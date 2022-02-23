Обзор DEEPCOOL CK560 (R-CK560-WHAAE4-G-1). Тесты и сборка корпуса

В центре внимания сегодня новая серия корпусов от компании Deepcool. Анонсировано было сразу четыре модели. Это CK500 и CK500WH с глухой лицевой панелью, CK560 и CK560WH с вентилируемой панелью и группой вентиляторов с подсветкой. Индекс WH в названиях говорит об окраске шасси в белый цвет. Мы изучили эту серию на примере DEEPCOOL CK560, уже доступным в российских магазинах за 7299 рублей.

Комплектация

Упакован корпус в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает пластиковые стяжки, кабель для синхронизации подсветки, набор монтаж винтов и руководство по сборке.

DEEPCOOL CK560 обзор

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. В основе корпуса используется сталь толщиной 0.6 мм.

Как и отмечали выше, особенностью CK560 стала вентилируемая поверхность лицевой панели. По всей ее площади расположена сетка со стилизованными вырезами.

Также сама панель крепится с заметным зазором по краям. Как итог доступ воздуха для вентиляторов будет свободным.

Предусмотрели и наличие защиты от пыли. За панелью расположена рамка с противопылевой сеткой.

Стартовый набор корпуса включает три вентилятора с подсветкой, зафиксированных на лицевой раме, и одного вентилятора без подсветки на задней.

Это ARGB-подсветка с двумя вариантами ее управления. Выбрать можно между встроенным контроллером с внешней кнопкой на лицевой панели, а также подключением к соответствующему разъему на материнской плате.

За счет наличия вырезов на панели подсветка видна как при осмотре корпуса. В целом она тут органична и сделана со вкусом, без излишества.

А с учетом того, что у DEEPCOOL CK560 основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла эти вентиляторы еще и подсвечивают внутренний отсек с компонентами.

Крепится стенка при помощи двух накатанных винтов. Это же касается противоположной стенки из металла.

На верхней стенке вентиляционная решетка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.

Набор портов ввода/вывода включает два скоростных USB 3.0, один USB-C (USB 3.2 gen.2), спаренный аудиоразъем, кнопки включения и смены эффектов подсветки.

Задняя панель с группировкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения.

Начинка

На основании четыре пластиковые ножки. Под блоком питания съемная рамка с противопылевым фильтром. Можно обратить внимание на группу пазов, используемых для смены расположения стойки под жесткие диски.Внутренняя часть корпуса разделена на две отдельные камеры. Они разграничиваются между собой стойкой материнской платой и Г-образной перегородкой.

Ближе к фронтальной части в перегородке есть вырез, необходимый для возможности установки вентиляторов вдоль всей высоты, а также монтажа радиатора жидкостной системы охлаждения.

DEEPCOOL CK560 дополнительно к четырем комплектным вентиляторам дает возможность установить два 120/140 мм на верхней. Радиатор 280/360 мм на переднюю и 240/280 на верхнюю.

При выборе систем воздушного охлаждения нужно брать расчет ограничения по высоте, составляющие 175 мм. В этот лимит укладываются и супербшани.

Этот корпус позволяет собирать системы на основе материнских плат типоразмера E-ATX. Видеокарты длиной до 380 мм.

Окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей сопровождаются резиновыми клапанами. В комплекте есть набор пластиковых стяжек для сбора в пучки, упрощая аккуратный монтаж.

В скрытом отсеке находится стойка с двумя корзинами под жесткие диски типоразмеров 2.5 и 3.5 дюйма. Она демонтируемая. Также есть два посадочных места под твердотельные диски на обратной стороне стойки материнской платы.

В верхней части стенки зафиксирован контроллер, отвечающий за управление подсветкой.

Сборка

В DEEPCOOL CK560 мы собирали систему с материнской платой ASUS Prime Z690-A и процессором Intel Core i5-12600K. Для отвода тепла использовали систему жидкостного охлаждения Deepcool Castle 360EX White.

Итоги

Видеокарта Palit GeForce RTX 3050. Стоит учесть, что система собиралась и для проверки быстродействия новой серии видеокарт. Сам копрус дает все необходимое для сборки на основе компонентов с высоким уровнем TDP, это вопрос бюджета и поставленной задачи. В нашем случае проблем с нагревом не было. Корпус дает свободный доступ воздуха в большом объеме. Нет трудности и с аккуратным монтажом.DEEPCOOL CK560 – хорошо сконструированный корпус типоразмера Mid-Tower. Защита от пыли, три вентилятора с подсветкой и один без подсветки в комплекте, встроенный контроллер с кнопкой на лицевой панели, гибкий подбор компонентов, поддержка плат E-ATX, возможность установи радиаторов 360 и 280 мм, скоростные USB на лицевой панели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".