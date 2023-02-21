Обзор Defender Boomer 60. Беспроводная акустика с напольным размещением

Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет приобрести ее можно за 8 990 рублей.
Изначально производитель предусмотрел возможность удобства переноски, на обратной стороне корпуса есть скрытая ручка для переноски.
Весит система чуть менее 7 килограммов. Качество сборки на высоком уровне, огрехов замечено не было.
На этой же грани нанесена наклейка с техническими данными и здесь же выведено отверстие фазоинвертора.
Лицевую сторону Defender Boomer 60 занимает металлическая сетка, за которой скрывается группа сразу из трех динамиков. Два из них с диаметром 6.5 дюймов и одна с диаметром 1.5 дюйма.
Вся площадь подсвечивается. Это многоцветная подсветка с хорошим набором эффектов, среди которых есть как статичные цвета, так и несколько вариантов цветомузыки, не надоедает.
Переключение эффектов проходит с помощью кнопки на верхней грани. Здесь же сгруппированы остальные элементы управления.
Набор включает поворотные регуляторы для управление усилением микрофона, эффектом эха для караоке, регуляторы для корректировки баланса верхних и нижних частот, а также управления громкостью.
В комплекте также есть пульт ДУ, который можно будет разместить в кармане. Он дублирует все возможности управления. Удобно, когда система располагается на расстоянии, например, при проведении мероприятий
Набор портов и разъемов включает два входа для микрофона, аудиовход 3.5 мм, USB, слот для карты памяти формата microSD, гнездо питания. В этой же зоне индикатор питания и механический тумблер.
Отдельно отметим углубление, в котором можно будет разместить смартфон. Здесь он не смещается и не дребезжит при воспроизведении музыки.
Для беспроводного соединения установлен модуль Bluetooth 5.0. За время тестовой эксплуатации акустики в течение месяца проблем с соединением замечено не было. Две такие системы можно будет объединить в пару, это технология TWS, та же самая что используется в наушниках.
Звук динамичный и живой. Есть выраженный и глубокий бас, основной же акцент при воспроизведении идет на средние частоты. Хорошо звучит современная танцевальная музыка, вокальные композиции. Максимальной громкости у нее хватает для того, чтобы слушать музыку на открытом воздухе.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3600 мАч. С учетом габаритов скромно, с учетом того, что здесь используется аккумулятор типа 18650 емкость можно будет провести DIY нарастив объем. Сейчас же с работающей подсветкой аккумулятора хватает примерно на 2 часа воспроизведения на высокой громкости.