Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1

2020-03-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender Cinema 52; [59]
Системы формата 5.1 и 7.1 сейчас встречаются реже, вместо этого предлагается виртуальное объемное звучание, уступающее по аудио восприятию отдельно стоящим колонкам. Наиболее интересны в паре с телевизором, хотя могут рассматриваться и в пару к компьютерам, а также в качестве самостоятельной акустики. Тестируемая сегодня Defender Cinema 52 к тому же предлагает поддержку беспроводного подключения.

Defender Cinema 52

Рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 5 385 рублей. Они находятся в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Комплект включает сабвуфер, пять колонок, пульт ДУ, необходимые кабели для подключения, наглядное руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Defender Cinema 52

Внешний вид

Выполнена в формате 5.1. Блок сабвуфера выполняет функцию центра управления. Выполнен из черного МДФ.

Defender Cinema 52

На лицевой панели расположена зона из полупрозрачного темного пластика с барабаном регулировки. По краям четыре кнопки управления.

Defender Cinema 52

Для удобства они окрашены в ярко-оранжевый цвет, плюс продольная линия. Выглядит Defender Cinema 52 стильно и аккуратно.

Defender Cinema 52

Есть LED-дисплей, отображающий текущий статус и технических параметров. В верхней зоне логотип производителя.

Defender Cinema 52

На боковой грани отверстие фазоинвертора. На грани полноразмерный USB и слот для карты памяти формата SD.

Defender Cinema 52

С тыльной стороны сгруппирован набор разъемов: AUX и 5.1 канальный вход. Ниже выходы на сателлиты.

Defender Cinema 52

Стоит на пластиковых ножках. К сожалению, не предусмотрены резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение, хотя за счет веса стоит устойчиво.

Defender Cinema 52

В комплекте с Defender Cinema 52 идет пять сателлитов, выполненных в общей стилистике. Они универсальны, включая центральную колонку.

Defender Cinema 52

Выполнены из пластика. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев. Здесь, в отличие от сабвуфера, резиновые ножки.

Defender Cinema 52

Для подключения используются кабели с RCA-разъемом. Длина с запасом, позволяет разместить на удалении от центрального блока.

Defender Cinema 52

Есть пульт дистанционного управления с базовым набором кнопок. Разобраться с управлением будет несложно.

Defender Cinema 52

Тесты

Тест звука Defender Cinema 52

Разобраться с правильным подключением Defender Cinema 52 будет несложно, для сателлитов сгруппирован одним блоком. Проводное подключение к самой системе дает два варианта через переходник на стереоканал или подключив отдельно 5.1 сигнал. Второй вариант будет оптимален при использовании многоканальной звуковой карты или медиаплеера. В режиме 5.1 не работает при беспроводном подключении.

Defender Cinema 52

Она же может выступать в качестве самостоятельной системы, предложив пользователю FM-тюнер и встроенный MP3-плеер. Считываются файлы с накопителя корректно. Управлять можно с помощью пульта ДУ или кнопок на корпусе. Поддерживается беспроводное подключение к смартфону. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Сигнал передается без слышимых задержек и дефектов.

Defender Cinema 52

Запас по громкости высокий. Объемный звук в деталях передает спецэффекты и сложные сцены в фильмах и играх. Подойдет и для прослушивания музыки. Есть выраженные басы. Система устойчива к внешним наводкам, от электроприборов и смартфонов.

Defender Cinema 52 обзор

Итоги по Defender Cinema 52

Defender Cinema 52 – недорогая акустическая система формата 5.1 с высоким качеством исполнения и хорошим уровнем звучания. Подойдет в пару к телевизору, медиа приставке или в качестве самостоятельной домашней акустики. Комплектный пульт ДУ, несколько вариантов подключения, FM-тюнер и MP3.

Комментарии и отзывы Defender Cinema 52
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