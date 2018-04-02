Обзор DELL INSPIRON 5570. Недорогой ноутбук с Intel Core i7 gen.8

2018-04-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL INSPIRON 5570; [154]
В начале 2018 года ожидаемо ключевые производители ноутбуков обновили свои линейки, выпустив модели, построенные на восьмом поколении процессоров Intel. Первым в «Лаборатории» мы изучим DELL INSPIRON 5570, относящийся к недорогому сегменту, но предлагающий достаточно высокий уровень быстродействия. Универсальная машина под выполнение повседневных задач и игры уровня OverWatch, World of Tanks, PUBG и Dota 2.

DELL INSPIRON 5570

Ноутбук находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ноутбук в коробке из неокрашенного картона. Внутри он зафиксирован во вспененной подложке. Комплект включает блок питания и набор технической документации.

DELL INSPIRON 5570

Внешний вид

DELL INSPIRON 5570 – ноутбук с классическим строгим дизайном. Вышла эта модель в нескольких цветовых расцветках корпуса.

DELL INSPIRON 5570

Даже с учетом использования недорогих материалов, производителю удалось сделать его стильным и визуально привлекательным. Качество сборки не вызывает нареканий.

DELL INSPIRON 5570

Крышка крепится при помощи шарниров. Открывается с небольшим усилием. В открытом положении стоит устойчиво, не перевешивает. Выбранное положение не смещается. Максимальный угол около 130 градусов.

DELL INSPIRON 5570

Рамки вокруг экрана с матовым покрытием с характерной для ноутбуков шириной. Экран немного утоплен относительно основной плоскости.

DELL INSPIRON 5570

Панель блока клавиатуры со шлифованным покрытием. Есть двухуровневая подсветка. Расположены кнопки на расстоянии 3 мм друг от друга. Это классический набор клавиш. Ход клавиш глубокий, бесшумный и четкий. Блок F1-F12 совмещает дополнительные действия с зажатой кнопкой FN.

DELL INSPIRON 5570

Тачпад смещен левее. Габариты панели составляют 10.5 на 8 сантиметров. Поверхность шершавая, нанесен силуэт нижней пары кнопок. Поддерживаются жесты управления.

DELL INSPIRON 5570

На правом торце у DELL INSPIRON 5570 сохранен привод под диски. В дальнейшем его можно будет задействовать для установки дополнительного накопители заменив на переходник.

DELL INSPIRON 5570

Здесь же слот для карты памяти формата SD и USB. Слева порт питания, USB Type-C, HDMI, LAN, два скоростных USB, аудиоразъем.

DELL INSPIRON 5570

По центру крышки хромированный логотип производителя. Снизу четыре резиновые ножки. С тыльной стороны вентиляционная решетка.

DELL INSPIRON 5570

Нижняя крышка крепится при помощи группы винтов, сняв её можно получить доступ к одному M.2 разъему и дополнительному слоту под планку оперативной памяти, позволяя провести апгрейд системы.

DELL INSPIRON 5570

Экран

Установлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением FULL HD. Это TN-матрица с ограниченными углами обзора. Экран отличает не высокий уровень максимальной яркости (не превышает 185 cd/m2) и контрастности. При наличии стороннего источника освещения он слепнет.

DELL INSPIRON 5570

Начинка

Построен DELL INSPIRON 5570 с использованием процессора Intel Core i7-8550U с тактовой частотой от 1.8 до 4.0 ГГц. Четырехъядерный чип с восемью потоками. Доступно 8 Гбайт встроенной памяти.

DELL INSPIRON 5570

DELL INSPIRON 5570

В тестируемой нами модификации используется жесткий диск с невысокой скоростью работы с данными. Максимальный TDP составляет 15 Вт. Один из весомых плюсов новой платформы Intel заключается в увеличенном быстродействии на фоне заметного снижения энергопотребления.

DELL INSPIRON 5570

Мощности ноутбука достаточно не только под рабочие задачи, но и игры. Установлены модули Bluetooth 4.1 и двухдиапазонный Wi-Fi.

DELL INSPIRON 5570

DELL INSPIRON 5570

При продолжительной нагрузке максимальный нагрев зафиксирован в верхней зоне на отметке в 44 градусов. Держать его на руках в таком режиме работы затруднительно. В обычных сценариях работы работу активной системы охлаждения не слышно.

DELL INSPIRON 5570

DELL INSPIRON 5570

DELL INSPIRON 5570

Аккумулятор

Полной зарядки батареи DELL INSPIRON 5570 хватает на 4.5 часа работы с активным дисплеем. В экономном режиме можно протянуть до 9 часов, снизив яркость экрана и активировав режим максимального энергосбережения. В играх разрядка происходит уже через два часа работы.

Итоги по DELL INSPIRON 5570

DELL INSPIRON 5570 ориентирован на тех, кто ставит приоритетом быстродействие установленного процессора, но при этом ограничен в средствах на покупку. К его плюсам отнесем аккуратный дизайн, набор разъемов, возможность апгрейда, низкий уровень шума в рабочих сценариях. Главным недостатком этой модели является дисплей.

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