Обзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборка

Приобрести его можно за 4 400 рублей.
Упакован в коробку из транспортировочного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает пластиковые стяжки, различные типы винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.
Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Внешний вид у него выдержанный.
Передняя панель сочетает глухую центральную часть и вентиляционные решетки справа и слева.
Они здесь обеспечивают свободный доступ для трех предустановленных на лицевую панель вентиляторов, а также с учетом работающей подсветки улучшают визуальное восприятие корпуса.
Снимается стенка целиком. Отдельной защиты от пыли в этой части нет, отметить можно только металлическую сетку с внутренней стороны.
Основная у него из цельного закаленного стекла без тонировки. Крепится при помощи четырех накатанных винтов.
Противоположная из листа металла. Снимается сдвигом в сторону. На внутренней ее стороне ребра усиления.
Большую часть верхней панели представляет собой вентиляционную решетку с крепежными отверстиями под вентиляторы или радиатор. В этой части съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.
На панели разъемов у DEEPCOOL CC560 по одному USB 2.0 и USB 3.0, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения.
Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. Здесь установлен четвертый комплектный вентилятор.
Все четыре со статической светодиодной подсветкой небесно-синего цвета. При работе также подсвечивают внутреннее пространство.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания съемный противопылевой фильтр.
Разделяются они стойкой материнской платы и Г-образной перегородкой. Есть вырезы по всему периметру для удобного подвода питающих и интерфейсных кабелей. Помимо блока питания в этой скрытой камере ставятся два 2.5/3.5 дюймовых дисков.
Распределены ушки под пластиковые стяжки, позволяющие собирать кабели в общие пучки. Ширины зазора достаточно для свободной укладки.
Поддерживается установка материнских плат до форм-фактора ATX, видеокарт длиной до 370 мм и башенных систем охлаждения высотой до 163 мм.
Корпус совместим с жидкостными системами охлаждения. Радиатор 280 или 360 мм на лицевую панель, 240 мм на верхнюю. Также достаточный объем воздуха дадут четыре предустановленных 120 мм вентилятора.
В рамках закрытого корпуса провели нагрузочные тесты для оценки температурных режимов работы.
Отдельно замерили уровень шума с выставленными на максимальные обороты вентиляторами.