мы прошли ее на PlayStation 4 и PlayStation 5, платиновая награда на которых потребует полное прохождение и выполнение двух ситуативных трофеев.

В игре доступны несколько вариантов графики, по умолчанию используется немного доработанный вариант и два с оригинальной графикой 1992 года. Все эти варианты не поддерживают современные широкоформатные телевизоры, часть картинки справа и слева будут неактивны.

Игрок сможет выбрать между игрой на сложности по умолчанию или активировать несколько читов, среди которых восстановление здоровья и слабые боссы. Так можно будет выбрать между испытанием при прохождении или насладиться атмосферой без риска погибнуть.

Сам же сюжет развивается сразу после событий первой части. В качестве персонажа можно выбрать Соню или Арнольда. Набор умений и возможностей у них схожий. Сам же набор умений у двух персонаж схож, кстати есть возможность поиграть локальной на одном экране двоем. Разобраться с управлением не сложно, это базовые движения и один тип атаки, уворот от урона проходит избеганием попадания атак противников.

Игра Cyber Citizen Shockman 2 состоит из девяти уровней, визуально они отличаются друг от друга. Само прохождение каждого из уровней занимает 5-10 минут. В конце каждого уровня будет босс. Но боссов здесь на три больше, часть из них имеет несколько фаз. Во время выхода игры именно за них разработчики получили несколько наград.

Cyber Citizen Shockman 2 обзор

Итоги Cyber Citizen Shockman 2

В целом же прохождение занимает около часа. Хороший вариант для того чтобы поиграть вечером с друзьями и поностальгировать по 8 и 16 битной графике.
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