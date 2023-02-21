Обзор Defender Boomer 60. Беспроводная акустика с напольным размещением

Привычный формат беспроводной акустики предполагает возможность свободного ношения с собой и чаще всего такие колонки могут поместиться в компактной дамской сумке. Но физику не обмануть в таких габаритах ограничиваются технические возможности акустики и конечно же общее качество звука. Изучаемая сегодня Defender Boomer 60 сочетает в себе преимущества в виде отсутствия интерфейсных и питающих кабелей, а также мощный звук с суммарным 60 Вт и даже объединение двух таких систем в стереопару (TWS).

Defender Boomer 60

Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет приобрести ее можно за 8 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все надежно в коробке из картона с изображением системы, примерами эффектов подсветки и списком ключевых особенностей.

Defender Boomer 60

Внешний вид

Выполнена в виде бумбокса предполагающего напольное размещение на ровной поверхности. Внешний вид и исполнение характерно для мониторных колонок, которые можно встретить на концертах, банкетах и в конференц-залах.

Defender Boomer 60

Изначально производитель предусмотрел возможность удобства переноски, на обратной стороне корпуса есть скрытая ручка для переноски.

Defender Boomer 60

Весит система чуть менее 7 килограммов. Качество сборки на высоком уровне, огрехов замечено не было.

Defender Boomer 60

На этой же грани нанесена наклейка с техническими данными и здесь же выведено отверстие фазоинвертора.

Defender Boomer 60

Лицевую сторону Defender Boomer 60 занимает металлическая сетка, за которой скрывается группа сразу из трех динамиков. Два из них с диаметром 6.5 дюймов и одна с диаметром 1.5 дюйма.

Defender Boomer 60

Вся площадь подсвечивается. Это многоцветная подсветка с хорошим набором эффектов, среди которых есть как статичные цвета, так и несколько вариантов цветомузыки, не надоедает.

Defender Boomer 60

Переключение эффектов проходит с помощью кнопки на верхней грани. Здесь же сгруппированы остальные элементы управления.

Defender Boomer 60

Набор включает поворотные регуляторы для управление усилением микрофона, эффектом эха для караоке, регуляторы для корректировки баланса верхних и нижних частот, а также управления громкостью.

Defender Boomer 60

В комплекте также есть пульт ДУ, который можно будет разместить в кармане. Он дублирует все возможности управления. Удобно, когда система располагается на расстоянии, например, при проведении мероприятий

Defender Boomer 60

Набор портов и разъемов включает два входа для микрофона, аудиовход 3.5 мм, USB, слот для карты памяти формата microSD, гнездо питания. В этой же зоне индикатор питания и механический тумблер.

Defender Boomer 60

Отдельно отметим углубление, в котором можно будет разместить смартфон. Здесь он не смещается и не дребезжит при воспроизведении музыки.

Тесты

Defender Boomer 60 дает выбор между проводным, беспроводным соединениями, а также выступает самостоятельной акустикой, считывающей музыкальные файлы с карты памяти или флешки. Есть также FM-радио, караоке с двумя микрофонами и функцией регулировки эха. Наличие встроенного MP3-плеера даст возможность на вечеринках заранее загрузить набор треков, не отвлекаясь на смартфон.

Defender Boomer 60

Для беспроводного соединения установлен модуль Bluetooth 5.0. За время тестовой эксплуатации акустики в течение месяца проблем с соединением замечено не было. Две такие системы можно будет объединить в пару, это технология TWS, та же самая что используется в наушниках.

Defender Boomer 60

Звук динамичный и живой. Есть выраженный и глубокий бас, основной же акцент при воспроизведении идет на средние частоты. Хорошо звучит современная танцевальная музыка, вокальные композиции. Максимальной громкости у нее хватает для того, чтобы слушать музыку на открытом воздухе.

Defender Boomer 60

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3600 мАч. С учетом габаритов скромно, с учетом того, что здесь используется аккумулятор типа 18650 емкость можно будет провести DIY нарастив объем. Сейчас же с работающей подсветкой аккумулятора хватает примерно на 2 часа воспроизведения на высокой громкости.

Defender Boomer 60 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDefender Boomer 60 – беспроводная мультимедийная система с напольным размещением. Хороший вариант для частного дома, тех кто часто отдыхает на природе и проводит небольшие мероприятия. Невысокая стоимость для такого формата исполнения, хороший набор портов, пульт ДУ и набор регуляторов на самой колонке, караоке с двумя входами для микрофона и регулируемым эхо, подсветка с набором эффектов. Не устроить могут скромные показатели автономной работы.
Defender Boomer 60 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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