Обзор Defender Boomer 60. Беспроводная акустика с напольным размещением

Привычный формат беспроводной акустики предполагает возможность свободного ношения с собой и чаще всего такие колонки могут поместиться в компактной дамской сумке. Но физику не обмануть в таких габаритах ограничиваются технические возможности акустики и конечно же общее качество звука. Изучаемая сегодня Defender Boomer 60 сочетает в себе преимущества в виде отсутствия интерфейсных и питающих кабелей, а также мощный звук с суммарным 60 Вт и даже объединение двух таких систем в стереопару (TWS).

Комплектация

Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет приобрести ее можно за 8 990 рублей.Комплект включает адаптер питания, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все надежно в коробке из картона с изображением системы, примерами эффектов подсветки и списком ключевых особенностей.

Внешний вид

Выполнена в виде бумбокса предполагающего напольное размещение на ровной поверхности. Внешний вид и исполнение характерно для мониторных колонок, которые можно встретить на концертах, банкетах и в конференц-залах.

Изначально производитель предусмотрел возможность удобства переноски, на обратной стороне корпуса есть скрытая ручка для переноски.

Весит система чуть менее 7 килограммов. Качество сборки на высоком уровне, огрехов замечено не было.

На этой же грани нанесена наклейка с техническими данными и здесь же выведено отверстие фазоинвертора.

Лицевую сторону Defender Boomer 60 занимает металлическая сетка, за которой скрывается группа сразу из трех динамиков. Два из них с диаметром 6.5 дюймов и одна с диаметром 1.5 дюйма.

Вся площадь подсвечивается. Это многоцветная подсветка с хорошим набором эффектов, среди которых есть как статичные цвета, так и несколько вариантов цветомузыки, не надоедает.

Переключение эффектов проходит с помощью кнопки на верхней грани. Здесь же сгруппированы остальные элементы управления.

Набор включает поворотные регуляторы для управление усилением микрофона, эффектом эха для караоке, регуляторы для корректировки баланса верхних и нижних частот, а также управления громкостью.

В комплекте также есть пульт ДУ, который можно будет разместить в кармане. Он дублирует все возможности управления. Удобно, когда система располагается на расстоянии, например, при проведении мероприятий

Набор портов и разъемов включает два входа для микрофона, аудиовход 3.5 мм, USB, слот для карты памяти формата microSD, гнездо питания. В этой же зоне индикатор питания и механический тумблер.

Тесты

Отдельно отметим углубление, в котором можно будет разместить смартфон. Здесь он не смещается и не дребезжит при воспроизведении музыки.Defender Boomer 60 дает выбор между проводным, беспроводным соединениями, а также выступает самостоятельной акустикой, считывающей музыкальные файлы с карты памяти или флешки. Есть также FM-радио, караоке с двумя микрофонами и функцией регулировки эха. Наличие встроенного MP3-плеера даст возможность на вечеринках заранее загрузить набор треков, не отвлекаясь на смартфон.

Для беспроводного соединения установлен модуль Bluetooth 5.0. За время тестовой эксплуатации акустики в течение месяца проблем с соединением замечено не было. Две такие системы можно будет объединить в пару, это технология TWS, та же самая что используется в наушниках.

Звук динамичный и живой. Есть выраженный и глубокий бас, основной же акцент при воспроизведении идет на средние частоты. Хорошо звучит современная танцевальная музыка, вокальные композиции. Максимальной громкости у нее хватает для того, чтобы слушать музыку на открытом воздухе.

Defender Boomer 60 обзор

Итоги

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 3600 мАч. С учетом габаритов скромно, с учетом того, что здесь используется аккумулятор типа 18650 емкость можно будет провести DIY нарастив объем. Сейчас же с работающей подсветкой аккумулятора хватает примерно на 2 часа воспроизведения на высокой громкости.Defender Boomer 60 – беспроводная мультимедийная система с напольным размещением. Хороший вариант для частного дома, тех кто часто отдыхает на природе и проводит небольшие мероприятия. Невысокая стоимость для такого формата исполнения, хороший набор портов, пульт ДУ и набор регуляторов на самой колонке, караоке с двумя входами для микрофона и регулируемым эхо, подсветка с набором эффектов. Не устроить могут скромные показатели автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".