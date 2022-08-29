Обзор DIGMA MS-14. Портативный музыкальный центр с микрофоном

Несмотря на заявленную суммарную мощность RMS в 600 Вт акустическая система DIGMA MS-14 поддерживает беспроводной режим работы и может эксплуатироваться как в квартире, так и на улице. С учетом предлагаемых возможностей и доступных интерфейсов, а также конструктивных особенностей ее же можно использовать для проведения вечеринок или даже небольших мероприятий.

DIGMA MS-14

Она уже находится в российских магазинах в свободном доступе со средним ценником в 16 тысяч рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона c изображением минисистемы. Комплект ее включает блок питания, аудиокабель, пульт ДУ с батарейкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

DIGMA MS-14

DIGMA MS-14 обзор

Внешний вид

Высота корпуса составляет 1030 сантиметров при весе 12 килограммов, и производитель изначально продумал вопрос удобства переноски.

DIGMA MS-14

На боковых сторонах расположены скрытые ручки для хвата руками и переноски с места на место. Они дополнены парой колесиков в основании.

DIGMA MS-14

DIGMA MS-14 можно будет перевозить по твердой поверхности, предварительно наклонив и ухватившись за ручку в тыльной части.

DIGMA MS-14

Предполагается только вертикальная установка. В обычном положении стоит устойчиво, не смещается и не вибрирует.

DIGMA MS-14

Передняя панель с карбоновым покрытием. Разделяется визуально на три части. Оба низкочастотных и среднечастотных динамиков со светодиодной подсветкой по периметру.

DIGMA MS-14

Она яркая и сочная, предустановлено несколько эффектов. Один из них мигает в такт воспроизводимой музыке, есть и плавная смена RGB-спектра.

DIGMA MS-14

В центральной части парные фазоинверторы и сверху два высокочастотных. Снизу две декоративные заглушки.

DIGMA MS-14

Все динамики с защитной металлической сеткой, также внутри обоих фазоинверторов есть защита от попадания посторонних предметов внутрь.

DIGMA MS-14

Верхнюю грань занимает панель управления, напоминающая визуально диджейский микшер. Два габаритных поворотных регулятора отвечают за управление громкостью и усиление микрофона.

DIGMA MS-14

Выше три отдельных для регулировки высоких и низких частоты, а также ECHO. Механический тумблер питания и подсветки. Доступны входы для двух микрофонов, AUX-вход, слот для карты памяти формата microSD и полноразмерный USB. Есть цифровой дисплей, отображающий информацию по источнику воспроизведения.

DIGMA MS-14

По умолчанию зарядка предполагается с помощью комплектного блока питания, но также предусмотрена возможность подключения источника питания 12V, например, автомобильного аккумулятора или подачи питания с прикуривателя.

Тесты

DIGMA MS-14 поддерживает большой набор источников звука, как проводных, так и беспроводных. На борту модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека SBC. Две такие колонки можно подключить к одному смартфону в режиме TWS. Работало соединение стабильно.

DIGMA MS-14

В комплекте изначально предусмотрели аудиокабель. Помимо этого, музыкальные треки считывает с карты памяти или флешки. Встроенный FM-тюнер с внутренней антенной и частотным диапазоном российских радиостанций. В условиях города и пригорода он демонстрировал хорошее качество приема.

DIGMA MS-14

При подключении микрофона и его активном использовании, воспроизводимая музыка автоматически приглушается. Удобно, не нужно вручную поворачивать регулятор и хорошо поможет во время проведения мероприятий. Подходит для караоке.

DIGMA MS-14

Звук с хорошим запасом по громкости. Сцена динамичная, подходит для воспроизведения танцевальной и современной музыки. С помощью регулятором можно будет изменять баланс между высокими и низкими частотами. Установлен аккумулятор с емкостью 2400 мАч, скромно с учетом габаритов корпуса, но при этом и он дает в среднем около 6 часов автономной работы. Для более длительных сеансов эксплуатации можно продумать использование внешнего аккумулятора.

Итоги

Портативный музыкальный центр DIGMA MS-14 будет интересен впервую очередь для использования на улице или при проведении мероприятий. Удобное расположение панели управления и общий набор возможностей управления, широкий выбор интерфейсов, яркая подсветка с эффектами, пара колесиков для перевозки с места на место, выходы на внешний 12V источник питания. Не устроить может емкость встроенного аккумулятора.
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