Обзор DIGMA MS-14. Портативный музыкальный центр с микрофоном

Несмотря на заявленную суммарную мощность RMS в 600 Вт акустическая система DIGMA MS-14 поддерживает беспроводной режим работы и может эксплуатироваться как в квартире, так и на улице. С учетом предлагаемых возможностей и доступных интерфейсов, а также конструктивных особенностей ее же можно использовать для проведения вечеринок или даже небольших мероприятий.

Комплектация

Она уже находится в российских магазинах в свободном доступе со средним ценником в 16 тысяч рублей.Упакована в коробку из плотного картона c изображением минисистемы. Комплект ее включает блок питания, аудиокабель, пульт ДУ с батарейкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

DIGMA MS-14 обзор

Внешний вид

Высота корпуса составляет 1030 сантиметров при весе 12 килограммов, и производитель изначально продумал вопрос удобства переноски.

На боковых сторонах расположены скрытые ручки для хвата руками и переноски с места на место. Они дополнены парой колесиков в основании.

DIGMA MS-14 можно будет перевозить по твердой поверхности, предварительно наклонив и ухватившись за ручку в тыльной части.

Предполагается только вертикальная установка. В обычном положении стоит устойчиво, не смещается и не вибрирует.

Передняя панель с карбоновым покрытием. Разделяется визуально на три части. Оба низкочастотных и среднечастотных динамиков со светодиодной подсветкой по периметру.

Она яркая и сочная, предустановлено несколько эффектов. Один из них мигает в такт воспроизводимой музыке, есть и плавная смена RGB-спектра.

В центральной части парные фазоинверторы и сверху два высокочастотных. Снизу две декоративные заглушки.

Все динамики с защитной металлической сеткой, также внутри обоих фазоинверторов есть защита от попадания посторонних предметов внутрь.

Верхнюю грань занимает панель управления, напоминающая визуально диджейский микшер. Два габаритных поворотных регулятора отвечают за управление громкостью и усиление микрофона.

Выше три отдельных для регулировки высоких и низких частоты, а также ECHO. Механический тумблер питания и подсветки. Доступны входы для двух микрофонов, AUX-вход, слот для карты памяти формата microSD и полноразмерный USB. Есть цифровой дисплей, отображающий информацию по источнику воспроизведения.

Тесты

По умолчанию зарядка предполагается с помощью комплектного блока питания, но также предусмотрена возможность подключения источника питания 12V, например, автомобильного аккумулятора или подачи питания с прикуривателя.DIGMA MS-14 поддерживает большой набор источников звука, как проводных, так и беспроводных. На борту модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека SBC. Две такие колонки можно подключить к одному смартфону в режиме TWS. Работало соединение стабильно.

В комплекте изначально предусмотрели аудиокабель. Помимо этого, музыкальные треки считывает с карты памяти или флешки. Встроенный FM-тюнер с внутренней антенной и частотным диапазоном российских радиостанций. В условиях города и пригорода он демонстрировал хорошее качество приема.

При подключении микрофона и его активном использовании, воспроизводимая музыка автоматически приглушается. Удобно, не нужно вручную поворачивать регулятор и хорошо поможет во время проведения мероприятий. Подходит для караоке.

Итоги

Звук с хорошим запасом по громкости. Сцена динамичная, подходит для воспроизведения танцевальной и современной музыки. С помощью регулятором можно будет изменять баланс между высокими и низкими частотами. Установлен аккумулятор с емкостью 2400 мАч, скромно с учетом габаритов корпуса, но при этом и он дает в среднем около 6 часов автономной работы. Для более длительных сеансов эксплуатации можно продумать использование внешнего аккумулятора.Портативный музыкальный центр DIGMA MS-14 будет интересен впервую очередь для использования на улице или при проведении мероприятий. Удобное расположение панели управления и общий набор возможностей управления, широкий выбор интерфейсов, яркая подсветка с эффектами, пара колесиков для перевозки с места на место, выходы на внешний 12V источник питания. Не устроить может емкость встроенного аккумулятора.