Обзор DUNOBIL LUFT MINI PRO. Мощный и надежный автомобильный компрессор

Комплектный адаптер с большим запасом по длине кабеля, позволяя свободно протянуть питание до всех четырех колес и без дополнительной розетки в багажнике.
Корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием. За счет отсутствия аккумулятора корпус стал меньше. Сборка качественная, он ощущается монолитным.
Нижнюю часть лицевой стороны занимает группа механических кнопок, отвечающих за изменение режимов работы, целевого давления, а также единиц измерения давления.
Контролировать выбранные настройки в и текущее давление в камере можно с помощью символьно-цифрового дисплея. DUNOBIL LUFT MINI PRO сохраняет информативность в дневное и ночное время.
Также предусмотрели и возможность подсветить рабочую зону с помощью светодиодного фонарика на верхней грани.
Шланг компрессора с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 20 сантиметров, используется быстро накидной металлический наконечник.
В комплекте владелец получает четыре вида дополнительных насадок. Среди них клапан presta для колес шоссейных велосипедов и самокатов. Также есть металлическая игла для мячей и две пластиковые.
Как и отмечали выше, установлен медный цилиндр с высоким ресурсом службы и мощностью, позволяющий создавать максимальное давление до 150 PSI. Производительность 34.2 литра в минуту.
Эксплуатация простая. После подключения к колесу выводит текущее давление. Далее если необходимо меняется целевое давление, включить и по его достижении автоматически выключается.
Мы тестово спустили все четыре 18 дюймовых колеса и выставив рекомендованное давление в 2.5 BAR накачали их без заметного нагрева корпуса компрессора.