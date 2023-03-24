Обзор DUNOBIL LUFT MINI PRO. Мощный и надежный автомобильный компрессор

С проблемой спущенного колеса в поездке сталкивались владельцы автомобилей, велосипедов, самокатов и мотоциклов. Да и помимо пробития, важно поддерживать рекомендованное давление в колесе. Все это с минимальными усилиями можно делать с помощью компрессора. Как пример, изучаемый сегодня DUNOBIL LUFT MINI PRO при своей невысокой стоимости оснащен начинкой, характерной для моделей верхнего ценового сегмента.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает 3 игольчатых адаптера, клапан presta, шланг насоса, адаптер питания в прикуриватель, а также документацию.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Внешний вид

Отличием от рассмотренной ранее новинки Dunobil Luft Klein Pro это не беспроводной компрессор, для работы требуется подключение адаптера питания к прикуривателю.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Комплектный адаптер с большим запасом по длине кабеля, позволяя свободно протянуть питание до всех четырех колес и без дополнительной розетки в багажнике.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием. За счет отсутствия аккумулятора корпус стал меньше. Сборка качественная, он ощущается монолитным.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Нижнюю часть лицевой стороны занимает группа механических кнопок, отвечающих за изменение режимов работы, целевого давления, а также единиц измерения давления.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Контролировать выбранные настройки в и текущее давление в камере можно с помощью символьно-цифрового дисплея. DUNOBIL LUFT MINI PRO сохраняет информативность в дневное и ночное время.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Также предусмотрели и возможность подсветить рабочую зону с помощью светодиодного фонарика на верхней грани.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

Шланг компрессора с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 20 сантиметров, используется быстро накидной металлический наконечник.

DUNOBIL LUFT MINI PRO

В комплекте владелец получает четыре вида дополнительных насадок. Среди них клапан presta для колес шоссейных велосипедов и самокатов. Также есть металлическая игла для мячей и две пластиковые.

Тесты

Главная задача DUNOBIL LUFT MINI PRO подкачка колес и камер, для этого он поддерживает несколько режимов: автомобиль, мотоцикл, велосипед и мяч. В зависимости от выбранного меняется максимальный лимит давления и единицы измерения. Но для любого из них можно самостоятельно изменить заданные единицы.

Как и отмечали выше, установлен медный цилиндр с высоким ресурсом службы и мощностью, позволяющий создавать максимальное давление до 150 PSI. Производительность 34.2 литра в минуту.

Эксплуатация простая. После подключения к колесу выводит текущее давление. Далее если необходимо меняется целевое давление, включить и по его достижении автоматически выключается.

Мы тестово спустили все четыре 18 дюймовых колеса и выставив рекомендованное давление в 2.5 BAR накачали их без заметного нагрева корпуса компрессора.

Итоги

DUNOBIL LUFT MINI PRO – автомобильный компрессор, который также можно использовать для велосипедов, электросамокатов, мотоциклов, плавательного и спортивного инвентаря. Медный цилиндр, высокая мощность, информативный дисплей, четыре вида насадок в комплекте, запас по длине питающего кабеля.
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