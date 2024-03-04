Циклонный пылесос с высокой мощностью. Обзор DOMFY DSC-VC704

Сегодня в центре внимания циклонный пылесос DOMFY DSC-VC704 с моющимся фильтрами. Эту модель отличает вместительный контейнер, двойная система фильтрации, технологичный дизайн, двигатель с мощной силой всасывания. Комбинированные щетки позволяют убирать различные типы половых покрытий, мебель и бытовую технику.

DOMFY DSC-VC704

Комплектация

DOMFY DSC-VC704

Коробка из плотного картона, приведены данные по особенностям исполнения. Комплект включает гофрированный шланг, удлинительную трубу, щелевую насадку 2-в-1, половую насадку, руководство пользователя.

DOMFY DSC-VC704

DOMFY DSC-VC704 обзор

Внешний вид

У пылесоса стильное внешнее исполнение с сочетанием черной основы и акцентами красным. Это напольный пылесос с большими задними колесами и поворотным роликом на фронтальной стороне.

DOMFY DSC-VC704

На верхней грани пылесборник объемом 3 литра. Выполнен из прозрачного пластика, позволяющим контролировать степень наполнения. Внутри циклонный фильтр.

DOMFY DSC-VC704

Для удобного извлечения его есть ручка с широким хватом. Опустошить контейнер можно будет открыв крышку.

DOMFY DSC-VC704

Сам пылесборник разборный на его верхней грани скрывается фильтр тонкой очистки. Он моющийся, снижая расходы на эксплуатацию с отсутствием необходимости покупки расходников.

DOMFY DSC-VC704

В систему фильтрации входит также выпускной фильтр на задней части корпуса. Для доступа к нему необходимо снять будет рамку. Его также можно мыть. Общая группа фильтров в этом пылесосе отсекает 99.9% загрязнений.

DOMFY DSC-VC704

Включение DOMFY DSC-VC704 проходит с помощью кнопки на крыле колеса. Она широкая, нажимать будет удобно не только рукой, но и ногой. С противоположной стороны кнопка сворачивания кабеля.

DOMFY DSC-VC704

Разместить пылесос можно как горизонтально, так и запарковать вертикально, уменьшив требуемое место для хранения.

DOMFY DSC-VC704

На переднюю сторону фиксируется гофрированный шланг, а уже к нему удлинительную металлическую телескопическую трубу. На ручке есть клапан сброса давления.

DOMFY DSC-VC704

Основная насадка выполнена из пластика. Для упрощения перемещения по полу на ней есть ролики.

DOMFY DSC-VC704

На верхней стороне рычаг с помощью которого выдвигается или убирается ряд с плотным искусственным ворсом. Вторая насадка щелевая, выполнена в формате 2-в-1, у нее поворотный блок с ворсом.

DOMFY DSC-VC704

Тесты

DOMFY DSC-VC704 оснащен двигателем с мощностью 2400 Вт, обеспечивающим силу всасывания 400 Вт. С помощью него можно эффективно убирать ковры с низким и высоким ворсом, мягкую мебель, подушки и одеяла. При этом мощность всасывания такая что гладкому напольному покрытию насадка может «прилипнуть» и иногда приходится использовать клапан механической регулировки на рукоятке шланга.

DOMFY DSC-VC704

В процессе эксплуатации с ним не было проблем и сюрпризов. Легко перемещается по квартире и длины кабеля в 5 метров достаточно для того чтобы часто не переключаться между розетками.

DOMFY DSC-VC704

Емкости контейнера хватает для интенсивного сбора загрязнений при уборке многокомнатной квартиры или частного дома. После этого его можно взять за ручку и донести собранный мусор до мусорки. Далее промываем контейнер и между несколькими сеансами уборки промываем фильтры.

Итоги

DOMFY DSC-VC704 – пылесос с высокой мощностью и эффективной системой фильтрации. Корпус с небольшими габаритами и хорошей эргономикой, несложным обслуживанием. Из особенностей отметим простые по исполнению насадки без моторизированного валика.
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