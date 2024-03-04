Циклонный пылесос с высокой мощностью. Обзор DOMFY DSC-VC704…

Сегодня в центре внимания циклонный пылесос DOMFY DSC-VC704 с моющимся фильтрами. Эту модель отличает вместительный контейнер, двойная система фильтрации, технологичный дизайн, двигатель с мощной силой всасывания. Комбинированные щетки позволяют убирать различные типы половых покрытий, мебель и бытовую технику.

Комплектация

Коробка из плотного картона, приведены данные по особенностям исполнения. Комплект включает гофрированный шланг, удлинительную трубу, щелевую насадку 2-в-1, половую насадку, руководство пользователя.

DOMFY DSC-VC704 обзор

Внешний вид

У пылесоса стильное внешнее исполнение с сочетанием черной основы и акцентами красным. Это напольный пылесос с большими задними колесами и поворотным роликом на фронтальной стороне.

На верхней грани пылесборник объемом 3 литра. Выполнен из прозрачного пластика, позволяющим контролировать степень наполнения. Внутри циклонный фильтр.

Для удобного извлечения его есть ручка с широким хватом. Опустошить контейнер можно будет открыв крышку.

Сам пылесборник разборный на его верхней грани скрывается фильтр тонкой очистки. Он моющийся, снижая расходы на эксплуатацию с отсутствием необходимости покупки расходников.

В систему фильтрации входит также выпускной фильтр на задней части корпуса. Для доступа к нему необходимо снять будет рамку. Его также можно мыть. Общая группа фильтров в этом пылесосе отсекает 99.9% загрязнений.

Включение DOMFY DSC-VC704 проходит с помощью кнопки на крыле колеса. Она широкая, нажимать будет удобно не только рукой, но и ногой. С противоположной стороны кнопка сворачивания кабеля.

Разместить пылесос можно как горизонтально, так и запарковать вертикально, уменьшив требуемое место для хранения.

На переднюю сторону фиксируется гофрированный шланг, а уже к нему удлинительную металлическую телескопическую трубу. На ручке есть клапан сброса давления.

Основная насадка выполнена из пластика. Для упрощения перемещения по полу на ней есть ролики.

На верхней стороне рычаг с помощью которого выдвигается или убирается ряд с плотным искусственным ворсом. Вторая насадка щелевая, выполнена в формате 2-в-1, у нее поворотный блок с ворсом.

Тесты

DOMFY DSC-VC704 оснащен двигателем с мощностью 2400 Вт, обеспечивающим силу всасывания 400 Вт. С помощью него можно эффективно убирать ковры с низким и высоким ворсом, мягкую мебель, подушки и одеяла. При этом мощность всасывания такая что гладкому напольному покрытию насадка может «прилипнуть» и иногда приходится использовать клапан механической регулировки на рукоятке шланга.

В процессе эксплуатации с ним не было проблем и сюрпризов. Легко перемещается по квартире и длины кабеля в 5 метров достаточно для того чтобы часто не переключаться между розетками.

Итоги

Емкости контейнера хватает для интенсивного сбора загрязнений при уборке многокомнатной квартиры или частного дома. После этого его можно взять за ручку и донести собранный мусор до мусорки. Далее промываем контейнер и между несколькими сеансами уборки промываем фильтры.DOMFY DSC-VC704 – пылесос с высокой мощностью и эффективной системой фильтрации. Корпус с небольшими габаритами и хорошей эргономикой, несложным обслуживанием. Из особенностей отметим простые по исполнению насадки без моторизированного валика.