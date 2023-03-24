Обзор DUNOBIL LUFT MINI PRO. Мощный и надежный автомобильный компрессор

С проблемой спущенного колеса в поездке сталкивались владельцы автомобилей, велосипедов, самокатов и мотоциклов. Да и помимо пробития, важно поддерживать рекомендованное давление в колесе. Все это с минимальными усилиями можно делать с помощью компрессора. Как пример, изучаемый сегодня DUNOBIL LUFT MINI PRO при своей невысокой стоимости оснащен начинкой, характерной для моделей верхнего ценового сегмента.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает 3 игольчатых адаптера, клапан presta, шланг насоса, адаптер питания в прикуриватель, а также документацию.

Внешний вид

Отличием от рассмотренной ранее новинки Dunobil Luft Klein Pro это не беспроводной компрессор, для работы требуется подключение адаптера питания к прикуривателю.

Комплектный адаптер с большим запасом по длине кабеля, позволяя свободно протянуть питание до всех четырех колес и без дополнительной розетки в багажнике.

Корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием. За счет отсутствия аккумулятора корпус стал меньше. Сборка качественная, он ощущается монолитным.

Нижнюю часть лицевой стороны занимает группа механических кнопок, отвечающих за изменение режимов работы, целевого давления, а также единиц измерения давления.

Контролировать выбранные настройки в и текущее давление в камере можно с помощью символьно-цифрового дисплея. DUNOBIL LUFT MINI PRO сохраняет информативность в дневное и ночное время.

Также предусмотрели и возможность подсветить рабочую зону с помощью светодиодного фонарика на верхней грани.

Шланг компрессора с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 20 сантиметров, используется быстро накидной металлический наконечник.

Тесты

В комплекте владелец получает четыре вида дополнительных насадок. Среди них клапан presta для колес шоссейных велосипедов и самокатов. Также есть металлическая игла для мячей и две пластиковые.Главная задача DUNOBIL LUFT MINI PRO подкачка колес и камер, для этого он поддерживает несколько режимов: автомобиль, мотоцикл, велосипед и мяч. В зависимости от выбранного меняется максимальный лимит давления и единицы измерения. Но для любого из них можно самостоятельно изменить заданные единицы.

Как и отмечали выше, установлен медный цилиндр с высоким ресурсом службы и мощностью, позволяющий создавать максимальное давление до 150 PSI. Производительность 34.2 литра в минуту.

Эксплуатация простая. После подключения к колесу выводит текущее давление. Далее если необходимо меняется целевое давление, включить и по его достижении автоматически выключается.

Мы тестово спустили все четыре 18 дюймовых колеса и выставив рекомендованное давление в 2.5 BAR накачали их без заметного нагрева корпуса компрессора.

Итоги

DUNOBIL LUFT MINI PRO – автомобильный компрессор, который также можно использовать для велосипедов, электросамокатов, мотоциклов, плавательного и спортивного инвентаря. Медный цилиндр, высокая мощность, информативный дисплей, четыре вида насадок в комплекте, запас по длине питающего кабеля.