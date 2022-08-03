Обзор DEEPCOOL CC560 WH (R-CC560-WHGAA4-G-1). Недорогой корпус с 4 вентиляторами. Тесты и сборка

Изучаемый сегодня корпус DEEPCOOL CC560 представлен в черном и белом вариантах исполнения. Он относится к недорогому ценовому сегменту, при этом сопровождается сразу четырьмя вентиляторами с подсветкой, а также стенкой из закаленного стекла. В нем мы собрали игровой ПК и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации.

DEEPCOOL CC560 WH

Приобрести его можно за 4 400 рублей.

Комплектация

DEEPCOOL CC560 WH

Упакован в коробку из транспортировочного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает пластиковые стяжки, различные типы винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

DEEPCOOL CC560 WH

Внешний вид

DEEPCOOL CC560 WH

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Внешний вид у него выдержанный.

DEEPCOOL CC560 WH

Передняя панель сочетает глухую центральную часть и вентиляционные решетки справа и слева.

DEEPCOOL CC560 WH

Они здесь обеспечивают свободный доступ для трех предустановленных на лицевую панель вентиляторов, а также с учетом работающей подсветки улучшают визуальное восприятие корпуса.

DEEPCOOL CC560 WH

Снимается стенка целиком. Отдельной защиты от пыли в этой части нет, отметить можно только металлическую сетку с внутренней стороны.

DEEPCOOL CC560 WH

Основная у него из цельного закаленного стекла без тонировки. Крепится при помощи четырех накатанных винтов.

DEEPCOOL CC560 WH

Противоположная из листа металла. Снимается сдвигом в сторону. На внутренней ее стороне ребра усиления.

DEEPCOOL CC560 WH

Большую часть верхней панели представляет собой вентиляционную решетку с крепежными отверстиями под вентиляторы или радиатор. В этой части съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

DEEPCOOL CC560 WH

На панели разъемов у DEEPCOOL CC560 по одному USB 2.0 и USB 3.0, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения.

DEEPCOOL CC560 WH

Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. Здесь установлен четвертый комплектный вентилятор.

DEEPCOOL CC560 WH

Все четыре со статической светодиодной подсветкой небесно-синего цвета. При работе также подсвечивают внутреннее пространство.

DEEPCOOL CC560 WH

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания съемный противопылевой фильтр.

Оснащение

Внутренняя часть DEEPCOOL CC560 разделена на две камеры. Такая организация позволит организовать аккуратный монтаж, сделав акцент только на ключевых компонентах.

DEEPCOOL CC560 WH

Разделяются они стойкой материнской платы и Г-образной перегородкой. Есть вырезы по всему периметру для удобного подвода питающих и интерфейсных кабелей. Помимо блока питания в этой скрытой камере ставятся два 2.5/3.5 дюймовых дисков.

DEEPCOOL CC560 WH

Распределены ушки под пластиковые стяжки, позволяющие собирать кабели в общие пучки. Ширины зазора достаточно для свободной укладки.

DEEPCOOL CC560 WH

Поддерживается установка материнских плат до форм-фактора ATX, видеокарт длиной до 370 мм и башенных систем охлаждения высотой до 163 мм.

DEEPCOOL CC560 WH

Корпус совместим с жидкостными системами охлаждения. Радиатор 280 или 360 мм на лицевую панель, 240 мм на верхнюю. Также достаточный объем воздуха дадут четыре предустановленных 120 мм вентилятора.

Сборка

В DEEPCOOL CC560 собирался игровой ПК с материнской платой ASUS TUF B450M-PRO S и процессором AMD Ryzen 5 5600. Охлаждение тепла от процессора организовано с помощью башенной системы GAMMAXX 400 EX. Временно была установлена видеокарта MSI GTX 1070 Ti Gaming X, она будет заменена на RTX 3070.

DEEPCOOL CC560 WH

В рамках закрытого корпуса провели нагрузочные тесты для оценки температурных режимов работы.

DEEPCOOL CC560 WH

Отдельно замерили уровень шума с выставленными на максимальные обороты вентиляторами.

DEEPCOOL CC560 WH

Итоги

DEEPCOOL CC560 – недорогой корпус, позволяющий собрать рабочий или игровой ПК с компонентами разного уровня. Стенка из закаленного стекла, четыре предустановленных вентилятора с фиксированной подсветкой, поддержка габаритных видеокарт и жидкостных систем охлаждения. Не устроить может отсутствие противопылевого фильтра на лицевой панели.
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