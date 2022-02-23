Обзор DEEPCOOL CK560 (R-CK560-WHAAE4-G-1). Тесты и сборка корпуса

В центре внимания сегодня новая серия корпусов от компании Deepcool. Анонсировано было сразу четыре модели. Это CK500 и CK500WH с глухой лицевой панелью, CK560 и CK560WH с вентилируемой панелью и группой вентиляторов с подсветкой. Индекс WH в названиях говорит об окраске шасси в белый цвет. Мы изучили эту серию на примере DEEPCOOL CK560, уже доступным в российских магазинах за 7299 рублей.

DEEPCOOL CK560

Комплектация

DEEPCOOL CK560

Упакован корпус в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает пластиковые стяжки, кабель для синхронизации подсветки, набор монтаж винтов и руководство по сборке.

DEEPCOOL CK560

DEEPCOOL CK560 обзор

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. В основе корпуса используется сталь толщиной 0.6 мм.

DEEPCOOL CK560

Как и отмечали выше, особенностью CK560 стала вентилируемая поверхность лицевой панели. По всей ее площади расположена сетка со стилизованными вырезами.

DEEPCOOL CK560

Также сама панель крепится с заметным зазором по краям. Как итог доступ воздуха для вентиляторов будет свободным.

DEEPCOOL CK560

Предусмотрели и наличие защиты от пыли. За панелью расположена рамка с противопылевой сеткой.

DEEPCOOL CK560

Стартовый набор корпуса включает три вентилятора с подсветкой, зафиксированных на лицевой раме, и одного вентилятора без подсветки на задней.

DEEPCOOL CK560

Это ARGB-подсветка с двумя вариантами ее управления. Выбрать можно между встроенным контроллером с внешней кнопкой на лицевой панели, а также подключением к соответствующему разъему на материнской плате.

DEEPCOOL CK560

За счет наличия вырезов на панели подсветка видна как при осмотре корпуса. В целом она тут органична и сделана со вкусом, без излишества.

DEEPCOOL CK560

А с учетом того, что у DEEPCOOL CK560 основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла эти вентиляторы еще и подсвечивают внутренний отсек с компонентами.

DEEPCOOL CK560

Крепится стенка при помощи двух накатанных винтов. Это же касается противоположной стенки из металла.

DEEPCOOL CK560

На верхней стенке вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.

DEEPCOOL CK560

Набор портов ввода/вывода включает два скоростных USB 3.0, один USB-C (USB 3.2 gen.2), спаренный аудиоразъем, кнопки включения и смены эффектов подсветки.

DEEPCOOL CK560

Задняя панель с группировкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения.

DEEPCOOL CK560

На основании четыре пластиковые ножки. Под блоком питания съемная рамка с противопылевым фильтром. Можно обратить внимание на группу пазов, используемых для смены расположения стойки под жесткие диски.

Начинка

Внутренняя часть корпуса разделена на две отдельные камеры. Они разграничиваются между собой стойкой материнской платой и Г-образной перегородкой.

DEEPCOOL CK560

Ближе к фронтальной части в перегородке есть вырез, необходимый для возможности установки вентиляторов вдоль всей высоты, а также монтажа радиатора жидкостной системы охлаждения.

DEEPCOOL CK560

DEEPCOOL CK560 дополнительно к четырем комплектным вентиляторам дает возможность установить два 120/140 мм на верхней. Радиатор 280/360 мм на переднюю и 240/280 на верхнюю.

DEEPCOOL CK560

При выборе систем воздушного охлаждения нужно брать расчет ограничения по высоте, составляющие 175 мм. В этот лимит укладываются и супербшани.

DEEPCOOL CK560

Этот корпус позволяет собирать системы на основе материнских плат типоразмера E-ATX. Видеокарты длиной до 380 мм.

DEEPCOOL CK560

Окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей сопровождаются резиновыми клапанами. В комплекте есть набор пластиковых стяжек для сбора в пучки, упрощая аккуратный монтаж.

DEEPCOOL CK560

В скрытом отсеке находится стойка с двумя корзинами под жесткие диски типоразмеров 2.5 и 3.5 дюйма. Она демонтируемая. Также есть два посадочных места под твердотельные диски на обратной стороне стойки материнской платы.

DEEPCOOL CK560

В верхней части стенки зафиксирован контроллер, отвечающий за управление подсветкой.

DEEPCOOL CK560

Сборка

В DEEPCOOL CK560 мы собирали систему с материнской платой ASUS Prime Z690-A и процессором Intel Core i5-12600K. Для отвода тепла использовали систему жидкостного охлаждения Deepcool Castle 360EX White.

DEEPCOOL CK560

Видеокарта Palit GeForce RTX 3050. Стоит учесть, что система собиралась и для проверки быстродействия новой серии видеокарт. Сам копрус дает все необходимое для сборки на основе компонентов с высоким уровнем TDP, это вопрос бюджета и поставленной задачи. В нашем случае проблем с нагревом не было. Корпус дает свободный доступ воздуха в большом объеме. Нет трудности и с аккуратным монтажом.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDEEPCOOL CK560 – хорошо сконструированный корпус типоразмера Mid-Tower. Защита от пыли, три вентилятора с подсветкой и один без подсветки в комплекте, встроенный контроллер с кнопкой на лицевой панели, гибкий подбор компонентов, поддержка плат E-ATX, возможность установи радиаторов 360 и 280 мм, скоростные USB на лицевой панели.
DEEPCOOL CK560 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы DEEPCOOL CK560
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