Чехол защитный для Steam Deck. Обзор DOBE TY-2830

Сегодня мы рассмотрим защитный чехол для консоли DOBE TY-2830. Она как и любое носимое устройство подвержена износу и появлению царапин, поэтому дополнительная защита не будет лишней.

DOBE TY-2830

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, внутри которой находится подложка из прозрачного пластика.

DOBE TY-2830

Внешний вид и особенности

В отличие от рассмотренного вчера DOBE TY-2835 здесь используется прорезиненный материал черного цвета. Он также жестко держит заданную форму и для того чтобы поставить или снять его с консоли потребуется приложить усилие.

DOBE TY-2830

Полностью повторяет форму корпуса Steam Deck. Не ограничивается работа органов управления и доступ ко всем разъемам.

DOBE TY-2830

Но отметим что кнопка включения и регулятор громкости требуют заметно большей силы нажатия. В остальном эргономика работы с консолью не ухудшается. Можно использовать с аксессуарами, такими как подставки и док-станции.

DOBE TY-2830

На заднюю крышку DOBE TY-2830 нанесен схематичный тематический рисунок. Сама поверхность софт-тач, приятна тактильно, но загрязняется следами пальцев.

DOBE TY-2830

DOBE TY-2830 обзор

Итоги

DOBE TY-2830 – защитный чехол для Steam Deck, предотвращающий износ корпуса и улучшающий сцепление в руках. При этом сохраняет удобство управления и совместимость с аксессуарами.
DOBE TY-2830 характеристики и цены
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