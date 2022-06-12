Обзор DeepCool MG350. Игровая мышка для когтевого и пальцевого хвата

Доступна она в среднем за 5499 рублей. Находится в свободном доступе в российском рынке.
Упакована в коробку, оформленную в светлой стилистике. На обратной стороне коробки приведена сводная таблица с характеристиками. Внутри коробки зафиксирована в пластиковую положку, предотвращающую тряску. Комплект включает руководство пользователя.
Внешние поверхности матовые. Она обеспечивает хорошее сцепление и не создает проблем с загрязнением следами пальцев.
В оформлении манипулятора используется сочетание черного и синего цвета. Общий внешний вид у нее аккуратный.
Основные клавиши отделены от спинки. Поверхность ровная, под ней расположены переключатели OMRON. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.
Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. Вращается с различимыми отсечками.
Позади него две дополнительные клавиши. По умолчанию они переключают уровень чувствительности сенсора, в дальнейшем же можно перепрограммировать.
У DeepCool MG350 несколько зон с подсветкой. Это ограниченная по площади вставка с логотипом бренда на левой грани. Работе в ночное время не мешает, но индивидуальности придает.
На левой грани углубление, в котором размещено две дополнительные клавиши и еще одна дополнительная ниже. Общее расположение кнопок удобное, для нажатия по ним не требуется изменение хвата.
На основании четыре ножки скольжения. Передняя смешана во внутреннюю часть. Нанесена наклейка с техническими данными.
Интерфейсный кабель длиной 2 метра. С защитной нейлоновой оплеткой и ферритовым фильтром. Он гибкий, не запутывается.
Доступен выбор действий для восьми кнопок. Выбирается эффект подсветки и яркость.
Поддерживается редактор макросов с выбором собственного сценария. Список макросов редактируется.
Четыре уровня чувствительности для последующего быстрого переключения нажатием кнопкой. Несколько вариантов частоты опроса сенсора и высоты отрыва. Скорость прокрутки и скорость двойного нажатия.
Дополнительные клавиши можно будет использовать для распределения часто используемых команд в играх или приложениях. Например, на боковые клавиши установили смену оружия, перезарядку и переход в режим прицеливания.
Эксплуатировалась как для работы с типовыми рабочими приложениями, так и в играх. Проблем выявлено не было. Руки при длительной работе не уставали, но важно обратить внимание, что под ладонный тип хват она не подходит.