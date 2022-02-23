Обзор DEEPCOOL CK560 (R-CK560-WHAAE4-G-1). Тесты и сборка корпуса

Упакован корпус в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает пластиковые стяжки, кабель для синхронизации подсветки, набор монтаж винтов и руководство по сборке.
Как и отмечали выше, особенностью CK560 стала вентилируемая поверхность лицевой панели. По всей ее площади расположена сетка со стилизованными вырезами.
Также сама панель крепится с заметным зазором по краям. Как итог доступ воздуха для вентиляторов будет свободным.
Предусмотрели и наличие защиты от пыли. За панелью расположена рамка с противопылевой сеткой.
Стартовый набор корпуса включает три вентилятора с подсветкой, зафиксированных на лицевой раме, и одного вентилятора без подсветки на задней.
Это ARGB-подсветка с двумя вариантами ее управления. Выбрать можно между встроенным контроллером с внешней кнопкой на лицевой панели, а также подключением к соответствующему разъему на материнской плате.
За счет наличия вырезов на панели подсветка видна как при осмотре корпуса. В целом она тут органична и сделана со вкусом, без излишества.
А с учетом того, что у DEEPCOOL CK560 основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла эти вентиляторы еще и подсвечивают внутренний отсек с компонентами.
Крепится стенка при помощи двух накатанных винтов. Это же касается противоположной стенки из металла.
На верхней стенке вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.
Набор портов ввода/вывода включает два скоростных USB 3.0, один USB-C (USB 3.2 gen.2), спаренный аудиоразъем, кнопки включения и смены эффектов подсветки.
Задняя панель с группировкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения.
На основании четыре пластиковые ножки. Под блоком питания съемная рамка с противопылевым фильтром. Можно обратить внимание на группу пазов, используемых для смены расположения стойки под жесткие диски.
Ближе к фронтальной части в перегородке есть вырез, необходимый для возможности установки вентиляторов вдоль всей высоты, а также монтажа радиатора жидкостной системы охлаждения.
DEEPCOOL CK560 дополнительно к четырем комплектным вентиляторам дает возможность установить два 120/140 мм на верхней. Радиатор 280/360 мм на переднюю и 240/280 на верхнюю.
При выборе систем воздушного охлаждения нужно брать расчет ограничения по высоте, составляющие 175 мм. В этот лимит укладываются и супербшани.
Этот корпус позволяет собирать системы на основе материнских плат типоразмера E-ATX. Видеокарты длиной до 380 мм.
Окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей сопровождаются резиновыми клапанами. В комплекте есть набор пластиковых стяжек для сбора в пучки, упрощая аккуратный монтаж.
В скрытом отсеке находится стойка с двумя корзинами под жесткие диски типоразмеров 2.5 и 3.5 дюйма. Она демонтируемая. Также есть два посадочных места под твердотельные диски на обратной стороне стойки материнской платы.
В верхней части стенки зафиксирован контроллер, отвечающий за управление подсветкой.
Видеокарта Palit GeForce RTX 3050. Стоит учесть, что система собиралась и для проверки быстродействия новой серии видеокарт. Сам копрус дает все необходимое для сборки на основе компонентов с высоким уровнем TDP, это вопрос бюджета и поставленной задачи. В нашем случае проблем с нагревом не было. Корпус дает свободный доступ воздуха в большом объеме. Нет трудности и с аккуратным монтажом.