Обзор DeepCool MG350. Игровая мышка для когтевого и пальцевого хвата

Тестируемая сегодня проводная мышка DeepCool MG350 ориентирована на геймеров, предпочитающие пальцевой и когтевой хваты. Оснащена оптическим сенсором PixArt PAW3335 с максимальной разрешающей способностью 16 000 DPI. Отдельно отмечаются переключатели OMRON с ресурсом службы в 20 миллионов нажатий. Всего доступно восемь кнопок для проведения программирования и выбора выполняемых действий.

DeepCool MG350

Доступна она в среднем за 5499 рублей. Находится в свободном доступе в российском рынке.

Комплектация

DeepCool MG350

Упакована в коробку, оформленную в светлой стилистике. На обратной стороне коробки приведена сводная таблица с характеристиками. Внутри коробки зафиксирована в пластиковую положку, предотвращающую тряску. Комплект включает руководство пользователя.

DeepCool MG350

DeepCool MG350 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе ассиметричной формы, рассчитанным на правшей. Обратить внимание можно на выраженную спинку, за счет этого она лучше подходит для когтевого и пальцевого хвата. Для ладонного не подойдет.

DeepCool MG350

Внешние поверхности матовые. Она обеспечивает хорошее сцепление и не создает проблем с загрязнением следами пальцев.

DeepCool MG350

В оформлении манипулятора используется сочетание черного и синего цвета. Общий внешний вид у нее аккуратный.

DeepCool MG350

Основные клавиши отделены от спинки. Поверхность ровная, под ней расположены переключатели OMRON. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

DeepCool MG350

Между клавишами колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. Вращается с различимыми отсечками.

DeepCool MG350

Позади него две дополнительные клавиши. По умолчанию они переключают уровень чувствительности сенсора, в дальнейшем же можно перепрограммировать.

DeepCool MG350

У DeepCool MG350 несколько зон с подсветкой. Это ограниченная по площади вставка с логотипом бренда на левой грани. Работе в ночное время не мешает, но индивидуальности придает.

DeepCool MG350

На левой грани углубление, в котором размещено две дополнительные клавиши и еще одна дополнительная ниже. Общее расположение кнопок удобное, для нажатия по ним не требуется изменение хвата.

DeepCool MG350

На основании четыре ножки скольжения. Передняя смешана во внутреннюю часть. Нанесена наклейка с техническими данными.

DeepCool MG350

Интерфейсный кабель длиной 2 метра. С защитной нейлоновой оплеткой и ферритовым фильтром. Он гибкий, не запутывается.

Софт

Для DeepCool MG350 на официальном сайте доступна утилита для управления. Интерфейс ее на русском языке. Поддерживает распределение действий по профилям и быстрое переключение между ними.

DeepCool MG350

Доступен выбор действий для восьми кнопок. Выбирается эффект подсветки и яркость.

DeepCool MG350

Поддерживается редактор макросов с выбором собственного сценария. Список макросов редактируется.

DeepCool MG350

Четыре уровня чувствительности для последующего быстрого переключения нажатием кнопкой. Несколько вариантов частоты опроса сенсора и высоты отрыва. Скорость прокрутки и скорость двойного нажатия.

Тесты

Используется оптический сенсор PixArt PAW3335, хорошо зарекомендовавший себя в сегменте киберспорта. Точность у него хорошая, достойно себя показал на широком диапазоне чувствительности. Эксплуатировалась мышка на мягком коврике.

DeepCool MG350

Дополнительные клавиши можно будет использовать для распределения часто используемых команд в играх или приложениях. Например, на боковые клавиши установили смену оружия, перезарядку и переход в режим прицеливания.

DeepCool MG350

Эксплуатировалась как для работы с типовыми рабочими приложениями, так и в играх. Проблем выявлено не было. Руки при длительной работе не уставали, но важно обратить внимание, что под ладонный тип хват она не подходит.

DeepCool MG350

Итоги

DeepCool MG350 – игровая мышка под когтевой и пальцевый хваты, оснащенная точным оптическим сенсором. Строгий внешний вид, программное обеспечение с русским интерфейсом, 2-метровый кабель с нейлоновой оплеткой, переключатели с высоким ресурсом службы, восемь клавиш под макросы.
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